Распознавание научного бреда. Чем опасна лженаука и как защитить свой разум от ее влияния

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Мы живем в странное время, когда сочетаются две, казалось бы, несовместимые вещи — расцвет науки и взлет популярности ее «темной стороны» — лженауки. Псевдонаучные теории льются, что называется, из каждого утюга — то тут, то там нам предлагают узнать истинную правду о форме Земли или о том, как на самом деле люди жили во времена палеозоя. Но как же отличить настоящую науку от того, что выдают за нее? Есть несколько признаков, и мы о них вам расскажем.

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Что такое лженаука и почему люди в нее верят?

В 1844 году один из английских медицинских журналов определил лженауку как сочетание так называемых фактов, объединенных недоразумением, а не принципами. Иными словами, «злой близнец» науки опирается на непроверенные и сомнительные данные, а адепты псевдоучений искажают или нарочно обходят стороной подтвержденные. Или — что чаще — придумывают собственные. Проще говоря, псевдоучение — это плод чьей-то неуемной фантазии, который пытаются выдать за непреложную истину. И зачастую это удается, по крайней мере для какого-то количества людей. Чаще всего авторы разнообразных лженаучных теорий преследуют единственную цель: получить материальную выгоду и — как приятный бонус — свою минуту славы. Один из самых ярких и безумных примеров — теория плоской Земли, у сторонников которой есть целые сообщества. Среди прочего они утверждают, что Антарктиды нет, а вместо нее ледяная стена, окружающая ровную поверхность планеты, над которой вращаются Солнце, Луна и даже звезды. А космоса, кстати, вообще не существует. Выпускают подобные общества и сочувствующие им и собственную литературу, которая, к сожалению, продается лучше, чем труды настоящих ученых — популяризаторов науки.

Возьмем, к примеру, одно из самых известных псевдоучений — астрологию. Несмотря на развитие астрономии (которая за время существования учения о гадании по звездам ушла далеко вперед), она до сих пор имеет множество сторонников. И в этом легко убедиться, открыв газету или новостной сайт, которые очень часто публикуют разнообразные гороскопы, служащие своеобразной приманкой. Почему же люди в них верят? Как это ни парадоксально, но эти гороскопы верны — просто потому, что подходят всем и каждому. Ученые легко разбивают все доводы астрологов, используя в числе прочего и ссылку на эксперимент Форера, в ходе которого группе испытуемых раздали достаточно расплывчатое описание личности и попросили сказать, подходит ли оно каждому из них. Вот короткая выдержка:

«У вас есть много скрытых возможностей, которые вы так и не использовали себе во благо.

Хотя у вас есть некоторые личные слабости, вы в общем способны их нивелировать.

<...> Вы гордитесь тем, что мыслите независимо; вы не принимаете чужих утверждений на веру без достаточных доказательств. <...> Иногда вы экстравертны, приветливы и общительны, иногда же интровертны, осторожны и сдержанны». Неудивительно, что все участники эксперимента нашли черты, присущие себе. Примерно так же действуют и гороскопы: чем более общие фразы в нем представлены, тем проще найти совпадения. И ведь находят! А вот у науки на этот счет свое мнение, подкрепленное многолетним исследованием: дата и время рождения не имеют никакого значения для формирования личности человека. Где бы там ни находились Марс или Полярная звезда.

В чем отличие лженауки от настоящей науки?

Лженаука и ее поклонники превосходно умеют адаптировать свои теории под любые научные открытия. Так, например, креационисты — сторонники теории о божественном происхождении Вселенной — вполне могут обосновать свой постулат об истинности библейского Всемирного потопа массовым вымиранием каких-либо видов, к примеру тех же динозавров. Или возьмем популярную идею о том, что египетские пирамиды были построены задолго до правления фараонов некоей исчезнувшей и очень развитой цивилизацией (созданной не без помощи пришельцев, конечно). Действуя в рамках научной методологии, мы обязаны найти и иные свидетельства ее существования: предметы быта, произведения искусства, остатки поселений, одежду. Нет ничего подобного? Нестрашно: адепты лженауки всегда могут сказать, что находки тщательно скрываются, чтобы «мир не узнал истины». Весомый аргумент, не правда ли? И, к сожалению, иногда это работает. Для тех, кто не думает, а принимает на веру. Зачастую такие «ученые» — по незнанию, а чаще всего намеренно — используют такую вещь, как ложная дилемма, то есть нарочное игнорирование каких-либо разумных альтернатив. Например, они могут утверждать: «Если Дарвин ошибся, то эволюции не было», исключая при этом иные эволюционные концепции.

Карл Поппер, автор «принципа фальсифицируемости».

Еще один маркер, позволяющий отличить науку от псевдоучения, — это так называемый «принцип фальсифицируемости», или критерий Поппера. Согласно ему, любая теория может быть научной только в том случае, если ее можно опровергнуть в результате проверки, которая, что важно, вообще должна быть возможной. Проверить и уж тем более опровергнуть невозможно? Скорее всего, перед вами очередной плод чьей-то фантазии. Изучая какое-либо исследование или «сенсационное» открытие, обратите внимание на один момент: пытался ли автор найти опровержение или вся его работа была направлена только на то, чтобы подтвердить свои умозаключения. Если второе, то доверять «авторитету» вряд ли следует. Яркий пример — научная программа SETI, созданная для поиска внеземных цивилизаций. Ученые берут за основу нулевую гипотезу — они считают, что инопланетян не существует, но ведут их поиск. А вот уфологи, наоборот, все свои исследования основывают на уверенности в существовании инопланетного разума и «притягивают» любые мало-мальски подходящие явления к своей теории.

