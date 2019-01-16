Что можно купить на сумму, равную стоимости сигарет, если не курить ровно 1 год

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Никотиновая зависимость сказывается не только на организме, но и на кошельке. Правда, мало кто из курильщиков отдает себе в этом ясный отчет. Обменивая прикосновения PayPass на очередную пачку, даже за 1 год можно лишить себя довольно крупных покупок.

Мы в AdMe.ru решили перевести подобные абстрактные потери в конкретные цифры и показать, что именно можно купить на сумму, потраченную на сигареты.

Условия: покупка одной пачки сигарет в неделю в течение года.

Уточнение: так как наши читатели живут по всему миру, для более точных расчетов мы взяли за основу стоимость пачки сигарет Marlboro в разных странах. Цены на остальные товары международные, без привязки к определенной стране, и актуальны на январь 2019 года.