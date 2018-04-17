Автор легкой математической задачи поставил в тупик интернет-пользователей
Существует легенда, согласно которой на двери академии, где Платон учил своих учеников, висела табличка с надписью: «Пусть сюда не входит тот, кто не знает геометрии». Основы этой науки известны каждому школьнику. Но, как выяснилось, геометрическая задачка на внимательность привела в замешательство многих взрослых людей.
Мы в AdMe.ru даже предположить не могли, что головоломка, в которой нужно просто посчитать количество треугольников на картинке, окажется таким крепким орешком.
А началось все с того, что австралиец под ником @thomas_violence опубликовал пост в своем твиттере, где обратил внимание на то, что простая математическая задача вызвала серьезные трудности и разногласия у других пользователей.
curing my hangover by taking pleasure in the absurd confidence with which people are wrongly answering this Facebook post pic.twitter.com/Rsez8EeMbw— thomas violence (@thomas_violence) April 8, 2018
«Лечу свое похмелье, наслаждаясь абсурдной уверенностью, с которой люди ошибочно отвечают на этот пост в фейсбуке».
Ответы людей вызвали у автора поста полное недоумение. Ему отправляли самые разные варианты, насчитывая от 5 до 25 треугольников. Томас начал публиковать самые забавные предположения в своем твиттере, удивляясь тому, как такая с виду легкая математическая задача могла вызвать столько споров.
Шутки шутками, но сколько треугольников насчитали вы на этой картинке?
А вот и все треугольники
В конце концов девушка с ником @ProphetOfFlame не просто посчитала нужное количество треугольников, но и проиллюстрировала решение этой задачи в своем твиттере.
Как видим, их целых 18, что, впрочем, не помешало некоторым пользователям найти намного больше: видимо, они посчитали, что трапеции тоже могут сойти за треугольники. Чаще всего в неверных ответах фигурировали значения от 12 до 15.
Бонус
Если предыдущая задача показалась вам слишкой легкой, предлагаем ее усложнить. Сколько треугольников вы найдете здесь?
كم مثلث بالصورة ؟ pic.twitter.com/6hPF59PLbr— مؤثر (@m08rm) October 19, 2017
«Сколько треугольников?»
Ответ
На рисунке можно найти 24 треугольника. В верхнем ряду 6 треугольников: 3 одиночных, 2 двойных и 1 тройной. Используя эту же стратегию, можно без проблем найти по 6 треугольников во 2-м, 3-м и 4-м рядах.
Еще один маленький треугольник автор этого рисунка Kumar Ankit спрятал в своей подписи. Как видим, правильный ответ — 25. Особо придирчивые пользователи считают, что необходимо включить в подсчеты слово «треугольники» (triangles) в самом вопросе, а значит, ответ будет равным 26.
А теперь расскажите нам, сколько треугольников насчитали вы на обоих рисунках? Все удалось найти?