Чем грозит нападение клеща? Советы, которые могут однажды спасти вам жизнь
Лето — время пикников, вылазок в лес и трудовых подвигов на даче. А еще клещей. Укус этого кровопийцы способен вывести человека из строя на долгое время. Например, ученые из Нидерландов ожидают летом 2018 года невиданную активность маленьких хищников — более 500 тыс. нападений на человека и животных. Кажется, клещи вездесущи и очень опасны, однако существуют способы избежать встречи с ними и не подхватить опасные инфекции.
AdMe.ru собрал достоверную информацию о том, как не нарваться на клеща в лесу и что делать, если он все-таки укусил.
1. Как опознать клеща
Клещи обитают почти во всех странах мира, кроме, пожалуй, тех, где круглый год сохраняются низкие температуры. Поэтому вероятность встретиться с ними высока почти в любой точке земного шара. Вот признаки, по которым можно вычислить хищное паукообразное. И хотя людям известно более 800 видов клещей, непосредственную опасность представляют только 2 семейства: иксодовые (твердые) и аргасовые (мягкие) — именно они являются переносчиками различных заболеваний.
Как выглядят клещи, которые нападают на людей:
- они всегда плоские;
- клещ не умеет прыгать или летать — заметив жертву, он просто подползет к ней;
- в зависимости от возраста у клещей может быть 3 или 4 пары лапок. 4 парами обзаводятся уже взрослые особи, хотя малыши тоже довольно опасны;
- клещи настолько суровы, что у них нет глаз — свою жертву они находят по запаху;
- у иксодовых клещей жесткая спинка, и раздавить их не так уж легко;
- могут прожить год в ожидании пищи;
- по внешнему виду определить опасного клеща не представляется возможным — иксодовый клещ, зараженный вирусом энцефалита или боррелиозом, ничем не отличается от обычных особей.
2. Где живут клещи
Клещ поджидает свою жертву в высокой траве, сидя на кустарниках или стволах деревьев. Именно поэтому, отправляясь на прогулку в лес или парк, нужно быть особенно внимательным. Вопреки распространенному мнению, клещи не прыгают с деревьев на зазевавшихся теплокровных — они переползают на них с нижнего яруса леса.
Впрочем, городским жителям не стоит расслабляться: количество людей, подвергшихся нападению клещей в нетипичных местах, растет год от года. Кроме того, домашние животные — кошки и собаки — могут стать переносчиками. Клещу требуется не более 30 секунд, чтобы присосаться к своему хозяину, поэтому в местах наибольшего риска необходимо проявлять повышенное внимание.
3. Когда клещи становятся опасными
Вспышки болезней, вызванных укусами клеща, имеют сезонную закономерность. Это связано с фазами развития членистоногих — их личинки проходят довольно сложные жизненные циклы. Мягкие зимы и ранняя весна почти наверняка приведут к росту популяции клещей. Но наибольшую опасность они представляют в период с мая по сентябрь. Хотя в зависимости от местности сроки могут варьироваться.
4. Как избежать встречи с клещами
Может показаться, что клещи — идеальные хищники, от которых нет никакого спасения. Однако существуют простые правила, которые снизят риск укуса почти до нуля.
- Правильная одежда. Для прогулок по потенциально опасной местности выбирайте максимально закрытую одежду. Никаких футболок и шорт — только длинные рукава и брюки. Плюс высокие сапоги. Опытные туристы советуют заправлять штаны в носки, ведь клещ ползет снизу вверх, а в этом случае у него не будет никаких шансов.
- Обрабатывайте одежду, обувь и палатки инсектицидами, содержащими не менее 0,5 % перметрина. Он наиболее эффективен для отпугивания клещей.
- По возвращении с прогулки проверьте одежду, примите душ и осмотрите себя. Чаще всего клещ присасывается в области паха, подмышек, за ушами и на задней части колен — в тех местах, где кровеносные сосуды проходят близко к коже.
- Обрабатывайте домашних животных средствами, которые отпугивают паразитов. Кошки очень чувствительны к химикатам, и любую обработку усатых любимцев нужно проводить только после согласования с ветеринаром.
- Жителям регионов, где часто встречается клещевой энцефалит, врачи рекомендуют делать прививки.
