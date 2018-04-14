Бьюти-словарь. 20 удобных косметических средств, о которых вы слышали, но не знали, как использовать

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Изобилие косметических средств в магазинах часто ставит нас в тупик. Термины незнакомы, применение непонятно. Как разобраться, действительно ли бьюти-новинки пригодятся в ежедневном уходе за собой или это эксперименты маркетологов?

AdMe.ru решил составить словарь избранных средств для ухода и макияжа. Они подойдут тем, кто хочет выглядеть хорошо, но не тратить много времени. Девиз этих средств — «эффектно и быстро». И не нужно пугаться названий, за ними скрывается красота.

1. Гидрофильное масло

Гидрофильное масло помогает сделать процесс очищения кожи идеальным. Почему нельзя использовать обычные натуральные масла? Они глубоко проникают в кожу и тянут за собой грязь и косметику. Гидрофильное остается на поверхности, связывает молекулы жира, грязи, тональных средств, буквально растворяет макияж. Масло наносится на сухую кожу, потом следует слегка помассировать ее, а затем умыться водой. При регулярном использовании масла поры сужаются, улучшается текстура и цвет кожи.

2. Дуофибра

Универсальная кисть для макияжа, которую специалисты советуют приобрести, даже если вы не жалуете кисти и у вас нет ни одной. Особенность дуофибры в сочетании двух видов ворса: натурального и искусственного. Это сочетание облегчает процесс нанесения и растушевки тональных средств и пудры, тон лица выглядит безупречно.

3. Мультимаска

Наконец-то одна маска может воздействовать на участки кожи по-разному, но одновременно. Часть маски увлажняет зону вокруг глаз, часть подсушивает и питает Т-зону, а, например, в зоне щек работают антикомедогенные ингредиенты. Такие маски можно наносить классическим способом, и тогда кремовые структуры будут отличаться по цвету. Или же это может быть тканевая маска с уже готовыми пропитками.

4. Тинт

Мечту девушек — естественный, но сочный оттенок губ — исполнит специальная красящая жидкость — тинт. Ее стойкий пигмент придает губам натуральный яркий оттенок, который держится долго и не оставляет следов на других поверхностях, например на посуде. Может позиционироваться как «тату для губ». Сами тинты обычно яркие из-за пигмента, но бояться этого не нужно — оттенок губ будет естественным.

5. Гель-бустер

Существует 2 типа гелей-бустеров — для кожи и для волос. Бустер для кожи имеет высокую концентрацию полезных веществ, легкую текстуру и способен проникать в кожу глубже обычного крема. Можно использовать его как самостоятельное средство либо значительно усилить эффективность другой косметики, добавив бустер в привычный крем или маску. Бустер для волос обеспечивает прическе объем, слегка фиксирует ее, но волосы остаются живыми и подвижными.

6. Метеориты

Этот известный косметический продукт нередко обходят стороной, потому что его применение непонятно. На самом деле все просто: задача метеоритов — придавать коже здоровое сияние, не слишком тонируя ее, а добавляя легкий ореол, «вуаль». Оттенок стоит подбирать под свой тон кожи, однако метеориты, которые подходят всем, золотисто-бежевые.

7. Праймер

Праймер, или база под макияж, — это основа, и его роль — выравнивание структуры кожи, губ или ногтевой пластины. Если предварительно нанесен праймер, то тон, помада или лак ложатся безупречно. Если мы наносим крем, он работает на увлажнение и защиту кожи, праймер же создает ровную структуру. Праймер для лица придает матовость коже, на нем тональное средство будет держаться дольше и лучше.

8. Антисерн

Антисерн (от фр. сerne — «синева») часто путают с консилером или корректором. Но это средство имеет более легкую структуру, подходит для тонкой кожи с просвечивающими венками и скрывает круги под глазами за счет светоотражающих частиц. Эта «маскировка» понравится любителям легких текстур, а чтобы правильно подобрать ее, попробуйте замаскировать вену на руке. Если получилось — антисерн подходит.

9. Кушон

Подарок от изобретателей для тех, кто мечтал о компактном тонирующем средстве. Кушон — пудреница с губкой, пропитанной легким жидким флюидом, и с сухим спонжем, чтобы наносить флюид на лицо. Поры губки разрыхляют структуру крема, он ложится равномерно, а его состав обогащен маслами, увлажняющими компонентами и защитой от ультрафиолета (в зависимости от производителя).

10. Люминайзер

Из всех средств, которые используются для придания коже сияния, люминайзеры самые «безопасные», с ними сложнее перестараться. В отличие от шиммеров и тем более глиттеров, в состав которых добавляют более крупные сияющие частицы, люминайзеры — это неброский, жемчужный блеск. Их часто путают с хайлайтерами, к тому же производители нередко называют свое средство двойным наименованием. Отличие в том, что хайлайтер наносится на отдельные зоны, чтобы подчеркнуть их, а люминайзер — на все лицо. Пудра либо флюид-люминайзер придадут коже деликатное свечение «изнутри» и помогут скрыть недостатки. Наносят люминайзеры как завершающий штрих либо смешивают с тональным средством.

