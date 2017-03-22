9 вопросов о нашем мире, на которые ученые пока не нашли ответ

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Как это ни странно, ученые до сих пор не могут ответить на некоторые вопросы, которые так и остались белыми пятнами в картине мироздания. AdMe.ru предлагает еще раз удивиться этому миру. Кто знает, может, скоро наступит тот день, когда человечеству удастся разгадать эти загадки.

Зачем природа наградила женщин большой грудью

Грудь женщин, как и у самок обезьян, наполняется молоком только когда им надо кормить новорожденных детей. Но грудь женщин, в отличие от груди животных, имеет достаточно большие размеры и все остальное время. Ученые постоянно спорят, зачем же это нужно. Большинство эволюционных биологов полагают, что грудь служит для привлечения противоположного пола. Она как бы сигнализирует, что женщина будет хорошей кормилицей для будущего потомства. Антропологи тем временем сомневаются в этом выводе, ведь во многих культурах мужчины совершенно не находят женскую грудь сексуальной.

Почему киты выбрасываются на берег

Еще Аристотель задавался вопросом, почему киты и дельфины целыми стаями оказываются выброшенными на берег. Застряв на мелководье, они быстро гибнут. Существуют десятки гипотез, почему это происходит: Переменившийся ветер гонит к берегу планктон, приманивая китов слишком близко к суше.

Солнечные бури каким-то образом влияют на млекопитающих.

Всему виной паника в случае нападения хищников.

Шумовое загрязнение океана травмирует органы слуха и эхолокации китов.

Что такое звездное желе

Люди по всему миру находят дрожащую субстанцию непонятного происхождения, лежащую на траве. При ее анализе обнаруживались следы ДНК червей и бактерий, вероятно, потому, что образцы были загрязнены землей. Согласно разным объяснениям, это следы жизнедеятельности сине-зеленых водорослей либо амфибий. Также есть версия, что это новый вид грибов. До сих пор окончательного ответа не получено, а в фольклоре появление этой слизи связывают с падением метеоритов, поэтому явление и получило такое название.

Как формируется шестиугольник на Сатурне

Атмосферный феномен на планете Сатурн — геометрически правильный шестиугольник с поперечником в 25 тыс. км. По всей видимости, шестиугольник является довольно необычным вихрем. Несмотря на то что ученым удалось смоделировать подобный вихрь в условиях лаборатории, до сих пор непонятно, почему вся эта система столь красива и, главное, так долго живет.

Сможем ли мы когда-нибудь беседовать с роботами

Искусственный интеллект постоянно развивается, но сможет ли он когда-либо стать самостоятельным и самодостаточным, чтобы общаться с человеком на равных, неизвестно. До сих пор все попытки «научить» компьютер рассуждать как человек не увенчались успехом.

Откуда взялась жизнь

Сегодня господствует теория, согласно которой жизнь зародилась из неорганических компонентов в результате физических и химических процессов. Однако в ней существует масса белых пятен. До сих пор непонятно, где проходит та грань, которая отделила когда-то живое от неживого. И как образовавшиеся молекулы получили способность к передаче генетической информации.

Правда ли, что животные чувствуют землетрясения

Случаи странного поведения домашних питомцев перед каким-либо катаклизмом известны со времен Древней Греции. Объяснить этот факт до сих пор не удалось, частично потому, что поставить эксперимент крайне трудно, ведь для этого необходимо устроить природный катаклизм. Есть мнение, что всему виной заряженные частицы, выделяющиеся в воздух перед землетрясениями, но эту гипотезу еще стоит проверить.

Темные полосы на Марсе

Ученые, исследующие Марс, заявили, что темные полосы, появляющиеся на поверхности планеты, могут образовываться на месте периодических потоков воды. Уже подтверждено, что темные полосы появляются на склонах весной, а исчезают ближе к зиме, затем картина повторяется в следующем году, причем в одних и тех же местах. Почему все это происходит, по-прежнему непонятно. Часть экспертов не исключают сухой механизм появления полос.

Откуда взялись шумеры и на каком языке они говорили

Именно от этого народа унаследовали свою культуру Вавилон и Ассирия. Шумеры были первопроходцами во многих областях знаний — от астрономии до физики. Даже сейчас происхождение шумеров — одна из сложнейших научных проблем. А все поиски связей шумерского языка с другими ведут в никуда, так как шумерская клинопись была дешифрована через совершенно чуждый ей аккадский язык, а тот, в свою очередь, через другие не родственные ему языки.