Австралийский диетолог рассказала, как выбирать перекусы для похудения согласно типу фигуры
Правильные перекусы в течение дня — залог того, что вы не будете переедать в основные приемы пищи. Известный диетолог из Австралии Габриэль Мастон (Gabrielle Maston) вывела систему перекусов, которые зависят от разного типа женской фигуры. Существует 3 основных типа: эндоморфы, мезоморфы и эктоморфы, и чтобы оставаться в форме, пополнять энергию в течение дня им нужно по-разному.
Мы в AdMe.ru решили подробней разобраться, чем отличаются эти типы, когда речь идет о женщинах, и какой индивидуальный подход предлагает диетолог.
Эндоморфы
Такой тип фигуры предполагает невысокий рост, довольно короткие руки и ноги по сравнению с телом, склонность к быстрому набору веса, «округлое» строение тела. Помимо этого, костная структура у эндоморфов довольно тяжелая, что влияет и на общий вес.
Известные личности с таким типом строения тела — Ким Кардашьян, Кристина Агилера, Хилари Дафф, Бейонсе, Дженнифер Лопез.
Этот тип предполагает, что организму будет трудно справляться с избытком углеводов, поэтому нужно, чтобы их в рационе было значительно меньше, чем белков и жиров. Либо следует отдавать предпочтение низкокалорийной углеводной еде, в которой есть клетчатка, чтобы ускорить обмен веществ.
Эндоморфам не стоит налегать на перекусы — количество приемов пищи, помимо основных, лучше сократить до двух.
Лучший перекус для представителей этого типа:
- орехи;
- ягоды;
- фрукты, которые относят к несладким: яблоки, персики, сливы, груши, цитрусовые;
- различные зерновые хлебцы;
- овощи.
Употребление ягод и фруктов лучше перенести на первую половину дня, а вот различные овощные нарезки и орехи помогут справиться с голодом в послеобеденное время.
Эктоморфы
Тонкокостные эктоморфы могут испытывать трудности с набором веса и мышечной массы. Обычно они имеют узкие плечи и грудную клетку, легкую костную структуру, длинные руки и ноги. Это так любимая многими «модельная внешность» с тонкими запястьями, пальцами и щиколотками.
Звездные представители этого типа — Виктория Бекхэм, Кейт Мосс, Жизель Бюндхен, Иман, Камерон Диас, Анджелина Джоли.
Перекусы для этого типа могут быть более калорийными, чем для других. Диетолог упоминает следующие продукты:
- овсянка;
- овсяное печенье;
- орехи;
- ореховая паста;
- йогурты с разным процентом жирности и добавлением ягод.
Мезоморфы
Это самый атлетичный тип — о таких людях обычно говорят «крепко сбитые». Мышцы мезоморфов отлично отзываются на тренинг и хорошо прорисованы изначально. У этого типа нормальная костная структура, прекрасные пропорции тела, быстрый метаболизм. Но мезоморфы не застрахованы от набора лишнего веса, поэтому калорийность рациона нужно контролировать.
Звездные представители мезоморфов — Дженнифер Энистон, Хэлли Берри, Хайди Клум, Анна Курникова, Ева Мендес.
Этому типу нужны перекусы, которые прежде всего направлены на поддержание мышечной массы, то есть белковые. Поэтому среди самых полезных выделяют:
- вареные яйца;
- все виды зелени как добавка к белковой пище;
- йогурты;
- смузи на основе соевого молока;
- сыры;
- филе птицы.
Комбинированный тип
Стоит помнить, что не все люди подходят под какой-либо чистый тип. Следует проанализировать свое строение тела, проследить, как быстро вы набираете лишний вес, и пройти небольшой тест, чтобы понять, к каком типу вы ближе. Для этого обхватите большим и указательным пальцами одной руки запястье другой в самом тонком ее месте.
Как правило:
- Эктоморфы — пальцы накладываются друг на друга;
- Мезоморфы — пальцы слегка соприкасаются;
- Эндоморфы — пальцы не соприкасаются.
Есть также еще один забавный тест, который называют буквенным. Встаньте перед зеркалом и посмотрите, на какую букву похожа ваша фигура.
- I или H — тип ближе к эктоморфу;
- X или T — тип ближе к мезоморфу;
- O или A — тип ближе к эндоморфу.
Самый распространенный смешанный тип — это девушки с фигурой типа «груша»: довольно изящная верхняя часть тела и более внушительная нижняя. В молодости такой тип будет эктоморфом при хорошем обмене веществ, но в более зрелом возрасте жир может быстро накапливаться в нижней половине тела, а строение стать ближе к эндоморфу.
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