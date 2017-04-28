Что может рассказать подбородок о нашем детстве

«Наши подбородки могут что-нибудь рассказать о нашем детстве», — подумали ученые и организовали исследование. Они проверили около 6 600 подростков от 12 до 17 лет и оказались правы.

AdMe.ru расскажет вам от том, как детство влияет на форму подбородка и челюсти.

Выпирающий подбородок (прогнатизм)

Люди с выраженной нижней челюстью могут похвастаться хорошей мускулатурой и прочным скелетом, но и склонностью к полноте. Если при этом челюсть симметрична, то это точно подарок по наследству от одного из родителей или предков.

Скошенный подбородок (ретрогнатизм)

Отступающая челюсть, наоборот, говорит о слабо развитой мускулатуре, но гибком скелете и отсутствии склонности к полноте, а еще о предрасположенности к дальтонизму. При рождении обладатели такого подбородка имеют меньший вес. Симметричный скошенный подбородок тоже наследственная черта.

Асимметричная челюсть

Асимметрия челюсти — это не врожденная, а приобретенная черта. Она появляется из-за стресса организма в детстве, например нехватки белков, раннего отлучения от груди, воздействия тяжелых металлов, ожирения и курения. Причиной может быть большая семья или низкий уровень доходов, что могло сказаться на питании или качестве медицинского обслуживания.

Асимметричным может быть выпирающий и скошенный подбородок. По результатам исследования, такой подбородок встречался у каждого 4-го «испытуемого». Слабая асимметрия не видна невооруженным глазом, конечно, если вы не врач-ортодонт. Но есть способы себя проверить. Так, у вас асимметричное строение челюсти, если:

  • вы жуете больше правой или левой стороной;
  • зубами вы больше раздавливаете, а не растираете еду;
  • зубной налет появляется сильнее на некоторых зубах;
  • иногда кровоточат десны.

Симметричный ровный подбородок

Симметричное ровное строение челюсти, согласно результатам исследования, говорит о том, что это полностью унаследованная черта, на которую не влияли внешние факторы и окружающая среда.

Leonid Khan специально для AdMe.ru

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  • 28 апреля 2017
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