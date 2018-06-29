Что будет, если не вставать с кровати 70 дней?

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Лежать в постели дни напролет, при этом вас вкусно кормят, позволяют сидеть в интернете и платят $ 18 тыс. Классно? На самом деле нет. Такой эксперимент проводили в NASA: людям нужно было лежать в кровати 70 дней. Но все это мелочи по сравнению с тем, что сделали в СССР около 30 лет назад. И результаты были не самые приятные.

О том, что происходит с человеком, если лежать в постели круглые сутки, и зачем ставили подобные эксперименты, расскажет AdMe.ru в этой статье.

Еще в 2014 году NASA действительно сделало объявление

О том, что ищут добровольцев, которые захотят лежать в постели от 40 до 70 дней, и заплатят им по $ 18 тыс. А спустя буквально пару дней они отобрали 55 человек. Участников положили в кровати, в которых они должны были лежа умываться, есть, пить и даже ходить в туалет. При этом ноги испытуемых было подняты под углом 6° — такое положение имитирует условия невесомости. Таким образом ученые хотели изучить влияние микрогравитации на человеческий организм. И разработать процедуры и упражнения, которые помогли бы космонавтам быстрее преодолеть последствия невесомости.

Уже спустя пару дней многие участники отметили, что лежать в постели оказалось труднее, чем они представляли. Кроме того, это вызывало боли в голове, шее и спине, появлялись бессонница и приступы паники. А по окончании эксперимента у многих возникли проблемы с ходьбой и самостоятельным удерживанием головы. Поэтому испытуемым приходилось проходить еще и курс реабилитации в течение месяца. Один из добровольцев, Эндрю Иваницки, сказал: «Прошло 44 дня с тех пор, как я последний раз пил пиво и кофе, ел буррито, гулял и загорал на солнце. Я не видел свою подругу 66 дней. Находясь здесь, я не могу решить, кто я: счастливчик, сорвавший джекпот, или просто идиот, который делает все за деньги».

Но 40 дней лежа — ерунда по сравнению с тем опытом, который поставили ученые из Института медико-биологических проблем РАН в СССР. В 1986 году 11 человек положили в постели на 370 дней. То есть они провели лежа чуть больше года. Это самое долгое время, которое когда-либо человек проводил в кровати. А вот оплата у добровольцев была самая обычная, равная ежемесячной зарплате научного сотрудника.

Но был еще один случай

Говорят, что подобный опыт был поставлен еще в XVIII веке. Акинфий Демидов, известный богач, предлагал всем желающими пролежать у него во дворце в постели год. С полным питанием и прислугой. Вот только участникам вообще не разрешалось двигаться. Если человек не выдерживал, то его публично наказывали. Многие соглашались, но долго так никто и не выдержал.

Последствия, которые наступят, если лежать в кровати в течение 40 дней

Из-за долгого давления на кожу появятся пролежни. Давление не позволяет питательным веществам достичь клеток, и они отмирают. Пролежни появляются возле копчика, тазобедренных и ключичных суставов.

Мускулы потеряют свою массу и атрофируются. Кости потеряют в среднем 30−60 % своей массы — это приведет к остеопорозу. Появится повышенная усталость и паралич.

Каждые 2 дня пульс будет уменьшаться на 1 удар в минуту вплоть до остановки, если его искусственно не поддерживать.

Уменьшится объем крови. В результате этого появится недостаток кислорода в клетках — вы будете уставать быстрее.

Появятся и другие проблемы: состояние тревоги, камни в почках, трудности с дыханием.