Астробиолог показал, как выглядит еда при −70 °C (Спойлер: есть ее уже невозможно)

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Сиприан Версо (Cyprien Verseux) — астробиолог, работающий на научной станции «Конкордия» в Антарктиде. Он ведет блог о жизни в таких экстремальных условиях, а также делится в твиттере фотографиями своих рабочих будней. Его снимки наглядно демонстрируют, как меняется привычная всем еда, когда температура опускается до −70 °C.

Мы в AdMe.ru считаем, что Сиприану пришла в голову отличная идея: одно дело — знать, что в Антарктиде очень холодно, и совсем другое — видеть, во что климат превращает знакомые нам вещи. Готовы удивиться?

Сыр раклет недолго оставался расплавленным

Лапша теперь одно целое с вилкой

Намазать хлеб медом тоже не получится

Яйца даже не успеют упасть на сковородку

Зато из них получается интересная композиция на фоне станции

Спорим, булочкой с нутеллой можно забить гвоздь?

Вот что будет, если вылить из термоса кипяток

А вот и сам автор фотографий

Конечно, Сиприан фотографирует не только еду

Бонус: праздничный ужин в честь Дня космонавтики на «Конкордии». Да, это Юрий Гагарин!

Как думаете, что еще стоит сфотографировать Сиприану?