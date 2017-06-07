AdMe.ru проверил, что будет, если отказаться от кофе на месяц

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Вот уже сколько лет я не представляю себе начала дня без кофе. А порой, когда утро особенно «доброе», это единственное, что может порадовать. Но меня не переставал мучить вопрос: что будет, если от него отказаться? Ведь в интернете куча статей про вред кофеина и столько же статей про его пользу.

Лучший способ все выяснить — испытать на себе. Рассказываю читателям AdMe.ru о том, как я решила отказаться от кофе на месяц и к чему это привело.