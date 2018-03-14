9 мифов о питании, которые очень зря все лайкают в фейсбуке

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«Пить много кофе вредно для здоровья», — читаем мы в ленте фейсбука, ставим лайк и решаем избавиться от «дурной» привычки выпивать по 3–4 чашки в день. А надо ли? Ученые доказали, что 3 чашки кофе в день на 25 % снижают риск развития деменции, а 5 чашек защищают от болезни Альцгеймера. Не всем советам в соцсетях стоит верить, потому что не всегда они основываются на научных данных. Вот 9 мифов о правильном питании, в которые многие охотно верят из-за их популярности.

AdMe.ru собрал самые распространенные заблуждения, каждое из которых проверили ученые, выявив несоответствие между обещанным эффектом и конечным результатом.

Миф № 1. Все диеты — зло

Утверждение: Диета — это режим питания, который в любом случае вредит здоровью. На самом деле: Результаты исследований говорят о том, что не все диеты вредны: так, средиземноморская диета полезна. Основа рациона — овощи, фрукты, морепродукты, бобовые и оливковое масло. Такой подход к еде поможет снизить риск развития колоректального рака на 25 %, рака груди — на 15 %, рака предстательной железы — на 10 %. Еще одна диета, польза которой подтверждена научно, — нордическая. В ее основе — рыба, злаки и овощи; есть ограничения в употреблении десертов и мяса. Ученые также рекомендуют врачам взять на вооружение растительные диеты как способ уменьшить риск развития ишемической болезни сердца и рака. Не все диеты — зло, поэтому при составлении рациона стоит опираться на научные данные.

Миф № 2. Молоко укрепляет зубы и кости

Утверждение: В молоке содержится кальций, который полезен для зубов и костей, помогает избежать переломов. На самом деле: Ученые 20 лет изучали рацион 1,2 млн человек и пришли к такому выводу: если пить молоко каждый день, это не влияет на хрупкость костей, не снижает риск переломов и не предотвращает остеопороз. Чтобы избежать остеопороза и переломов, нужно добавить в рацион 800-1 000 мг витамина D. Для здоровья костей витамины эффективнее молока.

Миф № 3. Пить много кофе вредно

Утверждение: Пить много кофе вредно для здоровья, этот напиток обезвоживает организм. На самом деле: 3 чашки кофе в день на 25 % снижают риск развития деменции, а 5 чашек защищают от болезни Альцгеймера. У кофеина нейропротективные свойства: он снижает беспокойство, улучшает память и познавательные способности. Ученые разобрались и с тем, что кофе якобы обезвоживает наше тело, и доказали, что даже при употреблении 4 чашек в день баланс воды в организме не ухудшается. Кофе помогает нашему мозгу хорошо работать и быть здоровым и не обезвоживает организм.

Миф № 4. Острая еда приносит только вред желудку

Утверждение: Острая еда вредит желудку, поэтому лучше избегать пряных блюд. На самом деле: Красный перец чили снижает риск смертности на 13 %. Специи увеличивают катаболизм липидов в органах и тканях, что защищает организм от ожирения, атеросклероза, гипертонии и диабета 2-го типа. Специи улучшают микрофлору кишечника, снимают воспаление и выступают антиоксидантом. Острая еда полезна для желудка. Конечно, не стоит воспринимать эту информацию как повод есть по килограмму перца в день: все хорошо в меру.

Миф № 5. Попкорн — вредный фастфуд

Утверждение: Попкорн — это «пустые калории», такой же фастфуд, как и чипсы. На самом деле: Чистый попкорн без добавок — цельнозерновой продукт, богатый полифенолами — мощными антиоксидантами, которые защищают организм от атеросклероза, диабета, препятствуют отложению холестерина. В попкорне больше антиоксидантов, чем в овощах и фруктах.

Миф № 6. Есть нужно часто и маленькими порциями

Утверждение: Если есть часто, это разгоняет обмен веществ, помогает уменьшить аппетит и снизить вес. На самом деле: Ученые сравнили, что происходит с телом, если есть 3 и 6 раз в день. Разницы в окислении жиров не нашли, как и преимуществ в потере веса. При этом при 6-разовом питании аппетит был намного больше, чем при 3-разовом. Если есть часто и по чуть-чуть, это может плохо влиять на аппетит и вес.

Миф № 7. Кокосовое масло лучше, чем другие масла

Утверждение: Кокосовое масло обладает уникальными свойствами, и это делает его суперфудом, который может заменить ряд продуктов. На самом деле: В кокосовом масле 90 % насыщенных жиров. Для сравнения, в говяжьем и свином жире их 40 %, в сливочном масле — 64 %. Много насыщенных жиров вредно для здоровья. Исследования не выявили связи между кокосовым маслом в рационе и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кокосовое масло нужно использовать без фанатизма.

Миф № 8. Коричневый рис — кладезь минералов

Утверждение: В коричневом рисе огромное количество полезных минералов, поэтому он лучше белого. На самом деле: Коричневый — это не до конца обработанный рис, на котором есть отрубная оболочка, но нет шелухи. Кроме полезных минералов в нем может быть неорганический мышьяк, который попадает из почвы в воду на полях. В коричневом рисе может быть на 80 % больше мышьяка, чем в белом, — химикат задерживается в отрубной оболочке. Есть много коричневого риса небезопасно.

Миф № 9. Зеленый чай можно пить в неограниченных количествах

Утверждение: Зеленый чай снижает риск развития рака разных типов, выступая мощным антиоксидантом, поэтому его можно пить в неограниченных количествах. На самом деле: Катехины, содержащиеся в зеленом чае, в больших концентрациях могут быть токсичны для печени. Рекомендуется пить не более 3 чашек зеленого чая по 240 мл в день. Зеленый чай не панацея от всех болезней, не стоит пить его вместо воды.