Чего нельзя делать с аккумулятором, чтобы он внезапно не взорвался

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Недавно у одной из жительниц Китая телефон взорвался в тот момент, когда она на машине ехала по шоссе. Происходящее снял видеорегистратор: ее iPhone лежал на приборной панели, внезапно издал резкий хлопок и затем загорелся, испуская едкий дым. Женщина не пострадала, но сильно испугалась. Чтобы с вами такого не повторилось, мы расскажем о нескольких важных правилах безопасного использования гаджетов.

Наибольшую опасность в смартфонах представляют аккумуляторы. Именно о них мы и поговорим. Мы в AdMe.ru узнали, какие случаи приводили к взрывам аккумуляторов телефонов, и расскажем, чего нельзя делать, чтобы не допустить аналогичных ситуаций.

1. Менять батарею в неавторизованных сервисах

Выяснилось, что у жительницы Китая телефон взорвался из-за аккумулятора, который оказался контрафактным. Эту батарею ей заменили в местной мастерской за несколько дней до происшествия. Причем девушка в момент взрыва не пользовалась телефоном и не заряжала его.

Этот случай отлично демонстрирует, что не стоит пользоваться несертифицированными ремонтными сервисами и покупать батареи сторонних производителей.

2. Бросать батарею на твердую поверхность

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlikle tartışan bir yolcunun yere fırlattığı powerbank patladı. Olay sonrası kısa süreli panik oluştu. pic.twitter.com/020qkMCVn0 — dokuz8HABER (@dokuz8haber) July 6, 2017

Внешний аккумулятор (Power Bank) при определенных обстоятельствах также представляет опасность. Так, летом прошлого года в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле один из пассажиров начал спорить с сотрудником службы безопасности: последний запретил мужчине проносить гаджет внутрь. Мужчина не справился с эмоциями и с силой бросил устройство на пол. Произошел небольшой взрыв и задымление. Пострадавших, к счастью, не оказалось, но небольшая паника у людей все-таки была. Этот случай красноречиво говорит о том, что аккумуляторы (как внешние, так и обычные) требуют бережного обращения.

3. Кусать батарею

В начале этого года в Китае в одном из магазинов техники некий мужчина покупал себе iPhone. Неожиданно он решил проверить батарею на зуб в прямом смысле слова, вследствие чего та взорвалась. Мужчина не пострадал, так как успел среагировать, впрочем, как и другие посетители. Но взрыв был довольно мощный, о чем говорит это видео. Позднее он заявил, что сделал так, чтобы проверить аккумулятор на подлинность и долговечность. Это происшествие доказывает, что кусать или грызть батареи опасно для здоровья и делать так ни в коем случае не стоит.

4. Падать с телефоном в кармане

Совет может звучать глупо, но ведь от падений никто не застрахован. А если еще при падении находящийся в кармане смартфон погнется, то велика вероятность деформировать аккумулятор, что чревато чрезмерным нагревом и даже возгоранием. Так, несколько лет один парень неудачно упал с велосипеда и погнул свой телефон вместе с батареей. В итоге он получил ожог второй степени. А один школьник из США просто сел на телефон, отчего тот загорелся. В общем, эти случаи доказывают, что со смартфонами надо быть осторожнее.

5. Использовать неоригинальную зарядку

Качество неоригинальных зарядных устройств, в частности тех, что стоят пару долларов, чаще всего довольно скверное. Именно дешевые блоки питания являются причиной пожаров из-за перегрева или взрыва конденсаторов. Конечно же, и сами зарядные устройства нужно использовать аккуратно, не перегибая провода (как показано на фото выше, например). Также с осторожностью нужно подходить к покупке быстрых зарядных устройств с большим выходным напряжением и силой тока (3 ампера и выше).

6. Говорить по телефону во время зарядки

Кроме того, нежелательно пользоваться телефоном в тот момент, когда он стоит на зарядке. Так, этой весной в Индии из-за взрыва телефона погибла 18-летняя девушка. Ее брат, который находился рядом, позднее сообщил, что у сестры во время разговора с родственниками почти разрядился телефон. Она решила подключить его к зарядке, не прекращая разговора. И тут произошел взрыв. Девушку с травмами доставили в больницу, где она и скончалась. Не зря говорят: «Раз в год и палка стреляет». Поэтому во избежание неприятностей лучше не пользоваться зарядкой во время разговора. В крайнем случае воcпользуйтесь Bluetooth-гарнитурой.

Также нельзя делать следующее

7. Заряжать телефон на жаре и при минусовой температуре. 8. Продолжать заряжать смартфон, если он сильно нагрелся. 9. Во время сна класть телефон рядом с собой. Даже на прикроватную тумбочку. 10. Оставлять телефон заряжаться на всю ночь (в том случае, если у вас дешевая зарядка). Постарайтесь заряжать его в течение дня. 11. Подвергать смартфон продолжительному воздействию прямых солнечных лучей (например, оставлять его на «торпеде» автомобиля или на переднем сиденье, на пляже и т. п.). 12. Пользоваться подключенным к зарядке телефоном во время принятия ванны. 13. Игнорировать ситуации, когда батарея быстро разряжается, и не обращаться при этом в сервисный центр.

Бонус: также не стоит забывать протирать телефон спиртом или антибактериальной салфеткой

Опасность представляет не только батарея телефона, но и сам корпус. Микробиологи из Аризонского университета еще в 2012 году выяснили, что на телефонах содержится в 10 раз больше бактерий, чем на сиденьях унитазов. Подумайте сами, вы десятки раз в день трогаете «общественные» предметы (ручки дверей, кнопки лифтов, корзины в супермаркетах, поручни в транспорте и зданиях, деньги и др.) и, как правило, в это же время пользуетесь телефоном. Прихо́дите домой, моете руки — и дальше время от времени берете телефон в руки, а кроме того, многие берут его с собой даже в туалет. И теперь признайтесь, кто из вас за последнюю неделю протирал телефон спиртом хоть раз? То-то же. В общем, следует хотя бы раз в неделю (но лучше чаще) протирать телефон (или любой другой гаджет) спиртом или антибактериальной салфеткой.

А вы где храните телефон во время сна? И как часто протираете телефон спиртом?