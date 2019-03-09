9 жутковатых фактов о теле человека, узнав которые вы увидите себя в новом свете (Но это нормально)

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Каждый день в быту нас окружает грязь: есть множество вещей, которые могут нарушить чистоту, а иногда беспорядок создаем мы сами. Но далеко не в каждом случае это означает что-то плохое.

AdMe.ru не побоялся рассказать о грязных, но естественных процессах в нашей жизни.

1. Запах пота работает как средство передачи эмоций

Ежедневно тело человека выделяет около 600–700 куб. мл пота, который не только помогает нам охладиться, но и выводит часть полезных и не очень веществ из организма. При этом его запах может многое рассказать об эмоциях, которые испытывает другой человек. В ходе нескольких экспериментов, проведенных в разные годы, добровольцам давали понюхать образцы пота. Они были взяты у людей, которые испытывали страх и отвращение или впервые прыгали с парашютом. Сложно поверить, но в первом случае добровольцы точно определили чужие эмоции. Во втором — пришли в возбуждение и стали острее реагировать на окружающие предметы, проявляя повышенную бдительность, как и парашютисты.

2. Длинные ногти опасны не только из-за своей остроты

Сегодня многие женщины оценили преимущества искусственных ногтей. Но помимо множества плюсов у них есть серьезный недостаток: на кончиках пальцев с таким маникюром было обнаружено гораздо больше бактерий, чем при натуральных ногтях. Одна из причин — недостаточно тщательное мытье рук, при котором плохо промывается пространство под ногтевыми пластинами. Но с окрашенными ногтями (свои они или нет) тоже все не так просто. Через пару дней после нанесения лака в них появляются крохотные трещины и сколы, и те тоже становятся отличным местом для переноса грязи.

3. Слюна полезнее, чем кажется

Слюна облегчает переваривание пищи и поддерживает гигиену в полости рта. При этом каждый день мы производим ее в объеме 0,5-1,5 л. Самая распространенная причина, почему люди пускают слюни во сне, — положение тела на боку или на животе. Однако слюноотделение может полностью прекращаться во время наркоза и снижаться в состоянии стресса, тревоги, депрессии. Но постоянная сухость во рту чревата многими болезнями, изменением вкуса и обоняния. Поэтому существуют даже искусственные заменители слюны, но они не могут точно повторить ее состав и только облегчают симптомы.

4. В пупке собираются катышки и живые обитатели

Катышки могут появиться не только на любимом свитере, но и в пупке. Обычно туда попадают короткие волокна ткани и пыль у мужчин с лишним весом и обильной растительностью на животе. Не так много ученых изучали пупочные катышки (ну еще бы!), но считается, что в их возникновении виноваты волосы: те растут кругами вокруг пупка, цепляют и «затягивают» в него грязь. Кстати, наши пупки — настоящий кладезь микроскопических форм жизни. Их минимум 1 400 видов, причем около 600 из них неизвестны науке или малоизучены. А если кого-то не устраивает форма рубца, который есть у всех людей, существует даже операция по ее изменению — умбиликопластика.

5. Неприятные сюрпризы в специях

«Корица и сахар».

Некоторые пищевые стандарты действительно могут шокировать, но мы предупреждали. Например, в 1 г молотой корицы может быть 8 фрагментов насекомых, в 1 г дробленого орегано — 30. Добавляя эти специи в разные блюда, многие об этом даже не подозревают.

6. Наша расческа может быть грязнее, чем она выглядит

Расческа каждый день помогает нам приводить прическу в порядок. И часто мы даже не задумываемся о скопившихся между ее щетинками волосах, пока те не начинают нам мешать расчесываться. Грязная щетка — это тонны средств для укладки, отмерших частичек кожи и пыли. Прибавьте к этому влажное тепло ванной — и получится прекрасная среда для роста бактерий и дрожжей. В результате запущенная расческа даже чистым локонам сможет придать жирности, отнять часть объема и прибавить ломкости. При этом страдает и кожа головы: появляются зуд, покраснения и даже перхоть. Поэтому лучше удалять все волоски с щетки после каждого использования и тщательно мыть ее раз в неделю.

7. Секреты ушной серы

Когда-то ушную серу использовали в качестве бальзама для губ и мази для заживления ран. Сегодня, если ее слишком много, можно говорить об избытке вредных веществ в организме. Из-за влияния особого гена состав серы сильно отличается у азиатов: у них она сухая, а во всем мире более распространена влажная. Многие убеждены, что уши нужно чистить часто, проникая ватной палочкой как можно глубже. Но это может только навредить: сера выводится естественным путем при глотании и жевании. А если возникнет необходимость ее убрать, лучше обратиться к врачу. Кстати, синие киты, в отличие от людей, не чистят уши. Их сера копится годами, утрамбовывается слоями и несет гораздо больше информации, чем человеческая. В результате по таким слоям можно отследить непростые периоды в жизни китов и качество воды, в которой они плавали. Это похоже на то, как по кольцам в стволах деревьев определяют засушливые годы.

8. Мы очень много мусорим

Мусор — почти синоним слова «грязь». Особенно если он никак не перерабатывается, а просто вывозится на огромные свалки. Это происходит по всему миру, и когда-нибудь, если ничего не изменится, мы просто рискуем похоронить планету под горами отходов. Лидеры по количеству твердого мусора в год — Китай (300 млн т), США (228,6 млн т) и Индия (226,6 млн т). Также в двадцатку самых грязных стран, но с отрывом примерно в 6 раз, входят Германия, Россия, Япония, Франция, Великобритания, Италия, Канада и др. Меньше всего твердых бытовых отходов — на Сейшельских островах (15,7 тыс. т в год), Сан-Томе и Принсипи (16 тыс. т), Гибралтаре (18 тыс. т). Среди 20 максимально чистых стран в основном именно островные государства.

9. Кремация полезнее для окружающей среды, чем обычное захоронение

И даже после смерти мы умудряемся потревожить природу: не секрет, что во многих странах остро стоит проблема поиска свободного места для захоронения останков, потому приходится все чаще прибегать к кремации. Вес останков после этой процедуры может меняться в зависимости от возраста, массы тела, роста и пола человека. В среднем прах взрослого весит около 2,3 кг, согласно этому исследованию. Чтобы его развеять, иногда нужно запросить специальное разрешение. Сегодня это можно сделать даже в космосе. А если вы задавались вопросом, почему вместо захоронения в колумбарии прах разрешается рассеять в парке или на море, то не волнуйтесь. В крематоре температура поднимается выше 750 °C и уничтожает все микроорганизмы. Пепел после правильной кремации полностью инертен, то есть не вступает в химические реакции и не несет какой-либо опасности.

Удалось ли нам расширить ваше представление о грязи? Какой факт показался вам самым любопытным?