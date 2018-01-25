Американская компания научилась делать абсолютно реалистичные копии людей

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Кажется, сериал «Мир Дикого запада» вот-вот станет реальностью. Американская компания Abyss Creations создает под брендом RealDoll абсолютно реалистичных кукол: они говорят на нескольких языках, умеют запоминать информацию, а их кожа, выполненная из силикона, даже чересчур напоминает человеческую.

Готовы узнать, на что способны инженерная мысль и современные технологии? Мы в AdMe.ru кое-что разведали об этих удивительных новинках.

Каждая модель изготавливается вручную, и результат стоит затраченных усилий: с первого взгляда невозможно понять, что перед вами неживая девушка. Самое интересное и в то же время жуткое заключается в том, что лицо куклы можно изготовить по индивидуальному заказу.

Компании за годы деятельности удалось значительно преуспеть в развитии технологий: силикон, который используется при производстве, на ощупь практически не отличается от кожи человека. Каждый волосок, каждая ресничка проработаны максимально детально. Только посмотрите на этот взгляд!

Кукол покупают дизайнеры, фотографы, стилисты, коллекционеры и те, кому сложно найти себе пару. Цена у такого чуда науки и техники немаленькая: от $ 5 000. Увы, пока что разработчики не научили свое творение ходить и двигаться. Кто знает, возможно, уже совсем скоро им удастся решить эту проблему. И вот тогда нас действительно ожидает весьма увлекательное и необычное будущее.

С одной стороны, такая реалистичность даже немного пугает. С другой — это говорит о безусловном развитии технологий, благодаря которым подобные вещи становятся реальностью. Но уже сейчас очевидно то, что будет возникать все больше и больше споров об этичности таких копий.