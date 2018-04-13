Чем занимается ребенок, пока находится у мамы в животе

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За 9 месяцев ребенок проходит долгий путь от крошечного эмбриона до пухлого младенца и уже в утробе матери приобретает некоторые особенности, которые останутся с ним на всю жизнь: например, можно понять, станет он правшой или левшой и какую пищу будет предпочитать. За довольно короткий промежуток времени с ребенком происходит масса всего интересного, и сегодня мы предлагаем вам пройти вместе с малышом путь от зарождения до появления на свет.

AdMe.ru подготовил для вас это увлекательное путешествие.

1-й триместр беременности

1–2-я неделя

Итак, долгий путь начался. Первые 4 дня будущий человек меньше крупинки соли — его размер составляет всего лишь 0,14 мм. Однако начиная с 5-го дня он начинает расти и к 6-му увеличивается почти в 2 раза — до целых 0,2 мм. На 4-й день эмбрион «приходит» туда, где ему предстоит провести следующие 9 месяцев — в матку, а на 8-й день имплантируется в ее стенку.

3–4-я неделя

Эмбрион на 4-й неделе беременности.

Примерно на 20-й день беременности происходит очень важное событие: появляется нервная трубка, которая затем превратится в спинной и головной мозг ребенка. Уже на 21-й день у него начинает биться сердце и формироваться все важные органы, например почки и печень. Глаза пока не заняли привычного положения — пузырьки, из которых они потом оформятся, находятся по бокам головы. К концу 1-го месяца у эмбриона появляется кровеносная система, а позвоночник и мышцы начинают свое развитие.

5–6-я неделя

На 5-й неделе у эмбриона появляются кисти рук, правда, пальцы еще различить очень сложно, а вот в суставах ручки и ножки уже сгибаются. Именно в это время начинают формироваться наружные половые органы, но увидеть на УЗИ, мальчик это или девочка, пока невозможно. Кстати, с момента своего появления эмбрион очень подрос — он увеличился аж в 10 тыс. раз. Уже сейчас у малыша начинает формироваться лицо, а глаза, которые еще очень долго будут закрыты, темнеют, становясь более похожими на человеческие.

7–8-я неделя

7-я неделя беременности — время, когда ребенок начинает шевелиться, правда, пока совсем незаметно для мамы, а пальчики на руках и ногах становятся почти такими же, как у взрослых. На этом этапе у эмбриона появляются зачатки молочных зубов и развивается половая система, а почки начинают производить мочу. Несмотря на то что рост плода — всего лишь 2,5 см, он обзаводится собственной мимикой, у него появляются веки, а кончик носа становится более очерченным.

9–10-я неделя

Ребенок на 9–10-й неделе беременности.

К этому времени малыш уже хорошо подрос — его вес составляет 4 грамма, а рост — 2–3 см. Несмотря на крошечные размеры, мозг уже разделен на два полушария, а молочные зубы и вкусовые рецепторы начинают формироваться. У малыша исчезает хвостик и перепонки между пальцами на руках, он начинает плавать в околоплодной жидкости и еще более активно шевелиться, хотя и все так же незаметно для мамы. Именно в это время у ребенка появляются индивидуальные черты лица, а на голове начинают расти волосы.

11–12-я неделя

На этом сроке у ребенка формируются половые органы, поэтому на УЗИ уже можно узнать его пол, хотя вероятность ошибки еще велика. Выглядит ребенок пока слегка инопланетно: у него большая голова и маленькое тело, однако лицо все больше похоже на взрослое. Уши уже почти занимают нужное положение, появляются брови и ресницы. Хрящи, из которых состоит скелет, постепенно окостеневают, появляются новые кровеносные сосуды и начинается выработка гормонов. Кстати, малыш уже подрос до 6 см и весит около 20 граммов.

13–14-я неделя

Ребенок на 14-й неделе беременности.

Несмотря на то что голова ребенка составляет половину длины всего тела, лицо все больше напоминает взрослое, а в ротовой полости уже сформированы зачатки всех 20 молочных зубов. Ребенок уже способен класть палец в рот, однако сосать научится немного позже. Из-за активного формирования сосудов кожа малыша красная и очень тонкая, поэтому на теле появляются пушковые волосы — лануго, необходимые для сохранения специальной смазки, защищающей от переохлаждения.

2-й триместр беременности

15–16-я неделя

К 15-й неделе ребенок вырастает до 10 см и набирает вес — теперь он весит примерно 70 граммов. Несмотря на то что глаза еще расположены довольно низко, лицо уже вполне узнаваемо, более того, ребенок начинает «строить рожицы», поскольку лицевые мышцы хорошо развиты. К этому времени он уже умеет сосать палец, а сальные и потовые железы начинают свою работу.

