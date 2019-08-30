20+ фактов о нашем теле и окружающем мире, которых явно не хватает в школьных учебниках

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Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр Толмачев, по образованию я врач, но по призванию педагог и работаю с детьми с 2004 года. Я автор детских познавательных книг и радиоведущий. Мои интерактивные лекции посвящены окружающему миру и безопасности человека в нем.

В своем блоге я стараюсь убедить подписчиков (а на этот раз и читателей AdMe.ru), что жизнь гораздо разнообразнее нашего представления о ней. Вся моя деятельность направлена на то, чтобы сформировать у детей адекватную картину мира. Поэтому сегодня я отвечу на самые часто задаваемые вопросы, которыми подрастающее поколение обычно ставит взрослых в тупик.

Почему человек икает?

Икание — это сильное сокращение мышечной перегородки (диафрагмы), находящейся между грудной и брюшной полостью. В ней есть специальное отверстие, через которое проходят пищевод и блуждающий нерв. Это отверстие часто пережимается из-за кусочков еды или неправильного положения тела. А сдавливать блуждающий нерв нельзя — он передает важные сигналы внутренним органам. Поэтому организм заставляет диафрагму резко сокращаться, чтобы стряхнуть «груз» с нерва. Чтобы избавиться от икоты, можно выпрямиться, потянуться, глубоко вдохнуть и задержать дыхание. Таким образом мы возвращаем диафрагму в удобное для нерва положение.

Правда ли, что стриж никогда не садится на землю?

Эта птица всю жизнь проводит в полете. Да-да, она не может сесть на землю. Стрижи не могут ни ходить, ни плавать: их короткие и слабые лапки не приспособлены ни к какому виду передвижения. Зато этими лапками стрижи, как крючьями, могут зацепиться за малейший выступ, за любую щепочку на вертикальной стене — деревянной или каменной. На земле стрижу нечего делать: ползающих по земле насекомых он не собирает, а ловит их широко раскрытым ртом прямо в небе. А еще стриж — одна из немногих птиц, которая может спать в воздухе. Взлетит повыше и скользит несколько часов по потокам воздуха, как горнолыжник на слаломе, изредка во сне пошевеливая крыльями.

Почему баобабы такие толстые?

Их толщина — это способ выживать в засухе. Ствол баобаба сравнивают с гигантской губкой, которая набирает в себя влагу и питательные вещества. Ствол может доходить до 10 метров в диаметре. В засушливый период, когда баобаб начинает расходовать свои водные запасы, растение немного уменьшается в размерах и делает это вплоть до начала сезона дождей. Так баобабы выдерживают самую суровую засуху. Они могут прожить очень долго. Но точный их возраст определить сложно, потому что у них нет годичных колец. Приблизительный срок жизни этих деревьев — около 1 000 лет.

Может ли улитка потерять свою раковину?

Раковина улитки — это часть ее тела, а не домик. Это наружный скелет, который нужен для защиты от хищников и для сохранения влаги. Улитка не может оторваться от раковины, потому что изнутри к ней прикрепляются мышцы. Это почти то же самое, что там с вами отделиться от собственного скелета. Невозможно и смертельно опасно для нее. Но вы же видели пустые «домики» на земле? Это настоящие скелетики погибших улиток, которые жили в саду в прошлом или позапрошлом году.

Для чего в зоопарках чистят зубы бегемотам?

В природе бегемоту действительно не нужен дополнительный уход за пастью, потому что он питается жесткой травой и другими растениями, которые не застревает между зубов и сами играют роль твердой щетки.



В неволе бегемотов кормят специально подобранным сочетанием продуктов, полезных и безопасных. Они не могут помочь вычистить зубы толстокожему африканцу. Поэтому это делает ветеринар.

Кто такой китоглав?

Это чудище с гигантским клювом — одна из самых необычных птиц на Земле. Она живет в Центральной Африке. Ее близкие родственники — аисты и цапли, а вовсе не пеликаны, как может показаться на первый взгляд. Клюв у этого создания и правда немного похож на морду синего кита. Причем клюв настолько тяжелый, что в спокойном состоянии китоглав кладет его на грудь, чтобы уменьшить нагрузку.

Думаете, это ужасно неудобно? Напротив. Китоглав — отличный охотник. С помощью такого мощного клюва удобно ловить сильную рыбу, лягушек, змей и даже мелких черепах.

Зачем носорогу рог?

Начнем с того, что рог — это не кость, он вообще не относится к скелету животного. Рог носорога — уникальный вырост, он близок по строению к когтю или копыту и «произошел» из шерсти древних предков носорога. Главное предназначение рога у носорогов — это разделять кусты и заросли, чтобы добыть себе корм. Именно поэтому он имеется и у самок, и у самцов. А еще у носорогов самая толстая кожа среди всех представителей животного мира. Она может достигать 2,5 см в толщину. Благодаря ей древние носороги прекрасно себя чувствовали в ледниковый период.

