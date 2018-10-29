9 внешних изменений тела, которые не стоит игнорировать

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Беспочвенная мнительность может испортить жизнь кому угодно. Но что если на фоне каких-то безобидных симптомов вы также игнорируете и более серьезный, который указывает на определенный недуг? Такие изменения стоит знать, чтобы вовремя заметить неладное и посетить врача.

Мы в AdMe.ru решили рассказать, на какие сигналы организма уж точно стоит обратить пристальное внимание.

Сухие и потрескавшиеся губы

Отхождение сухой кожи хлопьями — явный признак аллергии: в таком случае вам стоит присмотреться к используемой косметике, средствам гигиены полости рта, потребляемым продуктам и даже к лекарствам. Заеды и трещины именно в уголках рта говорят о дефиците витаминов B, A и Е. При сухости глаз, полости рта и проблемах с пищеварительной системой стоит посетить врача, так как это может быть сочетанием симптомов, характерных для одного из аутоиммунных заболеваний — синдрома Шегрена.

Выпадение бровей

Густые соболиные брови — это не только современный тренд, но и один из индикаторов состояния вашего здоровья. Периодическое небольшое отпадание — это нормально. Но если вы заметили обильное выпадение волосков, залысины и даже почти полное их исчезновение, немедленно обратитесь к врачу: это может быть связано как с чрезмерным, так и с недостаточным уровнем активности щитовидной железы.

Дистрофия ногтей на руках

Все мы знаем, как выглядят здоровые ногти. Любое изменение в их цвете и структуре является тревожным сигналом. Тонкие и бледные ногти могут быть признаком анемии и нехватки железа в организме; пожелтение указывает на непорядок с печенью и желудочным трактом либо сигнализирует о поражении грибком; белые пятна и полосы — нехватка цинка, меди и йода; чрезмерная ломкость проявляется из-за нехватки витаминов, кальция, железа и бета-каротина.

Бледные губы с ярким контуром

Различные вариации говорят о разных недугах. Если отекает красная кайма нижней губы и к тому же появляются мелкие пузырьки, вероятнее всего, у вас повышенная чувствительность к ультрафиолету: следует снизить воздействие солнечного облучения с помощью солнцезащитной косметики. Затронута средняя часть каймы? Это вегетоневроз. Важной частью лечения, помимо противовоспалительных мазей, станет прием седативных препаратов. Сильная отечность и покраснение всего контура указывают на аллергическую реакцию: вам стоит присмотреться к своей косметике и зубной пасте, а также посетить аллерголога.

Красное лицо

Если исключить естественные физиологические изменения (смена температур, массаж) или покраснения на фоне употребления алкоголя, то есть 3 самые распространенные причины: у женщин после 40 это обусловлено снижением уровня гормонов и приближением к менопаузе. Также красное лицо может указывать на наличие инфекций, являющихся причиной демодекозов. Частичное покраснение вкупе с внезапными приступами головокружения может говорить о скачках давления, наладить уровень которого помогут специальные препараты.

Сухие пятки

Кожа на ногах сохнет и грубеет по причине нехватки витаминов А и Е. Также это может оказаться проявлением грибкового заболевания, которое влияет на общее состояние эпидермиса, что, как правило, также подтверждается множественными трещинами и пожелтением ногтевых пластин. Если сухость и шершавость не проходят даже при правильном уходе и достаточном потреблении витаминов, это может быть одним из признаков нарушений в работе эндокринной системы.

Сухая кожа рук и тела

В холодное время года сухая кожа является нормой, но в таких случаях эффективно использование крема, обильное потребление воды и прием витаминов. Если же в вашем случае перечисленные приемы совсем не помогают, возможно, вам стоит посетить дерматолога, так как сухость кожи также является одним из распространенных признаков диабета и гипотиреоза. Кроме того, если кожа не просто шелушится, но стягивается и трескается, это может оказаться дерматитом, возникшим из-за естественной реакции кожи на химическое воздействие.

Деформация стопы

Смещение сгиба стопы внутрь и изменение формы стопы, которое характеризуется опущением продольного или поперечного свода, как правило, сигнализирует о плоскостопии. Согласно статистике, поперечное плоскостопие в сочетании с другими деформациями встречается чаще, чем продольное, ему особенно подвержены женщины. Причина в том, что при ходьбе на каблуках происходит неравномерное распределение нагрузки и большая ее часть приходится как раз на область поперечного свода. Когда последний не выдерживает, появляются неприятные болевые и тянущие ощущения, означающие начало деформации.

Белые пятна на зубах

Флюороз — это хроническое заболевание, развивающееся либо еще до прорезывания зубов, либо после (при употреблении большого количества воды или продуктов с повышенным содержанием соединений фтора). Существует легкая, средняя и тяжелая формы проявления флюороза, а также несколько разновидностей: штриховая, пятнистая, меловидно-крапчатая, эрозивная и деструктивная. Первые три разновидности отличаются визуальными проявлениями (например в виде пятен, как на фото), а последние две уже являются тяжелыми, когда происходит потеря тканей зубов, их крошение.