17–18-я неделя

И вот наконец у ребенка формируются слуховые каналы, поэтому он начинает хорошо различать звуки и слышит голос матери, более того, он способен его узнавать. В дополнение к молочным зубам появляются и зародыши коренных, кости окончательно формируются и начинают твердеть. Кстати, кости черепа останутся подвижными до самого рождения — при прохождении родового канала они будут накладываться друг на друга, чтобы облегчить малышу появление на свет. А вот мама наконец-то начинает ощущать движения ребенка, который подрос до 14 см и 190 граммов.

19–20-я неделя

Ребенок на 20-й неделе беременности.

Несмотря на то что глазки ребенка еще закрыты, он уже хорошо ориентируется в окружающем пространстве. Более того, теперь можно понять, будет ребенок правшой или левшой, ведь именно сейчас он начинает активнее использовать ведущую руку. На пальчиках малыша появляются отпечатки пальцев — еще один уникальный признак каждого из нас. Кстати, ребенок уже начинает понемногу отличать день от ночи и проявляет активность в определенное время.

21–22-я неделя

21-я неделя — время, когда ребенок начинает набирать вес за счет формирования подкожного жира. Уже скоро на его ручках и ножках появятся складочки, которые есть у новорожденных. На 22-й неделе в мозге формируются те нейроны, которые будут с человеком всю жизнь. Совсем скоро ребенок откроет глаза, он уже пробует сделать это, а глазные яблоки двигаются почти как у взрослого.

23–24-я неделя

На 23-й неделе ребенок, возможно, начинает видеть сны, а лицо его настолько сформировано, что на УЗИ можно определить, чьи черты лица он унаследовал. Кожа его становится непрозрачной, глаза открываются, и ребенок уже может реагировать на свет, более того, яркие вспышки способны его напугать. К 24-й неделе ребенок вырастает почти до 30 см, а его вес достигает 0,5 кг.

25–26-я неделя

В это время вкусовые рецепторы ребенка окончательно формируются и, пробуя на вкус околоплодную жидкость, он может морщиться, если она ему не нравится. Кстати, пищевые привычки именно так и формируются — уже в утробе матери у нас появляются любимые и нелюбимые продукты. Совсем скоро ребенок научится моргать и уже может немного видеть, правда, пока очень и очень расплывчато.

3-й триместр беременности

27–28-я неделя

Ребенок на 27–28-й неделе беременности.

Если сделать УЗИ на этом сроке, можно увидеть, как ребенок улыбается и интенсивно сосет палец. В это время у малыша появляется первая «игрушка» — собственная пуповина, и он активно изучает свое тело. В конце 7-го месяца беременности у ребенка формируется индивидуальный обмен веществ, который будет у него всю жизнь. Малыш уже довольно большой — его вес достигает 1,2 кг, а рост — 35 см.

29–30-я неделя

Ребенок на 30-й неделе беременности.

Слой подкожного жира все увеличивается, и малыш становится все более пухлым и упитанным. Кроме того, он уже умеет плакать, кашлять и даже иногда икает — происходит это, скорее всего, тогда, когда он заглатывает слишком много околоплодной жидкости. К 30-й неделе мозг ребенка уже настолько развит, что он вполне способен запоминать и даже анализировать информацию.

31–32-я неделя

В это время у человека появляются все 5 чувств, а его режим дня все больше напоминает тот, которому он будет следовать после появления на свет. Ребенок слышит работу всех органов матери, прекрасно знает ее голос, благодаря чему сразу же после рождения способен отличить ее от всех остальных людей. Иммунная система малыша начинает вырабатывать антитела, которые защитят его от всевозможных инфекций, которые могут подстерегать в первые дни и месяцы после рождения.

33–34-я неделя

И вот наконец подкожный жир уже сформирован, и с тела плода исчезает лануго. К этому моменту малыш сильно подрос — длина его тела достигает 40 см, а вес вплотную приближается или даже превышает 2 кг. Нервная система младенца уже полностью сформирована, а вот легкие все еще продолжают развиваться.

35–36-я неделя

Ребенок зевает. 3D-УЗИ на 36-й неделе беременности.

В это время ребенок выглядит почти точно так же, как и тогда, когда появится на свет. Он еще довольно худенький, но слой подкожного жира увеличивается все интенсивнее. Однако и волосы, и ногти у него уже полностью сформированы, а он сам становится настолько большим, что ему почти не остается пространства для маневров, поэтому он может двигаться меньше, чем на более ранних стадиях.

37–38-я неделя

И вот наконец процесс формирования человека завершился окончательно — теперь он полностью готов к появлению на свет, а акушеры считают беременность доношенной. Лануго окончательно исчезает с его тела и лишь иногда может оставаться на ручках и ножках. Поскольку места в матке почти не осталось, матери может казаться, что ребенок стал шевелиться интенсивнее, на самом же деле увеличилась сила ударов, ведь мышцы ребенка уже окончательно сформировались и окрепли.

39–40-я неделя

Первые минуты после появления на свет.