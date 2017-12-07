9 загадок, которые так никто и не смог решить

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Шифры существуют для того, чтобы скрыть ценную информацию и сохранить секрет. И если удается разгадать написанное, то можно узнать тайну какой-то личности, координаты клада или даже историю целой цивилизации. Но существуют послания, которые столетиями остаются неразгаданными. AdMe.ru собрал для вас 9 самых загадочных и необычных зашифрованных посланий, за которыми, вероятно, скрывается нечто великое.

№ 1. Кодекс Серафини

Книга, написанная в конце 70-х годов итальянским архитектором Луиджи Серафини. Это 360-страничный атлас вымышленного мира, расписанный до мельчайших деталей (фауна, архитектура, законы природы, история, языки, развлечения). Но главная загадка в том, что кодекс написан от руки зашифрованным текстом, который так никто и не смог разгадать. Хотя автор книги еще жив, он наотрез отказывается говорить, настоящий ли это вообще язык. Есть версия, что книга передает мироощущение ребенка. Посмотрите книгу и попытайтесь ее понять.

№ 2. Послания Зодиака

Зодиак — неуловимый серийный убийца, который держал в страхе весь Сан-Франциско в 1968–1969 годах. Он утверждал, что его настоящее имя можно будет узнать, только если прочитать все 4 части шифра, которые он отправил в полицейский участок. В итоге детективам удалось расшифровать только 3 части. Последние 18 знаков остаются загадкой. Возможно, именно там написано имя убийцы.

№ 3. Криптограммы Бейла

В 1822 году некий Томас Джефферсон Бейл передал коробку и ключ хозяину одной гостиницы и сказал бережно ее хранить. После чего Бейл бесследно исчез. Коробка была открыта только в 1843 году. Внутри было три листа бумаги с шифровками и подписями содержания. В первой записке были координаты, во второй — содержимое тайника, а в третьей — имена наследников. Удалось расшифровать только вторую записку. Там говорилось о «трех вагонах золота», которые находятся в штате Виргиния где-то в округе Бедфорд. В пересчете на современные деньги клад составляет $ 30 млн. Остальные две записки с точными координатами так и не удалось прочесть никому.

№ 4. Шифр Дорабелла

Английский композитор и криптолог Эдуард Элгар в 1897 году отправил закодированное послание (87 знаков) своей подруге Дорабелле Пенни. Записка содержит символы, похожие на пружинки. Однако девушке так и не удалось его разгадать. Только через 40 лет она опубликовала послание в своих мемуарах, чем и заинтересовала общественность. Существует версия, что в сообщении зашифрована какая-то мелодия, которую Элгар посвятил девушке.

№ 5. Криптос

Криптос — медная скульптура, которая стоит возле главного офиса ЦРУ в городе Лэнгли (штат Виргиния). Художник Джеймс Сэнборн в 1990 году и поместил на скульптуру послание, которое зашифровал на 4 пластинах. При этом Сэнборн отметил, что послание может быть прочитано, только когда разгадают все 4 части. На сегодня известно значение 3 из 4 секций. Над значением последних 97 знаков безуспешно бьются самые опытные криптографы вот уже 20 лет.

№ 6. Шифровка из Шаборо

В Стаффордшире (Великобритания) стоит монумент XVIII века, который отражает события картины Николя Пуссена «Аркадийские пастухи». Если взглянуть ближе, то на монументе можно увидеть странную последовательность букв DOUOSVAVVM — код, который не удается расшифровать никому больше 250 лет. Узнать ответ на загадку пробовали многие, включая Чарлза Дарвина и Чарльза Диккенса, но безуспешно. Некоторые криптографы полагают, что код может быть подсказкой, оставленной тамплиерами, о месте нахождения Святого Грааля.

№ 7. Золотые слитки генерала Вана

В 1993 году генерал Ван (Wang) из Шанхая получил необычную посылку — 7 слитков золота, на каждый из которых были нанесены закодированные надписи. Шифр на слитках состоит из китайских иероглифов и криптограммы на латыни. До сих пор отправитель, причина «подарка» и содержание послания остаются неясными.

№ 8. Шифр Рикки Маккормика

В июне 1999 года в Миссури на кукурузном поле было найдено тело 41-летнего Рикки Маккормика (Ricky McCormick). В его карманах полицейские обнаружили 2 странные записки с зашифрованным текстом. Расшифровать послание не смогли даже криптографы из ЦРУ. Тогда через 12 лет в надежде получить помощь полиция выложила записки в сеть. Но взломать шифр пока никому не удалось.

№ 9. Дело «Тамам Шуд»

1 декабря 1948 года на одном из пляжей Австралии было найдено тело мужчины. Вся его одежда была без ярлыков, а в скрытом кармане пальто был найден клочок бумаги с надписью «Тамам Шуд» (Tamam Shud), что значит «конец», «окончание». Вскоре детективы нашли сборник персидской поэзии, из которой был вырван этот кусок бумаги, на задней обложке была выцарапана шифровка. Но смысл послания, личность и причину смерти погибшего так и не удалось разгадать.

Бонус: шифр Бэкона

Фрэнсис Бэкон был английским философом, историком и писателем. Он создал двухбуквенный шифр Бэкона, при помощи которого прятал своих текстах различные послания и подписи. Существует так называемая бэконианская версия, которая говорит, что именно Бэкон был автором текстов, известных под именем Шекспир. В доказательство теории в текстах пьес Шекспира были найдены отрывки из биографии и подписи Бэкона.