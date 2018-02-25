5 простых правил, которые спасут вас от злоумышленников в интернете

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В век информационных технологий безопасность волнует нас больше всего. Важные данные, которые касаются нашей жизни, могут стать средством для заработка злоумышленников. Сегодня хакеры не просто технически подготовленные люди, а тонкие психологи. И чтобы не попасться, нужно знать, какую информацию можно, а какую не стоит публиковать в сети.

AdMe.ru собрал для вас несколько советов, которые важно знать каждому, чтобы оставить свои данные в сохранности и не стать жертвой хакеров.

5. Составляйте «когнитивные» пароли

Многие используют один и тот же пароль на совершенно разных ресурсах: личные, корпоративные. Кто-то считает безопасным заменить пару символов, но при этом оставить основу пароля прежней. Это не так. Киберпреступники используют словари паролей, которые помогают им совершать взлом. Если вы боитесь, что из-за разнообразия забудете их, можно воспользоваться каким-нибудь менеджером паролей или придумать свой алгоритм их выбора. Рекомендуется использовать «когнитивные» пароли. Не дату рождения или имя любимого персонажа, а ассоциацию, например первые буквы любимого стихотворения в сочетании с другими символами. Такой пароль хакер вряд ли найдет в своем словаре.

4. Не заклеивайте камеру

По словам специалиста из отдела безопасности, заклеивать камеру на ноутбуке нет смысла. И пусть технически такая слежка возможна, в большинстве случаев киберпреступники этим не пользуются. Что особенного может увидеть злоумышленник? Наблюдать сутками за видеопотоком тяжело и дорого обойдется. Теоретически смарт-телевизоры несут большую угрозу безопасности, чем веб-камера. Но практика показывает, что подобная слежка встречается крайне редко. К тому же есть способы намного проще, чтобы украсть ваши данные. Про один из таких мы расскажем в следующем пункте.

3. Помните про угрозу из-за плеча

Нередко злоумышленники пользуются старым способом: подсматривают данные для доступа, которые мы вводим в общественных местах. Чтобы оградить себя от подобной угрозы, можно использовать специальные экраны, которые защищают ваш смартфон от посторонних взглядов. И конечно же, прежде всего нужно быть предельно внимательными, когда вводите свои данные для доступа куда-либо.

2. Используйте правило 3-2-1

Чтобы избежать потери ценной информации из-за кибератаки, используйте правило 3-2-1. Резервное копирование данных имеет решающее значение. Если хакер получит доступ к вашему компьютеру, у вас останутся исходные данные и копии на других цифровых носителях. Правило заключается в следующем: У вас есть как минимум 3 копии данных (оригинал и 2 копии).

Вы используете носители разных форматов (жесткий диск, облако).

Как минимум одна резервная копия хранится в отдельном месте (например, в сейфе).

1. Будьте внимательны к адресам

Если хорошо рассмотреть скриншот, становится ясно, насколько важно внимание к деталям. На первый взгляд ничего необычного, нормальный адрес. Но если приглядеться внимательнее, можно увидеть точку под второй буквой «a». Не увидев ее, вы смело переходите по ссылке, которая ведет на вредоносный сайт или запускает вирус на ваш смартфон, планшет либо компьютер. Подобная ситуация может произойти с теми, кто считает, что безошибочно печатает на клавиатуре. Чаще такое случается на виртуальных клавиатурах, когда пальцы задевают соседние буквы. Хакеры знают об этом и создают специальные программы, которые позволяют перебирать в автоматическом режиме все возможные комбинации опечаток и создавать на их основе фальшивые сайты. Два простых совета, чтобы не попасться на эти уловки: Внимательно смотрите на то, что написано в строке браузера или в присланной вам ссылке.

Используйте специальные инструменты браузера, которые блокируют фишинговые ресурсы.