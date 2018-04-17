Автор легкой математической задачи поставил в тупик интернет-пользователей

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Существует легенда, согласно которой на двери академии, где Платон учил своих учеников, висела табличка с надписью: «Пусть сюда не входит тот, кто не знает геометрии». Основы этой науки известны каждому школьнику. Но, как выяснилось, геометрическая задачка на внимательность привела в замешательство многих взрослых людей.

Мы в AdMe.ru даже предположить не могли, что головоломка, в которой нужно просто посчитать количество треугольников на картинке, окажется таким крепким орешком.

А началось все с того, что австралиец под ником @thomas_violence опубликовал пост в своем твиттере, где обратил внимание на то, что простая математическая задача вызвала серьезные трудности и разногласия у других пользователей.

curing my hangover by taking pleasure in the absurd confidence with which people are wrongly answering this Facebook post pic.twitter.com/Rsez8EeMbw — thomas violence (@thomas_violence) April 8, 2018

«Лечу свое похмелье, наслаждаясь абсурдной уверенностью, с которой люди ошибочно отвечают на этот пост в фейсбуке».

Ответы людей вызвали у автора поста полное недоумение. Ему отправляли самые разные варианты, насчитывая от 5 до 25 треугольников. Томас начал публиковать самые забавные предположения в своем твиттере, удивляясь тому, как такая с виду легкая математическая задача могла вызвать столько споров. Шутки шутками, но сколько треугольников насчитали вы на этой картинке?

А вот и все треугольники

В конце концов девушка с ником @ProphetOfFlame не просто посчитала нужное количество треугольников, но и проиллюстрировала решение этой задачи в своем твиттере.

Как видим, их целых 18, что, впрочем, не помешало некоторым пользователям найти намного больше: видимо, они посчитали, что трапеции тоже могут сойти за треугольники. Чаще всего в неверных ответах фигурировали значения от 12 до 15.

Бонус

Если предыдущая задача показалась вам слишкой легкой, предлагаем ее усложнить. Сколько треугольников вы найдете здесь?

«Сколько треугольников?»

Ответ

На рисунке можно найти 24 треугольника. В верхнем ряду 6 треугольников: 3 одиночных, 2 двойных и 1 тройной. Используя эту же стратегию, можно без проблем найти по 6 треугольников во 2-м, 3-м и 4-м рядах. Еще один маленький треугольник автор этого рисунка Kumar Ankit спрятал в своей подписи. Как видим, правильный ответ — 25. Особо придирчивые пользователи считают, что необходимо включить в подсчеты слово «треугольники» (triangles) в самом вопросе, а значит, ответ будет равным 26.