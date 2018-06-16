Австралийский диетолог рассказала, как выбирать перекусы для похудения согласно типу фигуры

Правильные перекусы в течение дня — залог того, что вы не будете переедать в основные приемы пищи. Известный диетолог из Австралии Габриэль Мастон (Gabrielle Maston) вывела систему перекусов, которые зависят от разного типа женской фигуры. Существует 3 основных типа: эндоморфы, мезоморфы и эктоморфы, и чтобы оставаться в форме, пополнять энергию в течение дня им нужно по-разному.

Мы в AdMe.ru решили подробней разобраться, чем отличаются эти типы, когда речь идет о женщинах, и какой индивидуальный подход предлагает диетолог.

Эндоморфы

Такой тип фигуры предполагает невысокий рост, довольно короткие руки и ноги по сравнению с телом, склонность к быстрому набору веса, «округлое» строение тела. Помимо этого, костная структура у эндоморфов довольно тяжелая, что влияет и на общий вес.

Известные личности с таким типом строения тела — Ким Кардашьян, Кристина Агилера, Хилари Дафф, Бейонсе, Дженнифер Лопез.

Этот тип предполагает, что организму будет трудно справляться с избытком углеводов, поэтому нужно, чтобы их в рационе было значительно меньше, чем белков и жиров. Либо следует отдавать предпочтение низкокалорийной углеводной еде, в которой есть клетчатка, чтобы ускорить обмен веществ.

Эндоморфам не стоит налегать на перекусы — количество приемов пищи, помимо основных, лучше сократить до двух.

Лучший перекус для представителей этого типа:

  • орехи;
  • ягоды;
  • фрукты, которые относят к несладким: яблоки, персики, сливы, груши, цитрусовые;
  • различные зерновые хлебцы;
  • овощи.

Употребление ягод и фруктов лучше перенести на первую половину дня, а вот различные овощные нарезки и орехи помогут справиться с голодом в послеобеденное время.

Эктоморфы

Тонкокостные эктоморфы могут испытывать трудности с набором веса и мышечной массы. Обычно они имеют узкие плечи и грудную клетку, легкую костную структуру, длинные руки и ноги. Это так любимая многими «модельная внешность» с тонкими запястьями, пальцами и щиколотками.

Звездные представители этого типа — Виктория Бекхэм, Кейт Мосс, Жизель Бюндхен, Иман, Камерон Диас, Анджелина Джоли.

Перекусы для этого типа могут быть более калорийными, чем для других. Диетолог упоминает следующие продукты:

  • овсянка;
  • овсяное печенье;
  • орехи;
  • ореховая паста;
  • йогурты с разным процентом жирности и добавлением ягод.

Мезоморфы

Это самый атлетичный тип — о таких людях обычно говорят «крепко сбитые». Мышцы мезоморфов отлично отзываются на тренинг и хорошо прорисованы изначально. У этого типа нормальная костная структура, прекрасные пропорции тела, быстрый метаболизм. Но мезоморфы не застрахованы от набора лишнего веса, поэтому калорийность рациона нужно контролировать.

Звездные представители мезоморфов — Дженнифер Энистон, Хэлли Берри, Хайди Клум, Анна Курникова, Ева Мендес.

Этому типу нужны перекусы, которые прежде всего направлены на поддержание мышечной массы, то есть белковые. Поэтому среди самых полезных выделяют:

  • вареные яйца;
  • все виды зелени как добавка к белковой пище;
  • йогурты;
  • смузи на основе соевого молока;
  • сыры;
  • филе птицы.

Комбинированный тип

Стоит помнить, что не все люди подходят под какой-либо чистый тип. Следует проанализировать свое строение тела, проследить, как быстро вы набираете лишний вес, и пройти небольшой тест, чтобы понять, к каком типу вы ближе. Для этого обхватите большим и указательным пальцами одной руки запястье другой в самом тонком ее месте.

Как правило:

  • Эктоморфы — пальцы накладываются друг на друга;
  • Мезоморфы — пальцы слегка соприкасаются;
  • Эндоморфы — пальцы не соприкасаются.

Есть также еще один забавный тест, который называют буквенным. Встаньте перед зеркалом и посмотрите, на какую букву похожа ваша фигура.

  • I или H — тип ближе к эктоморфу;
  • X или T — тип ближе к мезоморфу;
  • O или A — тип ближе к эндоморфу.

Самый распространенный смешанный тип — это девушки с фигурой типа «груша»: довольно изящная верхняя часть тела и более внушительная нижняя. В молодости такой тип будет эктоморфом при хорошем обмене веществ, но в более зрелом возрасте жир может быстро накапливаться в нижней половине тела, а строение стать ближе к эндоморфу.

Фото на превью depositphotos

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3 Комментарии
  • 16 июня 2018
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