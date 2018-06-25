Чем грозит нападение клеща? Советы, которые могут однажды спасти вам жизнь

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Лето — время пикников, вылазок в лес и трудовых подвигов на даче. А еще клещей. Укус этого кровопийцы способен вывести человека из строя на долгое время. Например, ученые из Нидерландов ожидают летом 2018 года невиданную активность маленьких хищников — более 500 тыс. нападений на человека и животных. Кажется, клещи вездесущи и очень опасны, однако существуют способы избежать встречи с ними и не подхватить опасные инфекции.

AdMe.ru собрал достоверную информацию о том, как не нарваться на клеща в лесу и что делать, если он все-таки укусил.

1. Как опознать клеща

Клещи обитают почти во всех странах мира, кроме, пожалуй, тех, где круглый год сохраняются низкие температуры. Поэтому вероятность встретиться с ними высока почти в любой точке земного шара. Вот признаки, по которым можно вычислить хищное паукообразное. И хотя людям известно более 800 видов клещей, непосредственную опасность представляют только 2 семейства: иксодовые (твердые) и аргасовые (мягкие) — именно они являются переносчиками различных заболеваний.

Как выглядят клещи, которые нападают на людей: они всегда плоские;

клещ не умеет прыгать или летать — заметив жертву, он просто подползет к ней;

в зависимости от возраста у клещей может быть 3 или 4 пары лапок. 4 парами обзаводятся уже взрослые особи, хотя малыши тоже довольно опасны;

клещи настолько суровы, что у них нет глаз — свою жертву они находят по запаху;

у иксодовых клещей жесткая спинка, и раздавить их не так уж легко;

могут прожить год в ожидании пищи;

по внешнему виду определить опасного клеща не представляется возможным — иксодовый клещ, зараженный вирусом энцефалита или боррелиозом, ничем не отличается от обычных особей.

2. Где живут клещи

Клещ поджидает свою жертву в высокой траве, сидя на кустарниках или стволах деревьев. Именно поэтому, отправляясь на прогулку в лес или парк, нужно быть особенно внимательным. Вопреки распространенному мнению, клещи не прыгают с деревьев на зазевавшихся теплокровных — они переползают на них с нижнего яруса леса. Впрочем, городским жителям не стоит расслабляться: количество людей, подвергшихся нападению клещей в нетипичных местах, растет год от года. Кроме того, домашние животные — кошки и собаки — могут стать переносчиками. Клещу требуется не более 30 секунд, чтобы присосаться к своему хозяину, поэтому в местах наибольшего риска необходимо проявлять повышенное внимание.

3. Когда клещи становятся опасными

Вспышки болезней, вызванных укусами клеща, имеют сезонную закономерность. Это связано с фазами развития членистоногих — их личинки проходят довольно сложные жизненные циклы. Мягкие зимы и ранняя весна почти наверняка приведут к росту популяции клещей. Но наибольшую опасность они представляют в период с мая по сентябрь. Хотя в зависимости от местности сроки могут варьироваться.

4. Как избежать встречи с клещами

Может показаться, что клещи — идеальные хищники, от которых нет никакого спасения. Однако существуют простые правила, которые снизят риск укуса почти до нуля. Правильная одежда. Для прогулок по потенциально опасной местности выбирайте максимально закрытую одежду. Никаких футболок и шорт — только длинные рукава и брюки. Плюс высокие сапоги. Опытные туристы советуют заправлять штаны в носки, ведь клещ ползет снизу вверх, а в этом случае у него не будет никаких шансов.

Для прогулок по потенциально опасной местности выбирайте максимально закрытую одежду. Никаких футболок и шорт — только длинные рукава и брюки. Плюс высокие сапоги. Опытные туристы советуют заправлять штаны в носки, ведь клещ ползет снизу вверх, а в этом случае у него не будет никаких шансов. Обрабатывайте одежду, обувь и палатки инсектицидами, содержащими не менее 0,5 % перметрина. Он наиболее эффективен для отпугивания клещей.

Он наиболее эффективен для отпугивания клещей. По возвращении с прогулки проверьте одежду, примите душ и осмотрите себя. Чаще всего клещ присасывается в области паха, подмышек, за ушами и на задней части колен — в тех местах, где кровеносные сосуды проходят близко к коже.

Чаще всего клещ присасывается в области паха, подмышек, за ушами и на задней части колен — в тех местах, где кровеносные сосуды проходят близко к коже. Обрабатывайте домашних животных средствами, которые отпугивают паразитов. Кошки очень чувствительны к химикатам, и любую обработку усатых любимцев нужно проводить только после согласования с ветеринаром.

Кошки очень чувствительны к химикатам, и любую обработку усатых любимцев нужно проводить только после согласования с ветеринаром. Жителям регионов, где часто встречается клещевой энцефалит, врачи рекомендуют делать прививки.

