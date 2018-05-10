Что из 7 главных страхов современных людей фантазия, а что — реальность

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Страх — самая сильная человеческая эмоция. Все мы чего-то боимся: смертельных болезней, ядовитых ГМО-продуктов или восстания машин. Например, загрязнение окружающей среды пугает 53 % людей, а возможная ядерная война — 47 %. Но все же у некоторых наших страхов есть серьезные причины, а другие — просто следствие того, что мы насмотрелись фильмов-катастроф.

AdMe.ru предлагает разобраться, что реально угрожает человечеству, а что просто страшилка, придуманная голливудскими сценаристами.

Падение гигантского астероида

65 млн лет назад Земля столкнулась с астероидом диаметром 10 км. В результате удара мощная сейсмическая волна несколько раз обогнула планету, 50-метровое цунами обрушилось на сушу, где бушевали огненные смерчи и лесные пожары, а облако из частиц пыли и сажи на несколько лет закрыло поверхность Земли от солнечных лучей. Возможно, именно из-за этого столкновения и вымерли динозавры. А что, если что-то подобное случится сейчас? По данным NASA, ни один из крупных астероидов не упадет на Землю в ближайшие 100 лет. Но наблюдать за потенциально опасными объектами необходимо. Для этой цели была создана Международная сеть предупреждения об астероидной опасности (IAWN), в которую входят научные центры по всему миру. Ее задача — обнаружить объект, определить его размеры и траекторию и предупредить власти. На случай, если пути небесного тела и нашей планеты все-таки пересекутся, ученые разрабатывают методы защиты от астероидов. Одна из перспективных концепций — это аппарат HAMMER, который с помощью взрыва способен изменить траекторию приближающегося объекта. Но пока что единственный реальный вариант — эвакуация людей с места потенциального столкновения. Всего NASA наблюдает за 15 000 опасных объектов, но только если они больше 140 м, поэтому падение более мелких небесных тел происходит неожиданно (как это случилось с Челябинским метеоритом в 2013 году). Ближайшее крупное столкновение может произойти в 2169–2199 годах, когда рядом с Землей будет пролетать астероид Бенну. Вероятность этого события — 1 к 4 000.

Супербактерии

В 2012 году генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен заявила, что современной медицине, какой мы ее знаем, пришел конец и нас ждет время, когда «воспаление горла или царапина на коленке ребенка смогут снова приводить к смерти». Для этих пугающих слов есть причина: из-за бесконтрольного использования антибактериальных средств появились супербактерии, устойчивые к любым видам антибиотиков. Необоснованное назначение врачами, самолечение антимикробными средствами и их использование в животноводстве в качестве стимуляторов роста заставляют бактерии мутировать. Из-за этого уже сейчас некоторые заболевания, например туберкулез, сложнее лечить антибиотиками, чем раньше. Если они окажутся бессильны, то даже простая хирургическая операция будет невозможной без риска для жизни пациента. Сейчас ученые работают над альтернативными лекарствами, но противостоять супербактериям может каждый из нас: не занимайтесь самолечением с помощью антибиотиков;

четко соблюдайте режим приема лекарств, назначенных врачом;

не передавайте никому препараты, оставшиеся у вас после лечения, и не рекомендуйте другим таблетки, которые когда-то помогли вам.

Ядерная война

Ядерное оружие в войне применялось всего 1 раз — при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки в 1945 году — и унесло 150–240 тыс. жизней. После того как недавно президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын обменялись угрозами применить такое оружие, а жители Гавайев получили ложное сообщение о ракетном ударе, мир вновь, впервые со времен Карибского кризиса 60-х, начал обсуждать возможность ядерной войны. Действительно ли ее вероятность сегодня высока? То, в каком случае страна может применить ядерное оружие, определяет ее военная доктрина. Например, Россия готова использовать его только в качестве самообороны: в ответ на применение против нее и ее союзников ядерного или неядерного оружия. Но ядерные боеголовки — это скорее «оружие устрашения», а для реальных боевых действий существуют разрешенные и более эффективные виды вооружения. Эксперты оценивают вероятность запланированной ядерной войны как очень низкую, хотя внезапное обострение отношений между ядерными державами исключать нельзя. Сейчас в мире 9 государств, у которых есть ядерное оружие: США, Россия, Китай, Британия, Франция, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея. 4 последних не подписали договор о нераспространении ядерного оружия. Существует и договор о запрещении такого оружия, но он вступит в силу лишь тогда, когда его подпишут 50 стран.

Победа искусственного интеллекта

Успехи искусственного интеллекта впечатляют: нейросети уже ставят диагнозы точнее, чем врачи, легко обыгрывают человека в интеллектуальные игры, водят автомобили, ловят преступников и постоянно самообучаются. Но если люди используют роботов для убийства (в 2016 году робот взорвал террориста, который стрелял по полицейским), то разве роботы не могут выйти из-под контроля и начать уничтожать людей? Стивен Хокинг и Илон Маск считают, что пока искусственный интеллект очень полезен, но в дальнейшем создание компьютерного «сверхразума» может быть опасно для существования человечества, ведь благодаря самообучению у него могут появиться собственные цели. И если люди будут мешать этим целям, он способен их уничтожить. Чтобы этого не случилось, все научные разработки в этой области должен контролировать специальный государственный орган. А вот Марк Цукерберг назвал слова Маска «безответственными». Он считает, что восстания машин вряд ли стоит бояться, ведь роботов программируют люди и собственной воли у них нет. «Если мы можем создать машину, которая делает что-то лучше, чем человек, это не значит, что она может сама делать открытия и создавать новые знания. Машины — лишь продолжение воли человека». В любом случае до создания искусственного интеллекта, сравнимого с человеческим, еще так далеко, что это скорее напоминает научную фантастику, чем реальность.

Рак

Рак заставляет нормальные клетки перерождаться в аномальные и может поразить любую часть организма. Он становится причиной каждой 6-й смерти в мире, а одна из главных проблем, связанных с этим заболеванием, — позднее обращение к врачу. Что вызывает рак: физические канцерогены (ультрафиолетовое и ионизирующее излучение);

химические канцерогены (табачный дым, асбест, мышьяк);

биологические канцерогены (инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями и паразитами). Основные факторы риска: сигареты;

алкоголь;

лишний вес;

недостаток овощей и фруктов в рационе;

отсутствие физической активности;

инфекции (например, Helicobacter pylori, гепатит и вирус папилломы человека (ВПЧ)). Сейчас 30 % возникновения онкологических заболеваний можно предотвратить. Избегайте факторов риска, сделайте прививки от гепатита и ВПЧ и проходите регулярные медицинские обследования: при ранней диагностике вероятность излечения многих видов рака очень высока. Чтобы узнать, насколько велик риск заболеть раком, пройдите онлайн-тест.

Экологическая катастрофа

Люди все больше истощают планету. Почти 50 лет назад был впервые зафиксирован День экологического долга — именно в этот день человечество исчерпывает все ресурсы, которые планета может восстановить за год. В 1970 году дефицит ресурсов составлял всего 2 дня, в 2000 году эта черта была пройдена в октябре, в 2017-м — в августе. С каждым годом эта дата наступает все раньше. После нее человечество живет уже «в кредит», что ведет к исчезновению лесов, закислению океана, глобальному потеплению и другим тяжелым последствиям. К 2030 году, чтобы удовлетворить свои потребности, человечеству понадобятся уже две Земли. Не воспринимайте призывы экологов как пустой звук. Вот несколько советов, которые помогут вам вести экологичный образ жизни: используйте как можно меньше пластика (покупайте напитки в алюминиевых банках, вместо пластиковых пакетов для продуктов заведите сумку из ткани); пластик является причиной гибели животных, а микропластик попадает из воды и воздуха в человеческий организм и накапливается в нем.

сортируйте мусор;

используйте натуральные средства вместо бытовой химии;

сдавайте ненужные вещи в пункты сбора, а нужные не покупайте, а берите в аренду;

ходите пешком или ездите на велосипеде;

экономьте электричество: купите энергосберегающие лампочки и установите в подъезде датчик движения;

берегите воду, например купите аэратор, который сокращает объем воды за счет насыщения пузырьками воздуха;

поставьте в подъезде коробки для сбора макулатуры и использованных батареек. Все это помогает спасти планету!

Генно-модифицированные продукты

Генетически модифицированный организм (ГМО) — это растение, животное или микроорганизм, ДНК которого была искусственно изменена с помощью генной инженерии. ГМ-растения растут быстрее обычных, лучше на вкус и устойчивее к вредным веществам, вирусам и насекомым. Вы можете сталкиваться с генно-модифицированными продуктами чаще, чем кажется: ГМ-организмы используются в производстве сыров и йогуртов, а ГМ-соя добавляется в колбасу, хлеб, майонез и сухие завтраки. Сейчас растения с измененными генами выращиваются в 28 странах (например, в США, Китае и Канаде), а на рынок допущены 28 генно-модифицированных сельскохозяйственных культур. В 2015 году было впервые разрешено к продаже ГМ-животное — атлантический лосось AquAdvantage. В настоящее время нет никаких научных доказательств того, что ГМ-продукты могут нанести вред здоровью. Тем не менее в некоторых странах (например, Австрии, Греции и Венгрии) такие продукты официально запрещены. Если для вас важно не есть ГМ-еду, прочитайте нашу статью про способы отличить ГМО от обычных продуктов.

А чего боитесь вы?