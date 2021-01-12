9 женщин, чьи изобретения упростили быт миллионов людей, а их имена мало кто знает

Когда речь заходит об изобретателях, многие вспоминают Архимеда, Томаса Эдисона или Николу Теслу. Однако не только мужчины обладают пытливым умом, способным найти нестандартные решения важных задач. Множество полезных идей по улучшению этого мира в различных сферах принадлежит представительницам прекрасного пола. Но знает ли кто-нибудь их имена?

Мы в AdMe.ru решили устранить эту несправедливость и рассказать о женщинах-изобретателях, открытия которых сделали жизнь людей комфортнее и безопаснее.

Марион Донован придумала водонепроницаемые подгузники

Миллионы женщин по всему миру избавлены от ежедневной стирки горы пеленок благодаря американской изобретательнице Марион Донован. Именно она, мать 3 детей, сшила из обычной занавески для душа первый в истории одноразовый водонепроницаемый подгузник. Поверив в то, что за ее изобретением будущее, Марион оставила редакторскую работу в модных журналах Harper’s Bazaar и Vogue и сосредоточилась на инновационной деятельности. Донован получила 4 патента на подгузники, в том числе на использование пластиковых кнопок вместо английских булавок. В 1949 году она пыталась продать свое изобретение, но различные компании посчитали ее идею неперспективной. Тогда дама начала самостоятельно продавать водонепроницаемые подгузники, а через 2 года ее компания и патенты были проданы за $ 1 млн корпорации Keko.

Роми Хаан изобрела паровую швабру

Роми Хаан из Кореи ненавидела каждый день драить твердые полы, стоя на четвереньках. А с учетом того, что в этой стране люди едят и спят на полу, тщательно мыть его приходится ежедневно, и нагрузка эта ложится на женщин. Роми долго думала, как решить эту проблему, и в итоге изобрела новую помощницу по хозяйству. Однажды она прикрепила к обычной швабре резервуар для воды и нагревательный элемент, который вырабатывал пар и распылял его на пол. В 1998 году Роми представила свое изобретение на родине, а в 2004 году первая паровая швабра поступила в продажу. Сейчас женщина управляет корпорацией Haan, годовой оборот которой составляет около $ 120 млн.

Стефани Кволек создала материал под названием «кевлар», используемый для создания бронежилетов

Американский химик Стефани Кволек изобрела кевлар — материал, который в 5 раз прочнее стали. Его используют для производства лыж, парашютных строп, самолетов, лодок, ботинок для пожарных и, конечно же, пуленепробиваемых бронежилетов. За открытие кевлара Кволек была награждена медалью Лавуазье компании DuPont, в которой она трудилась. Открытие ученой принесло ее работодателю доход в миллиарды долларов, а сама женщина не получала от продажи изделий из кевлара ни гроша, так как патент был оформлен на компанию. Но мысль о том, что созданный ей материал спас миллионы жизней, всегда грела Стефани Кволек.

Эрмини Кадоль придумала современный бюстгальтер

Изобретением современной модели бюстгальтера женщины всего мира обязаны француженке Эрмини Кадоль. В 1889 году Кадоль открыла в Париже мастерскую по производству нижнего белья. Она первой придумала разделить привычный в те времена корсет на 2 части: верхняя поддерживала грудь с помощью лент, а нижняя представляла собой пояс-корсет. Кадоль представила свое изобретение на Всемирной выставке 1900 года, и через 5 лет бюстгальтеры уже продавались как отдельная часть одежды. Благодаря Эрмини этот предмет гардероба появился в арсенале множества женщин: от королев до танцовщиц. Кстати, Кадоль также была первой, кто использовал ткань с эластичными нитями для пошива нижнего белья. Бизнес Cadolle по-прежнему процветает.

