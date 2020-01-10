9 жестких правил жизни, которые больно бьют по женскому самолюбию

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В детстве мы дружно верили в Деда Мороза, Зубную фею и прекрасных принцесс. Однако взрослая жизнь далеко не всегда похожа на сказку: после свадьбы мы не становимся счастливее, дети могут не любить родителей безо всяких на то причин, а верность и преданность никто не ценит.

Мы в AdMe.ru набрались смелости и решили посмотреть неприглядным истинам в лицо. А все для того, чтобы вы были готовы к любому повороту судьбы.

1. Родители неосознанно влияют на выбор партнера

Психологи утверждают, что люди невольно тянутся к партнерам, которые чем-то похожи на их родителей. Женщины выбирают мужа, которого не отличить от отца, а мужчины всю жизнь неосознанно ищут маму. Правда, это касается только тех, чьи родители не были образцами для подражания. Раньше считалось, что мы отдадим предпочтение представителю противоположного пола, который будет таким же заботливым, нежным, добрым, как наши папа или мама. Однако все как раз наоборот: непутевые родители (алкоголики, жестокие или бросившие семью) «вынуждают» своих детей выбирать партнера с точно такими же проблемами. Казалось бы, в таком выборе нет никакой логики, однако здесь работает бессознательное: оно лишь хочет вылечить детские раны. Люди, которые связываются с проблемными партнерами, неосознанно стремятся отпустить свои детские обиды. Однако такие отношения могут быть разрушительными и уж точно ни от каких травм не избавят.

2. Брак не имеет ничего общего со счастьем

Согласно опросам, молодожены куда счастливее одиночек. Правда, их счастье длится недолго из-за эффекта медового месяца. Незадолго до свадьбы и 1–3 года после нее они порхают от радости. Зато потом уровень удовлетворенности жизнью у молодоженов неуклонно снижается и его можно сравнить с таковым у людей, решивших жить сами по себе. Ученые пришли к выводу, что оптимисты и в браке, и вне его чувствуют себя хорошо. А вот личностям, склонным к депрессии, супружество не поможет избавиться от проблем. К тому же в некоторых исследованиях сообщается, что одиночки, у которых есть надежный тыл в виде друзей и семьи, счастливы не меньше состоящих в браке людей.

3. Женская дружба всего лишь результат выброса гормонов

В любой непонятной или тревожной ситуации в кровь мужчин выбрасывается гормон тестостерон, который провоцирует реакцию «бей или беги». С женщинами совсем другое дело: их железы начинают вырабатывать гормон окситоцин, который заставляет их защищать потомство и собираться в группы для защиты. Вот поэтому, когда девочкам плохо, они в первую очередь звонят маме или подруге. И в этом отчасти заключается секрет женского долголетия. Мужчины традиционно держат эмоции в себе, из-за чего возникают сердечные заболевания. Женщины же, поделившись горем с подругами, выпускают пар и в итоге чувствуют себя лучше.

4. Большинство детей в определенные моменты ненавидят родителей (И неважно, насколько хорошо вы воспитали отпрысков)

Психологи называют это явление «подростковой аллергией на родителя». С одной стороны, ребенок уже чувствует себя взрослым и самостоятельным, а с другой, сильно привязан к родителям. Возникает внутренний конфликт, и чадо внешне начинает вести себя так, будто ненавидит родных отца и мать. Причем мальчики предпочитают уходить (уворачиваются от поцелуев и объятий), а девочки высказывают претензии в лицо и стараются ранить посильнее. Однако если «аллергия на родителей» преследует людей, вышедших из подросткового возраста, это уже большая проблема. Причем в ее возникновении повинно не старшее поколение, а сам выросший ребенок. Психологи говорят, что мать и отец отвечают за воспитание, но не несут ответственности за то, кем их отпрыск является во взрослой жизни.

5. Любая женщина, у которой есть деньги, может выглядеть как звезда

Звезды кино и глянцевые журналы приучают нас к нереалистичным идеалам красоты. В стремлении быть похожими на селебрити обычные люди оставляют в магазинах и салонах красоты примерно $ 400 млрд ежегодно. Однако не имея в кармане пары миллионов долларов, приблизиться к этому идеалу почти невозможно. Среднестатистическая женщина тратит на уход за собой $ 15 тыс. за всю жизнь, а, например, звезда «Друзей» Дженнифер Энистон — $ 145 тыс. в год. Диеты, косметика и другие бьюти-процедуры не приблизят вас к желаемому образу, просто потому что знаменитости, на которых вы хотите походить, в несколько раз богаче вас.

6. Женщины, которые всю жизнь ждут принца, страдают опасным синдромом

Синдром Золушки — это расстройство мышления, которое возникает преимущественно у женщин, но встречается и у мужчин. При наличии этого отклонения человеку кажется, что вся его жизнь наполнена муками: на работе не уважают, друзья не ценят, весь мир настроен против. Однако Золушка безропотно терпит тяготы судьбы и верит, что все мучения обернутся для нее наградой. Классическая картина синдрома выглядит так: человек живет в ожидании, что где-то на свете есть прекрасный принц или дядюшка-миллионер, который одним махом решит его проблемы. Другие варианты типичной Золушке кажутся смехотворными. По некоторым версиям, синдром Золушки возникает у людей, которые панически боятся успеха и нуждаются в одобрении окружающих. Для женщин это расстройство опасно потому, что толкает их в руки абьюзеров.

7. Роды меняют жизнь женщины далеко не в лучшую сторону

Врачи наблюдают положительные изменения, которые превращают женщину чуть ли не в экстрасенса: например, после родов женщины становятся восприимчивыми к чувствам окружающих. Однако печальных последствий куда больше: посттравматическое стрессовое расстройство, которое может аукнуться и через несколько лет, а еще лишний вес, увеличение объма бедер и другие. Есть и более экзотические изменения: например, увеличение размера ноги из-за размягчения связок и потеря зубов. Чем больше детей родила женщина, тем больше зубов она потеряет. Ученые подсчитали, что женщины 35-49 лет с 1 ребенком лишаются в среднем 2 зубов в течение пары лет после родов.

8. Любовь не может длиться долго

По мнению нейробиологов, любовь можно объяснить коктейлем из гормонов. Бурная смесь эстрогена, тестостерона, дофамина, адреналина и окситоцина объясняет и «бабочек в животе», и бессонные ночи. Однако на одной химии долго не протянешь: со временем концентрация гормонов падает и пары обнаруживают, что любовь выветрилась. Психологи говорят, что над сохранением чувств придется потрудиться: ходить на свидания (даже если вы живете вместе 15 лет), делиться новостями и побольше обнимать друг друга.

9. Партнер не оценит вашу преданность и покорность

Ученые подсчитали, что миллениалы гораздо позже вступают в брак, чем их родители. А все потому, что люди наконец оценили пользу личного пространства и женщина 25 лет не считается старой девой. Однако, встретив «того самого», мы стремимся проводить с ним все время и делаем чудовищную ошибку. Психологи утверждают, что партнер, как правило, не оценит принесенные для него жертвы. Скорее наоборот: независимость гораздо больше привлекает представителей противоположного пола, чем исключительная преданность.

А вам приходилось встречаться с людьми, которые страдают от «синдрома Золушки» или обижены на собственных родителей?