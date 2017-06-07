AdMe.ru проверил, что будет, если отказаться от кофе на месяц

Вот уже сколько лет я не представляю себе начала дня без кофе. А порой, когда утро особенно «доброе», это единственное, что может порадовать. Но меня не переставал мучить вопрос: что будет, если от него отказаться? Ведь в интернете куча статей про вред кофеина и столько же статей про его пользу.

Лучший способ все выяснить — испытать на себе. Рассказываю читателям AdMe.ru о том, как я решила отказаться от кофе на месяц и к чему это привело.

  • Первая неделя: Первый день дался сложнее всего. Кофе мне явно не доставало: я ужасно хотела спать и просто сидела за компьютером, не в силах сосредоточиться. Немного выручил зеленый чай. На следующий день взяла с собой на работу облепиху и пила ягодный чай — у него такой насыщенный вкус. Попробовала и цикорий, он тоже оказался вполне ничего, и даже без молока. Помогали справляться с собой разные вкусности — например на пятый день сделала изумительный фруктовый салат с орехами.
  • Вторая неделя: В начале недели накатило огромное желание выпить кофе — наверное, это был переломный момент. Чуть не сломалась. Цикорий уже не радовал. Но взяла волю в кулак и выдержала, за что очень собой горжусь.
  • Третья неделя: Прекрасная новость: засыпать стало куда легче, это превратилось в обычное дело. Я ложусь спать около 23:00, и если раньше могла проваляться без сна от 20 минут до часа (тут уж как повезет), то теперь засыпаю почти мгновенно. Такого со мной не случалось, наверное, со студенческих лет, и мне это ужасно нравится.
  • Четвертая неделя: Вставать утром на работу тоже значительно легче. По хорошему мне нужно подниматься в 6:00, чтобы все успеть: принять душ, уложить волосы, позавтракать. Но обычно я переставляла будильник, чтобы подремать еще 10 минут, потом еще раз, и еще. А теперь стала вставать охотнее и бодрее, и даже после первого сигнала (ну почти).

Что мне дал эксперимент:

  • Улучшился сон. Я начала спать крепче и даже высыпаться за 6 часов. Признаюсь, только ради этого можно сократить количество выпиваемого кофе.
  • Больше энергии. Оказалось, отдохнувший организм вовсе не нуждается в кофе, чтобы взбодриться утром. Еще я заметила, что стала меньше раздражаться, нет прежних скачков настроения.
  • Я стала лучше выглядеть. Хороший сон принес свежий вид и отсутствие синяков под глазами.
  • Ушла зависимость. В следующие два дня после эксперимента я отрывалась — выпила кофе в двух разных местах. И, знаете, как это было? Вообще никак! Средненький кофе, надо сказать, но раньше он мне нравился.

И самое главное: оказывается, я люблю вовсе не кофе. Я люблю сам ритуал кофепития с шоколадкой или пирожным. Утром — это одна из причин встать с кровати, а на работе — возможность расслабиться и снять стресс.

Просто в ежедневной рутине нам так нужны маленькие радости. Моя задача — в ближайшее время придумать их себе как можно больше. Возможно, это будут цветы на столе, чай с имбирем и медом, любимая песня в наушниках — список будет пополняться.

P. S.: Кстати, я не хочу совсем отказываться от кофе, буду пить 1-2 раза в неделю и исключительно хороший. Пусть из привычки это превратится в праздник.

Фотограф Роман Захарченко, модель Ольга Захарченко специально для AdMe.ru

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