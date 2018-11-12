Что будет, если оставить дверцу микроволновки открытой, и еще 8 вопросов, которые вы боялись задать

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Несмотря на то что микроволновки стоят почти в каждом доме, многие из нас все равно смотрят на них с подозрением. Точно ли еда не становится вредной? А может, они источают жуткое излучение, от которого потом возникает рак? Кроме того, многие из нас смутно понимают принцип работы микроволн — всегда кажется подозрительным то, что еда осталась холодной, зато к тарелке невозможно прикоснуться.

Мы в AdMe.ru нашли ответы на самые интригующие вопросы о микроволновых печах, а также интересный бонус, который поможет иначе взглянуть на привычный кухонный прибор. Как вы думаете, можно ли измерить скорость света при помощи микроволновки и шоколадки?

Коротко о том, что такое микроволновка и как она работает

Микроволны похожи на радиоволны, только длина их короче, а энергия — больше. И те и другие относятся к волнам электромагнитного излучения. Они проходят через пространство со скоростью света. Однако каким образом они способны нагревать пищу? Если совсем коротко, то молекулы в продуктах выстраиваются по направлению энергетического поля (как стрелка в компасе), СВЧ-волны меняют направление поля, что заставляет одни молекулы ударяться о другие — все движение трансформируется в тепло, которое мы ощущаем. Кроме того, электромагнитное поле индуцирует внутри еды вихревые токи (иначе токи Фуко). Так как пища обладает довольно большим электрическим сопротивлением, то и токи Фуко внутри нее превращаются в тепло. Заметил нагревающую способность СВЧ-волн американский инженер Перси Спенсер в 1946 году и запатентовал печь, первая из которых была в человеческий рост и весила 340 кг.

Почему внутри еда холодная?

Электромагнитные волны можно для наглядности представить как волны на море — у них есть пики, где интенсивность максимальна, и впалости. В зоне максимума еда становится горячей, а в зоне минимума — нет. Также нужно знать, что СВЧ-волны проникают внутрь только на пару сантиметров, поэтому, если поставить греться целую курицу, она будет очень долго внутри оставаться холодной.

Почему нельзя класть в микроволновку металлические предметы и чашки с «золотой каемочкой»?

Все очень просто: СВЧ-волны не проходят через металл (золотистое напыление на тарелках тоже металлическое). И если в полностью железной тарелке еда просто не нагреется (да и сам прибор может давать сбои, от тарелки могут посыпаться искры и т. д.), то посуда с каемкой может еще и треснуть.

Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке?

Не стоит разогревать ничего в герметичных упаковках (в том числе и яйца в скорлупе) — из-за сильного испарения воды создается высокое давление и они могут взрываться. В микроволновке, как и на обычной плите, нельзя подогревать кисломолочные продукты и зелень — при любом повышении температуры, вне зависимости от механизма разогрева, эти продукты теряют свои полезные свойства. Размораживать продукты в микроволновке — также не лучшая идея. Мы знаем, что если быстро заморозить продукт, то он сохранит наибольшее количество полезных свойств. С разморозкой все работает наоборот, и лучше не ускорять этот процесс. Включение пустой микроволновой печи чревато ее серьезным повреждением. Не встречая на своем пути никаких препятствий, микроволны будут многократно отражаться от внутренних стенок полости печи, а сконцентрированная энергия излучения может вывести печь из строя.

Почему почти у всех микроволновок дверца открывается влево?

Все невероятно просто: перед тем как запустить микроволновые печи в производство, проводились исследования среди потенциальных потребителей, как и перед выпуском любого продукта. Был, конечно же, и вопрос относительно конструкции. Большинство из опрашиваемых были правшами, и они ответили, что удобнее будет открыть дверцу левой, неведущей рукой, а достать или поставить блюдо — правой.

Почему микроволновка шумит?

Микроволны генерирует электронная лампа — магнетрон, которая направляет их в духовку. Именно она создает этот характерный звук, а шум, который слышен при включении и выключении, производит обычный вентилятор охлаждения.

Почему в микроволновке нагревается посуда, а еда остается холодной?

Микроволны неравномерны. У них есть вершины (где мощность и, соответственно, разогрев идет больше) и спады. Иногда предугадать, какую именно часть зацепят пики волн, практически невозможно. Посуда, в которой мы разогреваем еду, также имеет свойство повышать температуру. Так как ее края находятся ближе к стенкам микроволновки, то часто получают большие порции СВЧ-излучения и становятся горячими. Вращение поддона существует, чтобы распределять пики волн равномерно, что, в общем-то, не спасает от разогрева чашек и кружек, при том что еда остается прохладной.

Почему микроволновка готовит быстрее, чем духовка?

Для того чтобы продукт разогрелся в духовке, он должен получить тепловую энергию из разогретого воздуха. Микроволновая печь же нагревает продукты без посредников (воздуха и воды), поэтому получается быстрее.

Почему микроволновка медленно растапливает лед?

Если вы были внимательны на школьных уроках по химии, то точно должны помнить о том, что молекулы воды в твердом агрегатном состоянии (то есть в состоянии льда) связаны друг с другом в жесткую кристаллическую решетку. СВЧ-колебания просто не могут заставить сдвинуться их с места. Когда вы размораживаете продукты, а не лед, то микроволны вначале греют другие вещества, которые уже и «топят» кристаллическую решетку.

Что будет, если дверцу микроволновки оставить открытой?

Микроволновое излучение может создавать помехи в работе микросхем (что приводит к поломке телефонов), сжигать диски и даже включать лампочки. На организм человека оно воздействует тоже негативно, поэтому от микроволновки, лишенной должной герметизации (железного полного корпуса) лучше держаться подальше. Однако стоит помнить, что микроволны очень быстро затухают в атмосфере и не накапливаются.

А вот так выглядит диск, который расплавило микроволновое излучение.

Обратите внимание на телевизор.

Несмотря на эти, казалось бы, жуткие вещи большинство ученых говорят о том, что еда, подогретая в микроволновой печи, не представляет никакой опасности. Микроволны не накапливаются и уж тем более не делают пищу радиоактивной (для этого нужно разорвать ядро атома, чего уж точно не происходит внутри наших кухонных друзей). Можно не бояться стоять рядом с включенной микроволновкой — она мощно защищена железным корпусом, который практически не пропускает излучения (держать телефон по несколько часов в день куда вреднее). Однако лучше придерживаться официальных норм безопасности и не включать неисправную микроволновку и тем более не баловаться с нею.