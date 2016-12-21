Что едят космонавты из разных стран мира

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Знаете ли вы, чем подкрепляются космонавты на орбите? Зачем готовят особое космическое пиво и за каким российским лакомством выстраиваются очереди на МКС? Мы в AdMe.ru выяснили, что такое космическая еда и как астронавтов удивляют лучшие повара мира.

Россия

Бирюлевский экспериментальный завод — единственный официальный российский производитель еды для космонавтов. Первым еду в космосе попробовал Юрий Гагарин. У него на завтрак были три тюбика по 160 г: два с мясом и один с шоколадом.

Сегодня российские космонавты едят на завтрак кашу и творог. За творогом на МКС выстраиваются очереди — космонавты из других стран обожают это лакомство. В российском модуле на МКС нет холодильника и микроволновки, что усложняет приготовление еды и разработку меню.

Творог, борщ, пюре мясное и мясо в соусе. К космической еде предъявляются особые требования: она должна быть легкой, простой в приготовлении на орбите, не оставлять отходов. Например, российские ученые разработали космохлеб, который не крошится.

Жевательная резинка — лучший друг космонавта в условиях невесомости, где зубной камень активнее проявляется из-за недостаточного слюноотделения.

Все продукты, которые получают российские космонавты, должны пройти обязательную сертификацию. Они не могут просто заказать маринованные огурчики из магазина. А вот обычные люди могут купить комплекты с космической едой в планетариях по всей России.

Российские космонавты могут оставлять заявки, чего бы им хотелось попробовать в космосе. Ежедневный рацион рассчитан на четырехразовое питание и составлен из расчета потребления космонавтом 3200 калорий. Сгущенка — один из самых калорийных продуктов.

Несмотря на надписи, в тюбиках находится не русская водка, а борщ. Такими подарками американских коллег удивили советские космонавты после успешной стыковки «Союз — Аполлон».

Российские космонавты получают фрукты и овощи с Земли. На МКС у них приличный выбор — порядка 300 блюд и продуктов. Космонавты из разных стран ходят друг к другу в модули на ужины и обеды, пробуя еду из разных стран, а каждое воскресенье устраивают совместный обед.

США

Макароны с мясом в соусе. Чтобы блюдо стало аппетитным и съедобным, необходимо просто добавить воды. Большинство американских блюд находятся в вакуумной упаковке. Их дешевле транспортировать, легче подогревать в микроволновке, они прекрасно хранятся в холодильнике.

Салат-коктейль из креветок. Благодаря вакуумной упаковке космическая еда сохраняет все полезные свойства и витамины. Космонавты на орбите обязательно употребляют продукты, богатые кальцием. Американцы едят йогурты с ягодами и персиками, а россияне получают сыры с травами и чесноком.

Гуакамоле. Космонавты NASA могут попросить добавить в меню что-то из любимых блюд и напитков, продающихся в обычном магазине. Главное, чтобы еда не крошилась, была легкой и транспортабельной.

Кусочки бекона — любимое лакомство на орбите. Все продукты можно разделить на свежие со сроком годности 48 часов, мясо с увеличенным сроком годности, продукты средней влажности с увеличенным сроком годности, натуральные продукты (орехи, печенье и т. д.) и приготовленные с применением тепла, которое убивает все бактерии и микробы.

Ассорти, включающее M&M’s, сырный хлеб, шпинат и апельсиновую газировку в порошке. При употреблении газировки в невесомости газ и жидкость в желудке отделяются друг от друга и у человека появляется отрыжка. Из-за этого пиво и кока-кола специально обрабатываются для космоса.

Аналог бургера из тортильи, сделанный космонавтом в честь Дня бургера на МКС. Обычный хлеб крошится, поэтому американские космонавты едят тортильи.

Праздничный обед в честь Дня благодарения: картофельное пюре, индейка копченая, кукурузная начинка, соус из клюквы. В честь особых случаев для астронавтов готовят лучшие повара мира, а на МКС попадают деликатесы из разных стран, например французские трюфели.

Италия

Отправляя космонавтов на МКС, Европейское космическое агентство формирует для них специальное меню, состоящее из блюд национальной кухни.

Многие годы космонавты умоляли заменить растворимый кофе чем-нибудь вкусным. Ситуацию изменили итальянские астронавты, которые привезли на орбиту отличную кофеварку, разработанную специально для условий невесомости итальянскими кофейными компаниями Lavazza и Agrotec.

Agrotec также создала космическую лазанью — полностью органический продукт без соли со сроком хранения 36 месяцев.

Итальянский день на МКС. В честь успешного завершения миссии космонавты получили итальянские угощения — оливки, сушеные томаты, пасту феттучини с соусом и ризотто.

Корея

Кимчи — фирменное блюдо Кореи. Это квашенная капуста, приправленная красным перцем, луком, чесноком и имбирем. Сегодня кимчи в консервах выпускается для космонавтов, в том числе и для российских.

Одно из отличий корейской космической еды — консистенция. Вместо сухой и замороженной пищи корейцы делают блюда, похожие на что-то среднее между густым супом-пюре и соусом. Космонавтам важно чувствовать максимум вкуса, так как в условиях невесомости человек теряет ощущение вкуса и обоняние, что влияет на восприятие пищи в космосе.

Маринованное мясо, лапша и закуски — все, что легко переживет путешествие в космос. Вначале корейские блюда при транспортировке и нахождении на космической орбите превращались в идеальную среду для размножения бактерий, пока ученые не вывели особые правила приготовления продуктов.

Китай

Это «лунное печенье», специально созданное для миссии на Луну. В Китае для каждой миссии разрабатывают особое меню. Первый китайский космонавт на орбите питался свининой, цыпленком кунг-пао и рисом, запивая традиционным травяным чаем.

Сушеные фрукты — любимое лакомство космонавтов. В среднем китайский космонавт потребляет 2734 калории в день.

В такой упаковке находится одна порция говядины, но свинина является самым популярным мясом в Китае. Оно поставляется на орбиту свежим, «дымленым» и вяленым (для долгого хранения).

Япония

Японский космонавт собирается есть лапшу палочками. Самые популярные блюда у японских астронавтов — суши, лапша, желе и рисовые шарики. Выбор более скромный по сравнению с российской космической едой. Много соусов и желе, в числе продуктов есть майонез.

© JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCY

Лапша овощная со вкусом соевого соуса. Ученым пришлось немало потрудиться, чтобы сделать идеальную космическую лапшу. Она более эластичная, немного гуще «земной», гораздо насыщеннее по вкусу.

© JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCY

Фруктовое пюре из яблок, моркови и цитрусовых — один из полноценных натуральных источников витаминов. «На сладкое» астронавты получают мятные конфеты и карамельки.

© JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCY