Что можно купить на сумму, равную стоимости сигарет, если не курить ровно 1 год
Никотиновая зависимость сказывается не только на организме, но и на кошельке. Правда, мало кто из курильщиков отдает себе в этом ясный отчет. Обменивая прикосновения PayPass на очередную пачку, даже за 1 год можно лишить себя довольно крупных покупок.
Мы в AdMe.ru решили перевести подобные абстрактные потери в конкретные цифры и показать, что именно можно купить на сумму, потраченную на сигареты.
Условия: покупка одной пачки сигарет в неделю в течение года.
Уточнение: так как наши читатели живут по всему миру, для более точных расчетов мы взяли за основу стоимость пачки сигарет Marlboro в разных странах. Цены на остальные товары международные, без привязки к определенной стране, и актуальны на январь 2019 года.
Россия: $ 2,09 за пачку
Стоимость пачек за год: $ 108 (7 281 руб.).
Уточнение по товару: все упаковки Whiskas по 85 г.
Бразилия: $ 2,45 за пачку
Стоимость пачек за год: $ 127 (8 535 руб.).
Уточнение по товару: велотренажер XTERRA Fitness FB150.
Мексика: $ 2,60 за пачку
Стоимость пачек за год: $ 135 (9 058 руб.).
Уточнение по товару: в расчете учитывается базовая подписка Netflix с первым бесплатным месяцем.
Китай: $ 2,95 за пачку
Стоимость пачек за год: $ 153 (10 277 руб.).
Уточнение по товару: книга Kindle E-reader.
Индия: $ 3,55 за пачку
Стоимость пачек за год: $ 184 (12 368 руб.).
Уточнение по товару: наушники AirPods.
Южная Корея: $ 4,03 за пачку
Стоимость пачек за год: $ 209 (14 040 руб.).
Уточнение по товару: сноуборд Flow Merc.
Япония: $ 4,26 за пачку
Стоимость пачек за год: $ 221 (14 841 руб.).
Уточнение по товару: средняя стоимость билета в кино — $ 9.
Польша: $ 4,30 за пачку
Стоимость пачек за год: $ 223 (14 981 руб.).
Уточнение по товару: ховерборд Jolege Self Balancing Hoverboard, ручка Hoveroid Adjustable Handlebar.
Испания: $ 5,78 за пачку
Стоимость пачек за год: $ 300 (20 137 руб.).
Уточнение по товару: парфюмы Givenchy Very Irresistible, Giorgio Armani Code, Christian Dior Homme Parfum.
Саудовская Аравия: $ 6,40 за пачку
Стоимость пачек за год: $ 332 (22 297 руб.).
Уточнение по товару: игрушки IKEA по $ 5 за штуку (мишка, панда, львенок, волчонок и т. д.).
США: $ 7 за пачку
Стоимость пачек за год: $ 364 (24 388 руб.).
Уточнение по товару: 7 дней в Париже — недельное проживание в квартире рядом с Монмартром (цены указаны на 14 января 2019).
Гонконг: $ 7,27 за пачку
Стоимость пачек за год: $ 378 (25 328 руб.).
Уточнение по товару: камера GoPro HERO7 Silver.
Германия: $ 7,28 за пачку
Стоимость пачек за год: $ 378 (25 363 руб.).
Уточнение по товару: проходка — 7-дневный билет на крупнейший фестиваль Европы Sziget (Будапешт).
Финляндия: $ 8,09 за пачку
Стоимость пачек за год: $ 420 (28 185 руб.).
Уточнение по товару: приставка Sony-PlayStation 4 Pro Console.
Франция: $ 9,19 за пачку
Стоимость пачек за год: $ 477 (32 000 руб.).
Уточнение по товару: мини-байк Burromax TT350R.
Канада: $ 10,58 за пачку
Стоимость пачек за год: $ 550 (36 868 руб.).
Уточнение по товару: кофемашина De’Longhi MAGNIFICA S ECAM.
Великобритания: $ 12,77 за пачку
Стоимость пачек за год: $ 664 (44 491 руб.).
Уточнение по товару: средняя цена 1 книги — $10.
Австралия: $ 20,49 за пачку
Стоимость пачек за год: $ 1 065 (71 387 руб.).
Уточнение по товару: гаджеты iPhone XR, Apple Watch Series 3. Модели с минимальным объемом памяти с официального сайта производителя (США).
Как вы понимаете, итоговые суммы можно умножить на то количество пачек, сколько человек покупает в неделю. Получатся гораздо более весомые цифры. Поделитесь данной информацией: быть может, такой отрезвляющий подсчет заставит ваших близких задуматься о минусах собственных вредных привычек.