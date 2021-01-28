9 заблуждений, в которые мы верим благодаря рекламе

Современный мир сложно представить без рекламы. Ролики с предложениями самых разнообразных товаров всплывают в телевизоре и на экранах гаджетов постоянно. И конечно, о существовании некоторых вещей мы бы просто никогда не узнали без рекламы. Но почему-то иногда авторы продающих видео настолько увлекаются красивыми образами, что теряют связь с реальным бытом.

Мы в AdMe.ru считаем, что любые новые привычки можно и нужно включать в свою жизнь, только когда в этом есть польза или комфорт. А те рекламные стереотипы, без которых хорошо и так, собрали в этой статье.

Жвачка

Очаровательная девушка или симпатичный парень из рекламы наслаждаются жевательной резинкой — непременно двумя пластинками одновременно — и сверкают белоснежной улыбкой. И мы тоже привычно закидываем пару подушечек в рот, чтобы восстановить свежее дыхание. Использовать жевательную резинку для очищения полости рта рекомендуют и специалисты. Правда, на самом деле с этим отлично справится и одна жвачка. Эффект тот же, а экономия больше.

Сок или йогурт на завтрак

Некоторым людям привычнее начинать утро на пустой желудок. Успешные люди, совершающие множество дел за день, «заряжаются» фруктовым соком или йогуртом с полезными добавками — транслируют нам проморолики. Может ли напиток дать энергию на целый день? Диетологи все чаще сходятся во мнении, что завтрак должен быть питательным и сбалансированным, включать не только углеводы и витамины, но и обязательно белки. К тому же в покупных соках часто содержится сахар или искусственные добавки. А нам так хочется полезной пищи. Хитрые рекламщики знают об этом, и потому иногда в кадре возникает улыбчивая девушка с соковыжималкой — ведь день надо начинать на позитиве, а фрукты как раз дарят ощущение радостного лета. Только вот забывают создатели рекламы, что ранним утром чаще всего хочется согреться горячим кофе.

Хрустеть чипсами перед телевизором

Мало кто знает, но изначально чипсы подавались в дорогих ресторанах и считались изысканным блюдом, которое быстро набрало популярность. Постепенно готовить картофель таким образом стали в промышленных масштабах. Дешевый и, что ни говори, вкусный продукт оказался отличным решением не только для быстрого перекуса, но и для вечера — в качестве «закуски» к любимому фильму. Вспомните, как рекламируют чипсы: чаще всего веселая компания сидит перед телевизором, потом открывает заветную упаковку и — вжух! — оказывается прямо в центре событий на экране. Между тем хрустящие чипсы вредны, поскольку содержат большое количество соли, которая задерживает жидкость в организме. Да и их состав, увы, не всегда безупречен. А жевать чипсы за просмотром кино вредно вдвойне, поскольку в этот момент мозг занят восприятием видеоинформации и не контролирует количество поглощаемого продукта.

Закрашивание седины

Производители краски для волос чаще всего выбирают лицом своего бренда молодых и очень привлекательных женщин. И, рассыпая по плечам роскошную копну идеально блестящих локонов, девушка доверительным шепотом сообщает, что краска, мол, отлично закрашивает седину. Такая реклама из уст успешных и вечно молодых девушек у кого угодно может вызвать комплексы. И вот мы уже спешим спрятать самые явные признаки старения, перекрасив волосы в насыщенный цвет. На самом деле смена пигментации волос может произойти в любом возрасте, и многим женщинам это только добавляет элегантности.

Бритье и эпиляция

С лишними волосами женщины борются со времен Клеопатры. Хотя в те времена не было телевизора, но само по себе использование какого-то средства царицей уже становилось лучшей его рекламой. А в современном мире буквально везде нам транслируют мысль о том, что именно лишенные растительности ножки, не говоря уже обо всем остальном, — залог женской привлекательности. Культ гладкой кожи настолько прочен, что красотки в рекламе бреют даже уже бритые конечности.

Детское питание

Рекламные ролики, в которых малыш за обе щеки уплетает пюре и улыбается маме, многих родителей мотивируют воссоздать такую же картинку у себя дома. И как-то незаметно слово «прикорм» начинает ассоциироваться с разноцветными баночками. Готовить дома самостоятельно бывает сложно, и все-таки специалисты предупреждают о возможном вреде покупного детского питания. К тому же помимо сомнительного состава пюре в баночке может нести еще одну опасность. Пережевывая твердые кусочки, ребенок тренирует язык, что в дальнейшем способствует развитию хорошей дикции. А при постоянном употреблении жидких блюд этого не происходит.

Роботы и электронные игрушки

Современные родители, как, впрочем, и во все времена, стремятся дать детям самое лучшее. А потому и развивать малыша готовы с самого раннего возраста. Разнообразные обучающие, реагирующие, почти живые игрушки обступают кроху со всех сторон. И конечно, рекламщики не могли обойти стороной эту важную тему. Любопытные детки нажимают пальчиком на светящиеся кнопочки, хлопают в ладошки, танцуют вместе с роботом... Мы, мамы и папы, умиляемся и бежим в магазин за очередной новинкой. А на самом деле ученые давно говорят о том, что лучшими развивающими игрушками являются... обычные. Те, что не поют и не разговаривают. Зато позволяют малышу придумать свой собственный мир, отрабатывая важнейшие жизненные навыки.

Лимонад

Лето. Жара. Жажда. Главный герой обнаруживает холодильник с заветной газировкой. С шипением открывается крышка, брызги освежающего напитка летят во все стороны... Именно так чаще всего выглядит реклама лимонада. Жарким летним днем так и хочется выпить сладкой газированной воды со льдом. Однако специалисты сходятся во мнении, что лучше всего утолять жажду водой или чаем. А вот если пить лимонад, его будет хотеться еще больше из-за содержания сахара и других составляющих.

Иммунитет

По версии рекламщиков, иммунитет бывает двух видов: милое существо, сидящее на плече человека, или нечто невидимое, что позволяет гулять в любой мороз без шапки, не мерзнуть и не болеть. Если, конечно, правильно его повышать. Выпьешь какой-нибудь кисломолочный продукт или съешь мармеладную витаминку — и все, никакие болезни не страшны. На самом деле иммунная система устроена довольно сложно. Развивать защитные функции в своем организме необходимо комплексно. И конечно, беречь его, одеваясь по погоде.