Кто такой трубкозуб?

Эта на первый взгляд неуклюжая полусвинья-полузаяц живет в Африке. Морда у трубкозуба вытянутая, с множеством длинных и жестких осязательных волосков, а на конце ее пятачок с ноздрями круглой формы. Такое приспособление нужно для ночной охоты на муравьев и термитов. За одну ночь трубкозуб съедает около 50 тыс. насекомых. На лапах этого животного мощные когти, похожие на копытца. Благодаря им трубкозуб за 5 минут может вырыть яму глубиной 1 метр. Сейчас эти звери вымирают из-за деятельности человека. Покорители Африки в прошлом убивали трубкозубов из-за того, что они рыли слишком большие норы, куда часто попадали лошади и ломали ноги.

Можно ли от лягушек заразиться бородавками?

Лягушек и жаб можно спокойно трогать руками, никакой заразы вы от них не получите. Бородавки вызываются вирусом папилломы человека. Ни одно земноводное его не переносит. Понятно, что кожа лягушки не стерильно чистая — на ней живут всевозможные бактерии. Поэтому после прикосновения к земноводным все-таки не помешает помыть руки.

Почему у синицы желтая грудка?

Свой яркий окрас грудка синицы получила благодаря особым растительным веществам — каротиноидам. Они попадают в организм птицы из-за того, что она летом поедает огромное количество гусениц. Чем ярче грудка, тем здоровее и сильнее синица. Этим и руководствуются самки при выборе партнера. Если грудка яркая, значит, он и здоров, и добытчик гусениц эффективный. Загрязнение пригородных лесов приводит у резкому уменьшению числа гусениц, что ведет к уменьшению количества каротиноидов, поступающих в организм синиц. Они довольствуются растительной пищей или падалью, а грудки их бледнеют. А значит, синицы реже создают семьи. И мы реже видим их вокруг нас.

Есть ли польза от тараканов?

Тараканы — одни из древнейших насекомых на нашей планете. И если бы они были бесполезны, природа вряд ли позволила бы им задержаться так надолго. Тараканы — это хищники, которые уничтожают в жилище человека личинки моли и яйца клопов. А в природе эти насекомые отлично удобряют почву — они выделяют азот, без которого некоторые растения просто вымрут.

Почему ежики не любят молоко?

Основу рациона этих животных составляют гусеницы, слизни, жуки, иногда черви, мыши и даже птенцы. А от коровьего молока ежи вообще могут умереть, потому что они не переносят лактозу. Для вскармливания маленьких ежат больше подходит заменитель кошачьего молока, которое можно купить в любой ветеринарной аптеке. Важно помнить, что эти животные — переносчики серьезных инфекций. Поэтому чтобы обезопасить себя и детей, ни в коем случае нельзя прикасаться к ежам и брать их домой. Наблюдать и фотографировать можно. Трогать — нет.

Для чего нам нужны волосы?

У всех млекопитающих волосы согревают тело. В процессе эволюции у человека стало меньше волос, потому что они всегда служили пристанищем для насекомых — клещей и вшей. И наши уже разумные предки сознательно выбирали менее «шерстистых» партнеров, которых они считали более здоровыми. Так современные люди приобрели современный «голый» вид и стали надевать одежду. А вот количество волос на голове не изменилось, ведь это самая уязвимая часть нашего тела, которую надо защищать и согревать.

Что такое «сад угрей»?

Это невероятное явление можно встретить на дне Красного моря, у восточного берега Африки и острова Мадагаскар на глубине 10−15 метров. Именно так выглядят колонии морских угрей, которые живут в песке. Они совсем не опасны. Каждый угорь строит себе индивидуальную вертикальную нору, в которой проводит большую часть жизни. Прямо сейчас они питаются. Смотрите: угри высовывают из норы переднюю часть тела и ловят проплывающий мимо зоопланктон. В случае опасности, например при приближении хищной рыбы, угри быстро забираются глубоко в свои норы — и «сад» исчезает.

Почему комариный укус чешется?

Комар не сосет кровь, он питается нектаром цветов. Кусают нас только самки насекомого. Сразу после укуса они выделяют слюну, которая содержит вещество, предотвращающее свертываемость крови. Сам прокол кожи не вызывает боли, мы чувствуем жжение только когда самка комара впрыскивает в ранку слюну. Именно она вызывает у нас зуд, покраснение и отек в месте укуса.

Сколько на самом деле ножек у морской звезды?