11. Тонер

Тонер не стоит путать с тоником, который очищает кожу. Тонер — ухаживающее средство, которое имеет вязкую структуру и после нанесения оставляет легкую пленку, которая защищает кожу. Тонер — отличное средство для кожи, склонной к шелушению, он как бы «приклеивает» все частички и выравнивает структуру. Выступает хорошей основой под макияж, тональное средство ложится на тонер ровно.

12. Транспарентная пудра

Абсолютно белая, рассыпчатая пудра кажется странной, но ее предназначение — не тонирование, а выравнивание, матирование кожи и фиксация макияжа. На лице она прозрачна и невесома, подходит для любого оттенка кожи. Пудру не нужно обновлять слишком часто, действия качественного продукта хватает на 6 часов.

13. Плампер

Плампер придает губам объем и небольшую припухлость без радикальных средств. Это может быть бальзам или помада, в состав которых входят специальные компоненты, которые вызывают приток крови к губам. Эффект плампера не слишком долговечный, косметический. Не рекомендуется использовать пламперы, если у вас чувствительная кожа, вещества в составе могут вызывать чувство жжения или покалывания.

14. Пилинг-скатка, гоммаж

Это азиатское изобретение для отшелушивания и избавления от жирного блеска кожи подходит для всех типов кожи, даже для чувствительной, потому что отмершие частички удаляются деликатно и мягко, ровно столько, сколько нужно. Он не агрессивен, как скраб, за счет отсутствия абразивных частиц, а химическая формула сбалансирована, чтобы не раздражать проблемную кожу. Активные ингредиенты в этом случае — AHA-кислоты и энзимы. Средство наносится на кожу, а затем убирается методом скатывания вместе с загрязнениями. Пилинги могут быть обогащены маслами и полезными веществами.

15. Губка конняку

Натуральный спонж для умывания выполняет сразу несколько функций: отлично очищает пористую кожу, деликатно отшелушивает мертвые клетки, обеспечивает увлажнение кожи. Спонж абсолютно гипоаллергенный и подходит для всех типов кожи. Конняку изготавливают из волокон экзотического растения Amorphophallus konjac, которое встречается в Азии. Новая губка будет находиться в специальном растворе. На воздухе она постепенно высыхает. Перед умыванием нужно опустить губку в теплую воду и подождать, пока она снова станет мягкой. После умывания губку промывают и вешают в сухом месте. Одной губкой можно пользоваться около 3 месяцев.

16. DD-крем

Развитие «буквенных» кремов не стоит на месте, и после ВВ- и СС-кремов появилась новая DD-формула. Она расшифровывается как daily defense (ежедневная защита). Это синтез ВВ- и СС-кремов — качественное увлажнение и защита плюс легкое тональное покрытие. Крем призван защищать кожу от выхлопных газов, солнечной радиации, токсичных веществ и смога. Предназначен для активных городских жительниц.

17. Мист

Мист — это своеобразная замена и усовершенствованная формула термальной воды. Это средство в формате спрея приятно охлаждает кожу, в нем содержатся витамины, минералы, аминокислоты, которые стимулируют выработку коллагена. В некоторых мистах есть глицерин — он обеспечивает стойкость макияжа. Используются мисты, как и термальная вода, бессистемно, когда хочется освежить лицо и матировать кожу в течение дня.

18. Цветная база

Цветные основы под макияж удивляют разнообразием оттенков, которые, казалось бы, не подходят коже. На самом деле цвета выполняют функции нейтрализаторов. Например, зеленая база замаскирует красноту кожи, сиреневая — желтизну, а голубая — оранжевый оттенок загара. Персиковые базы придадут коже сияющий вид, а белые осветлят. Цветные основы наносятся перед тональным средством, но их не рекомендуют использовать слишком часто — это хороший выбор для торжественных случаев.

19. Крем-камуфляж

Камуфляжные виды крема выпускаются в небольших емкостях-«шайбочках» и предназначены для решения разных проблем с кожей, маскировки недостатков. Их принцип схож с принципами цветных основ. Разные цвета предназначены для сокрытия высыпаний, рубцов, родинок, сосудистой сетки, купероза, шрамов. Дополнительно такие кремы обогащены увлажняющими веществами и витаминами.

20. Минимайзер, или затирка

Минимайзеры решают проблему расширенных пор, визуально убирают их. Такие «затирки для пор» похожи на базу под макияж. Благодаря особому составу они заполняют все имеющиеся углубления на лице и выравнивают рельеф кожи. После этого тональное средство уже не «провалится» в поры и не будет их подчеркивать.