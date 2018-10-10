Астробиолог показал, как выглядит еда при −70 °C (Спойлер: есть ее уже невозможно)
Сиприан Версо (Cyprien Verseux) — астробиолог, работающий на научной станции «Конкордия» в Антарктиде. Он ведет блог о жизни в таких экстремальных условиях, а также делится в твиттере фотографиями своих рабочих будней. Его снимки наглядно демонстрируют, как меняется привычная всем еда, когда температура опускается до −70 °C.
Мы в AdMe.ru считаем, что Сиприану пришла в голову отличная идея: одно дело — знать, что в Антарктиде очень холодно, и совсем другое — видеть, во что климат превращает знакомые нам вещи. Готовы удивиться?
Сыр раклет недолго оставался расплавленным
Лапша теперь одно целое с вилкой
Намазать хлеб медом тоже не получится
Яйца даже не успеют упасть на сковородку
Зато из них получается интересная композиция на фоне станции
Спорим, булочкой с нутеллой можно забить гвоздь?
Вот что будет, если вылить из термоса кипяток
А вот и сам автор фотографий
Конечно, Сиприан фотографирует не только еду
Бонус: праздничный ужин в честь Дня космонавтики на «Конкордии». Да, это Юрий Гагарин!
Как думаете, что еще стоит сфотографировать Сиприану?
Фото на превью CyprienVerseux / Twitter