Начнем с того, что у нее не 5 ножек. Это просто лучи, то есть части тела. У некоторых звезд из каждого луча даже может вырасти новый организм. Настоящие ноги — это маленькие трубочки внизу звезды. Они заполнены жидкостью, близкой по составу к морской воде, которая выполняет функцию крови. Когда эти трубочки резко заполняются жидкостью, они быстро удлиняются, а когда вода выходит — укорачиваются. При помощи ножек морская звезда еще и охотится. Она обхватывает своими лучами попавшегося моллюска (например, мидию) и фиксирует его присосками на концах трубочек. За несколько часов она раздвигает раковину, после чего съедает добычу.

Как отличить ягуара от леопарда?

У ягуаров пятна на шкуре собраны в розетки с пятнышками в центре. А кружочки на шкуре у леопарда, во-первых, поменьше, а во-вторых, пустые внутри. Морда у леопарда более приплюснутая. Ягуар заметно крупнее леопарда в целом, и хвост у него длиннее. Ягуар водится в Северной и Южной Америке, а леопард — в Африке, Азии и на Дальнем Востоке. Так что в природе эти животные не встречаются друг с другом. А еще ягуар сильнее и агрессивнее леопарда, он бесстрашно охотится на крупных животных и любит плавать, как тигр.

Что было раньше: курица или яйцо?

Все-таки яйцо появилось раньше. Яйца «изобрели» не куры, они просто получили их в наследство от динозавров. Доказательства этого родства уже не вызывают сомнений. Предки современных птиц обладали короткими передними конечностями, которые использовались для балансировки. Потом пернатые динозавры стали осваивать воздух. У них появились крылья, а кости стали легкими. Но как они откладывали яйца, так и делают это и по сей день.

Почему зевота так заразительна?

Это проявление «эха» — автоматического повторения чужих действий. Ученые выяснили, что чаще всего мы зеваем за компанию с людьми, которым больше всего доверяем, — родственниками, друзьями или любимыми. Чем ближе ваши отношения с человеком, тем выше вероятность, что вы зевнете сразу же после него. А максимальное время «заражения» зевотой составляет около 5 минут. Именно спустя столько времени вы можете быть уверены, что уже не повторите действия другого человека.

Почему в детском запястье не кости, а хрящи?

Почему у ребенка нет косточек в запястье в первые 2 года жизни? А вспомните, как он учится ходить. Ползает, падает и поднимается, опираясь как раз на запястье. Это немалая нагрузка, а значит, есть риск вывиха и перелома. Вот поэтому это место мягкое и упругое — сломать тут ничего не получится. Вывихнуть тоже сложно. Когда маленький человек начинает уверенно ходить сам, то и косточки запястья у него становятся твердыми. Полностью окостенение заканчивается уже в подростковом возрасте (примерно к 12 годам).

Почему мы боимся темноты?

На протяжение тысячелетий страх, как и остальные эмоции (радость, гнев, отвращение, печаль), помогал человеку выживать. Боязнь темноты и ночных звуков — наша врожденная особенность. Она закрепилась из-за того, что древние предки людей жили в лесах, где по ночам охотились крупные лесные хищники: волки, тигры, рыси. Эти животные всегда подкрадываются к своей жертве в сумраке и тишине. Привычка настороженно прислушиваться и присматриваться спасала человеку жизнь. Поэтому она стала автоматической. Несмотря на то что люди уже тысячелетия живут вдали от диких зверей, древний страх темноты все еще остался в нас.

Зачем новорожденным крабам огромные глаза?

Зрение играет важнейшую роль для выживания этого малыша. Новорожденные крабы еще не имеют прочного хитинового панциря и становятся легкой добычей для рыб и птиц. Выживет тот, кто первый увидит хищника на большем расстоянии, потому что это позволит ему вовремя спрятаться. Вдобавок крабик должен хорошо различать рельеф пляжа и спасительные углубления среди камней.

Почему у нас зрачок круглый, а у кошек — вертикальный?

Вертикальные зрачки обычно у хищников, в том числе и у домашних кошек, которые охотятся из засады. Благодаря такому строению глаза животные хорошо видят и днем, и ночью. Круглые зрачки у птиц, волка, тигра, обезьяны и человека. Такая форма зрачка дает самую четкую картинку, что удобно для преследования жертвы на большом расстоянии, сбора плодов и трав в дневное или сумеречное время. Горизонтальные зрачки нужны парнокопытным и непарнокопытным травоядным для панорамного обзора местности — чтобы не только замечать хищников за спиной, но и видеть возможные пути спасения. К животным с такими зрачками относят коров, овец, коз, лошадей, антилоп и верблюдов.

Интересно, а какие неожиданные вопросы задавали ваши дети? Всегда ли вы находили ответы на них?