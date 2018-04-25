Чем органическая косметика отличается от обычной и как не купить подделку

Мода на здоровый образ жизни распространяется и на косметику. Ценятся безвредные ингредиенты, натуральность. Но нужно сориентироваться во множестве маркировок и выбрать те продукты, которые подходят именно вам. Самый строгий контроль качества проходит органическая косметика, и есть нюансы, которые отличают ее от другой продукции.

Мы в AdMe.ru решили разобраться в тонкостях отличия ингредиентов и в том, на что нужно обращать внимание при выборе органической косметики.

Что значит органическая косметика и чем она полезна?

Прежде всего, нужно понимать: органическая косметика не равно натуральная. К примеру, в натуральной косметике помимо животных и растительных компонентов могут содержаться различные отдушки, консерванты, усилители аромата. Контроль выращивания растений для косметики проводится не всегда, а процентное содержание натуральных и ненатуральных ингредиентов регулируется производителем, а не международными компаниями сертифицирования.

Главный же принцип органической косметики — «не нанеси вреда». И речь не идет только о непосредственных «пользователях» косметики.

Учитывается:

  • бережное отношение к окружающей среде;
  • контроль выращивания всех натуральных ингредиентов;
  • четкое соотношение натуральных, химических и органических компонентов;
  • запрещено тестирование на животных.

Такую косметику выбирают люди с определенной философией отношения к себе и к миру. Все составляющие органической продукции, вплоть до упаковки, проходят строгий контроль на предмет воздействия на человека и окружающую среду, и это подтверждено сертификатами.

Если сравнивать ее с обычной косметикой, то получается, что все потенциально вредные для человека вещества изначально сведены к минимуму.

Современное понятие органической косметики уже несколько расширилось. Такую косметику могут называть экологичной, вегетарианской, этичной. В этих видах тоже существуют отличия, они описаны в конце статьи.

Как отличить настоящую органическую косметику

Чтобы убедиться, что перед вами органическая косметика, нужно обращать внимание на сертификаты качества. К сожалению, пока не придуман единый стандарт сертифицирования, поэтому в европейских странах они разные.

Самые распространенные:

  • Ecoсert и Cosmebio (Франция)
  • BDIH и Eco Control (Германия)
  • Soil Association, (Великобритания)
  • ICEA и Eco Agri Cert (Италия)
  • NaTrue (Бельгия)
  • COSMOS Standard Organic (объединяет несколько вышеприведенных стандартов, общеевропейский)

Подход немного отличается, однако они все гарантируют, что:

  • в косметике нет запрещенных ингредиентов, список которых очень большой (отдушек, минеральных масел, веществ, полученных от мертвых животных, агрессивных ПАВ, красителей, консервантов, аллергенов, ГМО, продуктов нефтепереработки);
  • косметика безопасна для экологии (быстро расщепляется в воде, не образует токсинов и пр.);
  • упаковка не наносит вреда природе или сделана из переработанных материалов;
  • продукт содержит не менее 95–98 % натуральных ингредиентов в составе.

Убедиться в том, что косметика органическая, можно только при наличии сертификата. Зеленые листочки, красивые печати, цветочки, надписи bio, organic, eco ничего не значат без подтверждения сертифицированности и являются просто маркетинговым ходом.

Подделывание значка сертификата грозит высокими штрафами и закрытием предприятия, поэтому этим производители не грешат.

Можно ли отличить по внешнему виду?

Есть несколько признаков, которые выделяют органическую косметику среди других.

Органическая косметика:

  • имеет не слишком приятный, «аптечный» запах, очень редко фруктовые или цветочные ароматы, если в составе есть эфирные масла;
  • средства практически не пенятся, так как в составе нет химических пенообразующих веществ (Soldium Lauril Sulfat);
  • в составе не будет слов с приставкой PEG- и окончаниями -cone, -DEA, -TEA, -EDTA, -MEA, paraben.

Популярные виды «косметики принципов»

Что может стоять за обычным косметическим средством? Оказывается, целая идеология.

Среди натуральной и органической продукции в последние несколько лет стали появляться средства по уходу, которые основаны на бережном отношении к своему организму и окружающему миру.

Экологичная косметика очень похожа на органическую, но ее главный принцип — не навредить окружающей среде. То есть она может содержать и синтетические элементы, но только те, которые быстро расщепляются в природе и не несут угрозы.

Вегетарианская косметика — в ней не будет содержаться некоторых продуктов животного происхождения, но не всех. Могут присутствовать мед, воск, коллаген и пр.

Веганская косметика — строгое отсутствие всех животных компонентов.

Этичная косметика не тестируется на животных ни при каких обстоятельствах.

Все эти виды могут не пересекаться между собой, потому как часто изготовлены, опираясь на один главный принцип.

А чем вы руководствуетесь при выборе косметики?

Фото на превью depositphotos

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  • 25 апреля 2018
  • 1637

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