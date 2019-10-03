9 неуместных вопросов, которые опасно задавать голосовому помощнику Siri

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Специалисты в ЮНЕСКО обеспокоены: по их данным, через пару лет вы будете разговаривать с Siri чаще, чем с родными. Общение с людьми регулируют правила этикета, а вот что делать с голосовыми помощниками, не очень понятно. Ведь существуют фразы, которые искусственный интеллект может понять неправильно и поставить вас в неловкое положение.

AdMe.ru разобрался в сложностях, которые возникают у пользователей голосовых помощников. А все для того, чтобы вы могли извлечь максимум пользы из современных гаджетов Apple.

1. Siri не понимает шуток и может использовать личные данные против вас

Голосовому помощнику даже в шутку нельзя задавать вопросы вроде «где спрятать тело?» или «как ограбить банк?». Такое правило появилось после происшествия в 2011 году: убийца решил посоветоваться с Siri, как лучше скрыть следы преступления, а услужливый искусственный интеллект (далее — ИИ, прим. AdMe.ru) подсказал варианты. Благодаря данным, которые хранятся на сервере Apple, преступника быстро нашли. В случае с Siri все, что вы скажете, может быть использовано против вас: система не понимает черный юмор. Состояние вашего здоровья, сбережения на банковском счете или проблемы в семье должны остаться секретом даже для вашего телефона. Запросы личного характера лучше делать в режиме «инкогнито».

2. Не просите вызвать скорую помощь

Siri не распознает интонацию своего хозяина и некоторые просьбы понимает слишком буквально. Например, на просьбу: «Call me an ambulance» («Позвони в скорую помощь») — голосовой помощник реагирует не совсем адекватно. На английском языке Siri может воспринять эту фразу как «Называй меня Скорой Помощью» и в дальнейшем будет именовать вас Ambulance. Если дело дойдет до вызова экстренных служб, диктуйте помощнику номер телефона, чтобы не потерять драгоценное время.

3. Обычный дефис может вывести телефон из строя на пару минут

В лаборатории Касперского нашли забавный баг голосового помощника: «Если 5 раз произнести „дефис“ с помощью голосового ввода, ваш iPhone закроет все приложения в аварийном режиме». В сети ходили слухи, что этот трюк может стереть все данные, которые хранятся на телефоне. Однако это оказалось неправдой.

4. Программа может перепутать слова и поставить вас в неловкое положение

Пару лет назад владелец киберспортивного кафе из Торонто пожаловался, что к нему в заведение стали поступать загадочные звонки. А все из-за того, что Siri перепутала английские слова «киберспорт» (англ. eSport) и «эскорт» (англ. escort). В результате бизнесмена завалили вопросами о знакомствах с девушками. Siri может запутаться, если запрос звучит неоднозначно, и направить вас по неверному пути.

5. Siri — плохой советчик, если речь идет о растениях и грибах

Siri не ботанический справочник и не может со 100 %-ным успехом определить название грибов, ягод или растений. Если вы поклонник «тихой охоты» и сомневаетесь, ядовит ли тот или иной гриб, не спрашивайте об этом у голосового помощника. В противном случае можно поплатиться собственным здоровьем.

6. В некоторых местах опасно задавать даже самые невинные вопросы

Не задавайте вообще никаких вопросов Siri (и любому другому голосовому помощнику) в незнакомых местах или при скоплении большой массы народа. Китайские ученые придумали способ командовать Siri без единого слова. Микрофоны современных девайсов слышат ультразвук, а люди — нет. Так что с помощью высокочастотных звуковых команд злодеи могут приказывать вашему телефону, пока вы заняты своими делами. Правда, такая «магия» имеет силу только на расстоянии 1,5 м от устройства.

7. Не просите Siri полностью зарядить телефон

В ответ на просьбу: «Siri, заряди мой телефон до 100 %» — голосовой помощник начинает звонить в экстренные службы. Дело в том, что во многих странах номера полици и скорой помощи содержат в себе вариации с цифрой 100. Siri воспринимает такую просьбу как потенциально опасную и начинает звонить в службу спасения. К счастью, в программе предусмотрена 5-секундная задержка экстренного вызова и его можно отменить.

8. Голосовой помощник игнорирует вопросы, связанные с женским неравенством, по одной простой причине

У Siri невозможно выяснить, хорош или плох феминизм и другие женские течения вроде #MeToo. Разработчики программы специально переписали алгоритмы, чтобы помощник выдавал нейтральный ответ: «Я верю во всеобщее равенство». В Apple вопросы про гендерную принадлежность и оценочные суждения считают потенциально противоречивым контентом. И, чтобы никого не обидеть, Siri отправит вас в поисковик.

9. Siri записывает все ваши разговоры и отправляет их в специальную базу данных

Вплоть до лета 2019-го субподрядчики Apple прослушивали записи, сделанные с помощью Siri. Apple записывал и передавал сторонним лицам файлы с личными разговорами людей. По версии компании, анализ записей должен улучшить работу Siri. У пользователей никто, конечно, согласия не спрашивал. Этой осенью нас ожидает обновление системы, и теперь на запись вашей личной жизни Apple попросит разрешение. Мы не призываем вас становиться параноиками, да и вряд ли компания как-то использует против вас полученную информацию. Однако, в отличие от того же Google или Amazon, которые предоставляют информацию о том, что именно они записали о вас, в Apple такие данные скрывают. Если вы цените приватность, то отключайте Siri и геолокацию. Однако Apple не гарантирует, что в данном случае все приложения будут работать как следует.

Бонус: женщина, которая подарила свой голос Siri

Актриса и певица Сьюзан Беннетт озвучила первую версию Siri. С 2011-го по 2013 годы Сьюзан наговорила на диктофон тысячи фраз, которые потом услышали миллионы людей. Госпожа Беннетт — настоящий ветеран озвучки: ее голосом «говорили» банкоматы, GPS-трекеры и различные компьютерные системы.

Как известно, мир делится на 2 группы: поклонников операционных систем iOS и Android. Расскажите, к какой группе принадлежите вы? Может, будучи обладателем iPhone, вы уже пробовали задать один из запрещенных вопросов и поведаете нам, что из этого вышло?