Человечество уничтожило 60 % животных с 1970 года. Ученые рассказали, что нас ждет дальше

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В течение последних 20 лет ученые из Зоологического общества Лондона, Всемирного фонда дикой природы и других организаций следят за изменениями в популяциях тысяч видов животных по всему миру. К сожалению, их выводы неутешительны: с каждым годом исчезает слишком много братьев наших меньших. Но это должно стать для нас толчком для принятия мер, а не для грустных вздохов.

Мы в AdMe.ru понимаем, что человечество оказывает самое большое влияние на окружающий мир и его обитателей, поэтому хотим разобраться в вопросе о том, как помочь планете сохранить богатое разнообразие растений и животных.

Что сейчас происходит

Люди оказывают большее влияние на Землю, чем любой другой вид. Основная причина происходящего — наше безудержное потребление. Оно влечет за собой все остальное. Человек вырубает леса из-за постоянно расширяющегося сельского хозяйства, которое, в свою очередь, производит сою, чтобы кормить свиней и кур, а те становятся пищей для человека. Мы используем слишком много воды из рек, душим наши океаны пластиком и тем самым обрекаем многих животных на вымирание.

Судан (1973 — 19 марта 2018) — последний из самцов северного белого носорога.

Тайваньский дымчатый леопард — в последний раз видели в 1983 году, к настоящему времени вымер.

Пиренейские козероги — вымерли в 2000 году.

Недавние отчеты показали, что человечество уничтожило 83 % всех млекопитающих и половину растений с начала цивилизации. И даже если мы остановим уничтожение прямо сейчас, потребуется 5–7 млн лет, чтобы естественный мир восстановился. Дикая природа и экосистемы имеют жизненно важное значение для человека, поэтому причинение вреда им так же опасно, как изменение климата.

Причины исчезновения

Кроме человеческого фактора есть много причин вымирания видов, но все же влияние людей имеет основное значение.

Разрушение природных местообитаний — основная причина исчезновения животных и насекомых. Вырубаются леса, большая часть земли отводится под сельскохозяйственных угодья.

Убийство ради пищи — вторая по масштабу причина. 300 видов млекопитающих уничтожаются, а обитатели морей и океанов массово переловлены.

Химическое загрязнение. Половина популяции косаток в мире обречена на смерть от загрязнения.

Большое количество плотин влияет на сокращение популяции рыб и других обитателй рек и озер.

Что будет дальше?

В первую очередь очень важна информированность населения Земли. Многие люди просто не знают, что происходит с животными планеты. Например, в 2018 году Lacoste вместе с Международным союзом охраны природы IUCN выпустила коллекцию футболок, где вместо фирменного крокодила были нашиты изображения 10 вымирающих видов животных.

Чтобы остановить упадок природных систем, которые поддерживают жизнь человечества и всех животных на планете, нужны глобальные изменения по всему миру. Правительства различных государств мира работают над тем, чтобы в 2020 году провести съезд и заключить конвенцию о биологическом разнообразии, где будут приняты новые обязательства по охране природы.

Многие страны уже сейчас не только сохраняют количество животных, но даже увеличивают. Например, в Индии количество тигров возросло на 20 % впервые за более чем 100 лет, а в Китае под надежной защитой оказались панды. Это еще раз доказывает, что сохранение природы возможно при должной защите среды обитания животных и исключении потребительского отношения к естественным ресурсам планеты.