5. Чем грозит укус клеща

Укусы клещей, как правило, безболезненны, поскольку в их слюне содержится анестетик. Обычно клеща находят именно тогда, когда он уже присосался и начал питаться, то есть главный симптом укуса — сам клещ. И чем дольше он сидит на коже, тем выше вероятность передачи болезнетворных бактерий и опасных вирусов. Болезни, которые переносят клещи: Боррелиоз (болезнь Лайма) — бактериальная инфекция, которая в самых тяжелых случаях осложняется неврологическими симптомами, потерей памяти и болью в суставах. На данный момент эффективной и безопасной вакцины против болезни Лайма не существует.

(болезнь Лайма) — бактериальная инфекция, которая в самых тяжелых случаях осложняется неврологическими симптомами, потерей памяти и болью в суставах. На данный момент эффективной и безопасной вакцины против болезни Лайма не существует. Клещевой энцефалит — вирусная инфекция, которая характеризуется лихорадкой, интоксикацией и поражением головного и спинного мозга, приводящим к необратимым последствиям. По статистике, 6 из 100 клещей являются переносчиками энцефалита, при этом заболеть от инфицированной особи могут от 2 до 6 % укушенных.

— вирусная инфекция, которая характеризуется лихорадкой, интоксикацией и поражением головного и спинного мозга, приводящим к необратимым последствиям. По статистике, 6 из 100 клещей являются переносчиками энцефалита, при этом заболеть от инфицированной особи могут от 2 до 6 % укушенных. Местные аллергические реакции и воспаление в месте укуса. В области укусов образуются покраснения, папулы или сыпь в виде пузырьков. Также при неправильном извлечении клеща часто возникает вторичная бактериальная инфекция. Каждого снятого с себя клеща необходимо доставить на анализ. Для транспортировки можно использовать любую герметичную емкость или пакет. Только специалист в оборудованной лаборатории сможет оценить степень опасности паразита. Если будет установлено, что клещ инфицирован, то вовремя сделанная инъекция иммуноглобулина предотвратит развитие болезни.

6. Симптомы, которые требуют немедленного обращения к врачу

Укус клеща всегда потенциально опасен, поэтому в любом случает стоит проверить клеща (доставить его на анализ в лабораторию) и себя — сдать кровь на антитела к клещевому энцефалиту или боррелиозу. Но помимо анализов существуют тревожные признаки, которые нельзя игнорировать, — при их появлении следует бежать к врачу со всех ног: Мигрирующая эритема — классический признак болезни Лайма. Это покраснение, которое появляется на 3−30-й день после укуса и достигает диаметра 15 см. Причем средняя часть воспаления окрашена слабо, некоторые пациенты говорят, что эта сыпь похожа на мишень для дартса. Эритема — это не аллергическая реакция , но почти стопроцентный признак того, что клещ является переносчиком боррелиоза. При ее обнаружении нужно незамедлительно обратиться к врачу для проведения курса антибиотикотерапии.

, но почти стопроцентный признак того, что клещ является переносчиком боррелиоза. При ее обнаружении нужно незамедлительно обратиться к врачу для проведения курса антибиотикотерапии. В течение месяца после укуса у вас развились симптомы ОРВИ: лихорадка, головная боль, слабость мышц. Особенно если они сопровождаются сыпью.

лихорадка, головная боль, слабость мышц. Особенно если они сопровождаются сыпью. Вы не можете удалить челюсти клеща, впившиеся в кожу. Оставшиеся в коже части клеща грозят воспалением.

Оставшиеся в коже части клеща грозят воспалением. Неврологические симптомы: ригидность мышц шеи, головокружение, тремор рук и сильное сердцебиение.

7. Как извлечь клеща

Если все-таки клещ присосался, то его необходимо удалить как можно скорее. Для удаления используются разные приспособления: пинцет, нить или специальный инструмент. Никогда не поливайте клеща маслом или сильно пахнущими препаратами и не прижигайте его. Такие действия заставят клеща глубже проникнуть в кожу, что сделает извлечение сложной задачей.

Удаление пинцетом: С помощью пинцета прихватите клеща поближе к месту, где он присосался.

Не крутите и не расшатывайте клеща, твердо, но осторожно тяните его вверх. Если приложить чрезмерные усилия, челюсти клеща могут остаться в коже. Сама по себе эта часть не переносит никаких заболеваний, зато может стать причиной воспаления.

После извлечения клеща обработайте рану спиртом, вымойте руки и инструменты.

Поместите извлеченного клеща в емкость или зип-пакет, чтобы передать на анализ специалисту. Удаление с помощью нити: Выберите тонкую нить, ее можно вытянуть даже из одежды, что подойдет для походных условий.

Сделайте петлю из нити вокруг головы клеща и затяните ее.

Тащите клеща вверх за свободные концы нити плавными раскачивающими движениями.

Обработайте ранку, обязательно вымойте руки и доставьте клеща на анализ.