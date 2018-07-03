Художники создали 3D-модель идеального для выживания человеческого тела. И оно выглядит как ночной кошмар

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Глаза осьминога, кошачьи уши и ноги страуса — так, по мнению профессора Бирмингемского университета, антрополога Элис Робертс, должен выглядеть человек. По просьбе лондонского Музея науки она подробно описала идеальное для выживания человеческое тело, а художники и скульпторы Скотт Итон и Сангир Прабхакер создали его реалистичную 3D-модель.

AdMe.ru демонстрирует авторский вариант эволюции от антрополога Элис Робертс.

Человек — один из самых успешных видов на Земле. У нашего тела масса достоинств, и все же оно не лишено недостатков. Многие животные слышат, видят и бегают лучше нас. Наша кожа практически беззащитна перед ультрафиолетовыми лучами, роды болезненны, а позвоночник слишком слаб для прямоходящего существа. Элис Робертс задалась вопросом, как создать тело, которое позволит человеку жить лучше и дольше и избавит его от проблем и болезней? Она решила собрать вместе все преимущества анатомии людей и животных и соединить в одном теле.

Прототипом трехмерной модели послужила сама Элис. Ее тело отсканировали, а затем художники внесли в него изменения. Элис должна была впервые увидеть получившуюся 3D-модель на лекции в Музее науки вместе с 150 другими людьми. «Когда я наконец взглянула на результат, я закричала», — смеется Элис. В чем же состоят изменения, которые внесла профессор?

У человеческих глаз есть «слепые пятна» — области, нечувствительные к свету, поэтому антрополог заменила их более совершенными глазами осьминогов, которые не имеют такого недостатка. Она немного увеличила их в размере, для того чтобы зрение стало острее. В человеческом ухе есть волосковые клетки, которые разрушаются с возрастом, не заменяясь новыми, и мы начинаем хуже слышать. Элис предусмотрела регенерацию этих клеток и дополнила внешность Элис 2.0 чувствительными и красивыми кошачьими ушами. Наша кожа подвержена солнечным ожогам, а это увеличивает риск рака. Можно было бы ограничиться заменой бледной кожи на темную, но светлая кожа эффективнее вырабатывает витамин D при недостатке солнечного света. Поэтому Элис «одолжила» кожу у головоногих типа кальмаров: они умеют менять цвет кожи самостоятельно. Если такая кожа будет у людей, они смогут светлеть зимой и темнеть, путешествуя по тропическим странам.

Также Элис разделила глотку и дыхательные пути, чтобы человек не мог подавиться, а строение легких позаимствовала у птиц: они поглощают кислород и избавляются от углекислого газа более эффективно.

В человеческом сердце 2 коронарные артерии, которые практически не имеют связей между собой. Если одна из артерий блокируется (например, при сердечном приступе, инфаркте миокарда), соединенные с ней мышцы сердца лишаются кислорода. У собак и морских свинок артерии связаны, и, если одна артерия выходит из строя, ее функции берет на себя другая. Именно поэтому Элис заменила человеческое сердце собачьим.

Наш позвоночник испытывает постоянную нагрузку, и со временем межпозвонковые диски деформируются, приводя к заболеваниям спины. Профессор предложила сократить поясничный отдел и изменить строение таза по примеру шимпанзе. Да, женская талия уже не будет такой тонкой, зато мы сможем забыть про боли в спине. Человеческие ноги универсальны: мы одинаково хорошо ходим, бегаем и лазаем. Но в этой универсальности кроется и проблема — наше колено устроено слишком сложно, а в ногах недостаточно мышц. Элис решила, что ноги страусов более надежны: они хороши в беге, а мощные сухожилия обеспечивают отличную амортизацию. Правда, карабкаться в гору с такими ногами будет сложновато.

Ребенок рождается с развитым мозгом, поэтому размер его головы достаточно велик, чтобы сделать роды сложным процессом. По мнению Элис, было бы проще, если бы мы могли, как кенгуру, рожать своих детей рано и держать их в сумке до тех пор, пока они не будут готовы к независимости от матери.

А вот видео об эксперименте:

На процесс создания Элис 2.0 можно посмотреть здесь.

Если бы можно было что-то в себе изменить, мы бы выбрали коренные зубы, которые при необходимости вырастают заново. А что вы усовершенствовали бы в человеческом теле?