Как отличить хорошую научную книгу или передачу от лженаучной?

Здесь можно обратиться к лекции историка Михаила Родина, посвященной этому вопросу. Чтобы определить «степень научности» издания, стоит обратить внимание на несколько пунктов: Квалификация создателей работы. Если, к примеру, вы берете труд по истории, посмотрите, имеют ли авторы отношение к этой науке: образование, степени, а также наличие публикаций в рецензируемых журналах. Все это легко находится в интернете, а вот полное отсутствие каких-либо сведений должно насторожить еще больше. (Изучите и титулы, например академик РАЕН — это совсем не то же, что академик РАН.)

Если, к примеру, вы берете труд по истории, посмотрите, имеют ли авторы отношение к этой науке: образование, степени, а также наличие публикаций в журналах. Все это легко находится в интернете, а вот полное отсутствие каких-либо сведений должно насторожить еще больше. (Изучите и титулы, например академик РАЕН — это совсем не то же, что академик РАН.) Наличие ссылок на другие работы. Еще одно характерное отличие лженаучной публикации — опора на исследования и открытия, сделанные максимум до середины прошлого века, тогда как настоящие специалисты опираются на все имеющиеся данные. И в первую очередь на современные. Учтите и отзывы автора о своих коллегах, которые пишут или писали на сходные тематики: уничижительное отношение к ним — один из верных признаков того, что перед вами лженаучное творение. «Википедия», кстати, не является достоверным источником. Как и фраза «Один ученый сказал».

Еще одно характерное отличие лженаучной публикации — опора на исследования и открытия, сделанные максимум до середины прошлого века, тогда как настоящие специалисты опираются на все имеющиеся данные. И в первую очередь на современные. Учтите и отзывы автора о своих коллегах, которые пишут или писали на сходные тематики: уничижительное отношение к ним — один из верных признаков того, что перед вами лженаучное творение. «Википедия», кстати, не является достоверным источником. Как и фраза «Один ученый сказал». «Вся правда только у нас!» Подобные категоричные заявления в аннотации должны заставить вас тотчас же вернуть издание на полку, поскольку ни один уважающий себя ученый не станет радикально отвергать любые знания, выходящие за рамки его концепции. Да еще и в такой «желтой» форме.

Что же касается телевидения, то тут все гораздо сложнее, поскольку у создателей тех или иных передач больше возможностей ввести зрителя в заблуждение. Один из таких примеров — вышедший несколько лет назад на российском телевидении псевдонаучный фильм «Вода», где лауреат Нобелевской премии по химии Курт Вютрих якобы подтверждал, что вода может менять «структуру» под воздействием внешних факторов, например музыки. Однако оказалось, что настоящее интервью с Вютрихом длилось около часа, тогда как в окончательную телеверсию вошли всего 20 секунд. На руку авторам всевозможных «научных» передач играет и форма подачи информации. И без того не очень скептически настроенному человеку по ту сторону экрана сложно не верить ведущему, который с горящим взором убеждает в существовании всевозможных «рептилоидов» и фантомных сущностей. К тому же свои выводы они подкрепляют доводами «академиков» — на деле так называемых научных фриков, чьи теории (как правило, полубезумные) отвергаются официальной наукой. Или, как это было в той же «Воде», «правильно» смонтированными нарезками из интервью серьезных и признанных специалистов в той или иной области знаний. Распространенный прием авторов и «экспертов» подобных передач (и не только «научных») — использование приема «соломенное чучело», или подмены тезиса. Принцип таков: один из участников дискуссии перекраивает высказывание оппонента, доводя его до абсурда. Как, например, в таком диалоге: — Гамбургер — лучший ужин для ребенка. — Я категорически против того, чтобы кормить детей фастфудом. — Значит, вы хотите, чтобы дети умерли от голода? Так создается видимость опровержения разумного аргумента и спорщик достигает своей цели, убеждая третью сторону в своей правоте. Просто и эффективно.

В чем вред лженауки?

Казалось бы, ну хочется думать кому-то, что какой-нибудь Альдебаран способен повлиять на повседневную жизнь, — его право. Однако все гораздо хуже, чем кажется. Люди, верящие в астрологию, хиромантию, ясновидение или яснослышание, тратят порой все свои деньги на то, чтобы снять сглаз, настроить ауру или вернуть неверного супруга. Между тем один из самых известных разоблачителей экстрасенсов Джеймс Рэнди когда-то учредил премию в $ 1 млн тому, кто убедит сотрудников фонда в своих сверхъестественных способностях. За все время существования премии, то есть с 1996 года, ни одному из претендентов не удалось доказать свои необычные возможности. С 2015 года подобная премия существует и в России и носит имя Гарри Гудини — учредители обещают 1 млн рублей на тех же условиях, что и Рэнди. Надо ли говорить, что и эта круглая сумма до сих пор никому не досталась?

Однако есть вещи и похуже, например движение антипрививочников или тех, кто отрицает существование ВИЧ. Это опасно уже не только для кошелька, но и для жизни. Так, например, по данным ВОЗ, только за первую половину 2018 года количество заболевших корью в Европе составило более 41 000 человек, тогда как за весь 2013 год — всего лишь 5 273 человека. Выводы делайте сами.

Словом, чтобы не стать адептом теории плоской Земли, нужно фактически только одно умение — мыслить логически и критически. Впрочем, это касается любой сферы нашей жизни.