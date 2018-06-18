Чем на самом деле отличаются коричневые яйца от белых?

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Собрались вы, скажем, испечь пирог, а главного ингредиента — яиц — нет. Идете в магазин, находите стеллаж с нужным продуктом и видите, что куриные яйца бывают разных цветов, размеров и по разной цене. Почему одни яйца дороже других? Чем они отличаются? Какие яйца стоит брать?

Без паники, AdMe.ru вам сейчас быстренько расскажет, в чем заключается различие между куриными яйцами и почему они все-таки разного цвета.

Существует мнение, что коричневые яйца — домашние, а белые — из магазина

Но на самом деле цвет яиц зависит от породы кур. Куры с белыми перьями несут белые яйца, а с коричневым оперением — коричневые. Есть породы, которые несут пятнистые и даже голубые яйца, однако разводят таких кур редко, и поэтому подобные яйца нечасто продают.

С цветом решили. А что насчет пользы?

Что бы вам ни говорили, коричневые и белые яйца имеют одинаковое количество питательных веществ, и поэтому они одинаково полезны. Правда, иногда яичная скорлупа у одних яиц кажется тверже, чем у других — тут причиной будет возраст курицы. Как правило, молодые куры откладывают яйца с твердой скорлупой, а старые — с более тонкой. Иногда коричневые яйца могут стоить дороже только потому, что коричневые курицы имеют большие размеры, чем белые, и требуют больше корма. В этом случае производитель просто хочет «отбить» затраты на корм.

Но иногда разница в цене оправдана

Независимо от цвета и породы курицы, на каждом яйце (или упаковке) стоит штамп. Первая цифра означает категорию, затем указываются страна и код производителя. Отдельно напечатана дата. Кстати, о дате. На яйце еще может стоять буква «д» или «с», что означает «диетическое» или «столовое». Проще говоря, диетическое — это очень свежее яйцо (до 7 суток), а столовое — чуть более зрелое (от 8 до 25 суток).

Именно категория может влиять на цену. Но категория говорит о массе яйца, а не о его качестве. Существует несколько основных категорий: C3 — 3-я категория (от 25 до 44,9 г)

— 3-я категория (от 25 до 44,9 г) C2 — 2-я категория (от 45 до 54,9 г)

— 2-я категория (от 45 до 54,9 г) C1 — 1-я категория (от 55 до 64,9 г)

— 1-я категория (от 55 до 64,9 г) C0 — отборная категория (от 65 до 74,9 г) А аномально гигантским яйцам присуждается категория «В» — высшая. Кстати, в рецептах тех же пирогов обычно масса 1 яйца считается равной 40 г, то есть имеется в виду небольшое яйцо 3-й категории.

Но домашние яйца действительно лучше

Правда, по внешнему виду вы их вряд ли различите. Как правило, домашние куриные яйца отличаются более богатым вкусом и ярким желтком, и ключевым фактором здесь является корм, который получала курица. Такие яйца стоит искать только на рынках.