Юдит Эссер Миттаг изобрела тампоны без аппликатора

Помните рекламу тампонов, в которой говорилось, что они разработаны женщинами-гинекологами? Пожалуй, первым таким врачом была Юдит Эссер Миттаг. Она вошла в историю как изобретатель безаппликаторных тампонов и популяризатор идей женской гигиены. Юдит Эссер активно занималась плаванием и была недовольна, что в критические дни женщины недостаточно защищены от конфузов. Ей не нравились прокладки, потому что их нельзя было использовать в воде, а тампоны с аппликатором казались слишком громоздкими. Она изобрела универсальное средство гигиены, которое популярно и сегодня, — это тампоны без аппликатора, максимально соответствующие строению женского тела. В 1947 году Юдит стала консультантом предпринимателей Карла Хана и Хайнца Миттага, которые в итоге выпустили на рынок тампоны, известные сегодня под маркой «o.b.». Новый вид женских гигиенических средств был запущен в производство в марте 1950 года. К 2010 году завод в Вуппертале, где производились тампоны «o.b.», стал крупнейшей фабрикой тампонов и экспортировал продукцию более чем в 30 стран.

Флоренс Лоуренс изобрела поворотники и стоп-сигнал

Актриса Флоренс Лоуренс снялась примерно в 300 фильмах начала XX века, при этом сумела внести свой вклад не только в развитие кинематографа, но и в автомобилестроение. Накопив денег, она купила машину и поняла, что для безопасного вождения ей чего-то не хватает. В 1914 году Лоуренс изобрела прототипы современных поворотников и стоп-сигнала. Поворотник в исполнении актрисы выглядел так: при нажатии кнопки на заднем бампере автомобиля с левой или правой стороны поднимался и опускался флаг, что предупреждало других водителей о предстоящем маневре. А при нажатии на тормоз в задней части машины появлялся знак «стоп», что сигнализировало об остановке авто. К несчастью, женщина не успела запатентовать свои изобретения, а спустя несколько лет более предприимчивые граждане заработали на этом хорошие деньги.

Эллен Эглин придумала устройство для отжима белья

Эллен Эглин облегчила жизнь многих женщин, когда придумала систему отжима белья после стирки. Принцип работы изобретения был таков: одежда проходила между 2 валиками, скрепленными рамой, и при повороте рукоятки из нее в буквальном смысле выдавливалась лишняя вода. Для второй половины XIX века такое новшество было настоящим прорывом, ведь до этого все белье отжималось вручную. Женщина могла бы озолотиться на этой идее, но ей пришлось продать патент на свое изобретение всего за $ 18. По мнению Эллен, «если бы стало известно, что отжим запатентовала негритянка, белые дамы не стали бы его покупать». Она пожертвовала возможностью разбогатеть ради того, чтобы придуманное ей устройство принесло пользу тысячам женщин. Покупатель патента хорошо заработал на системе отжима, а впоследствии подобным устройством оснащались многие стиральные машины, в том числе и советские «Ока» и «Волга».

Патрисия Биллингс изобрела геобонд и несколько строительных материалов

Скульптор Патрисия Биллингс стала изобретателем благодаря своему ремеслу. Однажды она вылепила лебедя из гипса, но тот рухнул и развалился на части. Тогда женщина решила создать более прочную субстанцию для своих работ. Спустя 8 лет упорной работы Биллингс презентовала и запатентовала новый материал — геобонд, «неразрушимый, огнестойкий и нетоксичный». Журнал «Популярная механика» в 2020 году назвал Биллингс одной из «37 женщин, которые изменили науку, технологии и инженерию к лучшему». Кроме того, скульптор получила патенты на серию строительных материалов, без которых сегодня сложно представить возведение зданий. В частности, речь идет о модульных стеновых панелях и кровельной черепице.

Лилиан Гилбрет сделала кухню удобной для женщин

Промышленный инженер и психолог Лилиан Гилбрет ненавидела работу по дому, поэтому решила ее упростить. Эта изобретательная женщина придумала множество полезных мелочей, в том числе полки в дверцах холодильников и мусорное ведро с педалью, а также шланг для слива воды из стиральной машинки. Кроме того, она опросила более 4 тыс. женщин, чтобы определить оптимальную высоту для плит, раковин и других приспособлений, и внесла огромный вклад в улучшение дизайна кухонь, сделав их максимально удобными. Именно Гилбрет первой заговорила о правильной организации «рабочего треугольника» (плита, мойка и холодильник) и линейной планировке кухонь как о методе упростить быт женщин по всему миру.