Австралийский диетолог рассказала, как выбирать перекусы для похудения согласно типу фигуры

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Правильные перекусы в течение дня — залог того, что вы не будете переедать в основные приемы пищи. Известный диетолог из Австралии Габриэль Мастон ( Gabrielle Maston ) вывела систему перекусов, которые зависят от разного типа женской фигуры. Существует 3 основных типа : эндоморфы, мезоморфы и эктоморфы, и чтобы оставаться в форме, пополнять энергию в течение дня им нужно по-разному.

Мы в AdMe.ru решили подробней разобраться, чем отличаются эти типы, когда речь идет о женщинах, и какой индивидуальный подход предлагает диетолог.

Эндоморфы

Такой тип фигуры предполагает невысокий рост, довольно короткие руки и ноги по сравнению с телом, склонность к быстрому набору веса, «округлое» строение тела. Помимо этого, костная структура у эндоморфов довольно тяжелая, что влияет и на общий вес.

Известные личности с таким типом строения тела — Ким Кардашьян, Кристина Агилера, Хилари Дафф, Бейонсе, Дженнифер Лопез.

Этот тип предполагает, что организму будет трудно справляться с избытком углеводов, поэтому нужно, чтобы их в рационе было значительно меньше, чем белков и жиров. Либо следует отдавать предпочтение низкокалорийной углеводной еде, в которой есть клетчатка, чтобы ускорить обмен веществ.

Эндоморфам не стоит налегать на перекусы — количество приемов пищи, помимо основных, лучше сократить до двух.

Лучший перекус для представителей этого типа:

орехи;

ягоды;

фрукты, которые относят к несладким: яблоки, персики, сливы, груши, цитрусовые;

различные зерновые хлебцы;

овощи.

Употребление ягод и фруктов лучше перенести на первую половину дня, а вот различные овощные нарезки и орехи помогут справиться с голодом в послеобеденное время.