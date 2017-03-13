9 вещей, о которых мы не знали еще год назад

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Каждый день человечество узнает тысячи удивительных новых фактов. AdMe.ru отобрал для вас самые яркие, которые стали известны в прошлом году.

Существует туманная радуга

Туманная радуга — это очень редкое явление, увидеть его довелось лишь немногим счастливцам. Она появляется при освещении солнечными лучами тумана и выглядит как белая дуга. В 2016 году такая радуга была зафиксирована как минимум 2 раза: в Шотландии и США.

У динозавров были перья

По крайней мере у некоторых. Тому теперь есть самое наглядное доказательство: в прошлом году был обнаружен кусок янтаря, в котором сохранился хвост динозавра, покрытый перьями.

Австралия каждый год сдвигается на 7 см к северу

Все материки смещаются в пространстве, но Австралия движется быстрее всех. За 22 года континент стал ближе к Азии на 1,5 метра, то есть каждый год он сдвигается на 7 см. Правительство уже заявило о смене официальных координат государства.

В аэропорту Сан-Франциско работает свинья

Пятнистая свинка Лилу принята на службу с декабря 2016 года, когда присоединилась к «Хвостатой команде» аэропорта. Ее служебные обязанности — успокаивать пассажиров. Лилу, пожалуй, самая стильная свинья в мире: в ее униформу входят розовая юбка, фуражка и жилетка, к тому же у свинки есть собственный инстаграм.

В Солнечной системе, возможно, снова 9 планет

В январе 2016 года ученые объявили, что за пределами Плутона, возможно, существует еще одна планета. Вероятность ее существования — примерно 90 %. Название этой гипотетической планете пока не дано, пока она известна просто как «Девятая планета».

Континентов на самом деле 8

Ученые заявляют, что открыли новый континент — Зеландию. Он всегда был здесь, но скрывался под океаном. Примерно 94 % континента скрывается под водой, а к наземной части относятся в том числе Новая Зеландия и Новая Каледония.

Рыбы могут передвигаться по суше...

В Северном Таиланде обнаружена рыба, которая может ходить по суше, используя свои плавники. «Пещерный ангел» умеет передвигаться по вертикальным поверхностям и легко взбираться по скалам. Эта рыба к тому же умеет дышать воздухом.

...И узнавать людей в лицо

Австралийские ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что рыбки-брызгуны могут различать человеческие лица. Подопытные должны были реагировать на определенные фотографии, за что получали порцию корма. С испытанием рыбки вполне справились.

А голуби различают человеческую речь

Другой эксперимент провели над голубями, чтобы выяснить, на что способны их птичьи мозги. Оказалось, что на многое: птицы с достаточно высокой точностью могут отличить настоящие слова от бессмыслицы.