5. Чем грозит укус клеща
Укусы клещей, как правило, безболезненны, поскольку в их слюне содержится анестетик. Обычно клеща находят именно тогда, когда он уже присосался и начал питаться, то есть главный симптом укуса — сам клещ. И чем дольше он сидит на коже, тем выше вероятность передачи болезнетворных бактерий и опасных вирусов.
Болезни, которые переносят клещи:
- Боррелиоз (болезнь Лайма) — бактериальная инфекция, которая в самых тяжелых случаях осложняется неврологическими симптомами, потерей памяти и болью в суставах. На данный момент эффективной и безопасной вакцины против болезни Лайма не существует.
- Клещевой энцефалит — вирусная инфекция, которая характеризуется лихорадкой, интоксикацией и поражением головного и спинного мозга, приводящим к необратимым последствиям. По статистике, 6 из 100 клещей являются переносчиками энцефалита, при этом заболеть от инфицированной особи могут от 2 до 6 % укушенных.
- Местные аллергические реакции и воспаление в месте укуса. В области укусов образуются покраснения, папулы или сыпь в виде пузырьков. Также при неправильном извлечении клеща часто возникает вторичная бактериальная инфекция.
Каждого снятого с себя клеща необходимо доставить на анализ. Для транспортировки можно использовать любую герметичную емкость или пакет. Только специалист в оборудованной лаборатории сможет оценить степень опасности паразита. Если будет установлено, что клещ инфицирован, то вовремя сделанная инъекция иммуноглобулина предотвратит развитие болезни.
6. Симптомы, которые требуют немедленного обращения к врачу
Укус клеща всегда потенциально опасен, поэтому в любом случает стоит проверить клеща (доставить его на анализ в лабораторию) и себя — сдать кровь на антитела к клещевому энцефалиту или боррелиозу. Но помимо анализов существуют тревожные признаки, которые нельзя игнорировать, — при их появлении следует бежать к врачу со всех ног:
- Мигрирующая эритема — классический признак болезни Лайма. Это покраснение, которое появляется на 3−30-й день после укуса и достигает диаметра 15 см. Причем средняя часть воспаления окрашена слабо, некоторые пациенты говорят, что эта сыпь похожа на мишень для дартса. Эритема — это не аллергическая реакция, но почти стопроцентный признак того, что клещ является переносчиком боррелиоза. При ее обнаружении нужно незамедлительно обратиться к врачу для проведения курса антибиотикотерапии.
- В течение месяца после укуса у вас развились симптомы ОРВИ: лихорадка, головная боль, слабость мышц. Особенно если они сопровождаются сыпью.
- Вы не можете удалить челюсти клеща, впившиеся в кожу. Оставшиеся в коже части клеща грозят воспалением.
- Неврологические симптомы: ригидность мышц шеи, головокружение, тремор рук и сильное сердцебиение.
7. Как извлечь клеща
Если все-таки клещ присосался, то его необходимо удалить как можно скорее. Для удаления используются разные приспособления: пинцет, нить или специальный инструмент. Никогда не поливайте клеща маслом или сильно пахнущими препаратами и не прижигайте его. Такие действия заставят клеща глубже проникнуть в кожу, что сделает извлечение сложной задачей.
Удаление пинцетом:
- С помощью пинцета прихватите клеща поближе к месту, где он присосался.
- Не крутите и не расшатывайте клеща, твердо, но осторожно тяните его вверх. Если приложить чрезмерные усилия, челюсти клеща могут остаться в коже. Сама по себе эта часть не переносит никаких заболеваний, зато может стать причиной воспаления.
- После извлечения клеща обработайте рану спиртом, вымойте руки и инструменты.
- Поместите извлеченного клеща в емкость или зип-пакет, чтобы передать на анализ специалисту.
Удаление с помощью нити:
- Выберите тонкую нить, ее можно вытянуть даже из одежды, что подойдет для походных условий.
- Сделайте петлю из нити вокруг головы клеща и затяните ее.
- Тащите клеща вверх за свободные концы нити плавными раскачивающими движениями.
- Обработайте ранку, обязательно вымойте руки и доставьте клеща на анализ.
Иллюстратор Daniil Shubin специально для AdMe.ru