9 загадок, которые устроят мозгу встряску

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Ученые давно доказали, что головоломки не только улучшают память, но и развивают мышление. При чем, у взрослых не меньше, чем у детей.

AdMe.ru подобрал несколько заковыристых задачек, которые не только разовьют мышление, но и улучшат внимательность.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

1. В каком стакане больше воды?

2. Сможете найти на картинке эти предметы?

3. Какая фигура должна быть вместо знака вопроса?

4. Найдите здесь абсолютно симметричный крест

5. Одна из спиралей имеет разрыв. Сможете определить какая, используя только глаза?

6. Здесь спрятана идеально ровная 4-конечная звезда, точно такая, как на рисунке сверху. Сможете найти?

7. Среди этих сердец есть 4, которые соединены между собой. Найдете?

8. В какую сторону едет автобус?

9. В чайник А помещается 32 чашки чая. А сколько поместится в чайник В?