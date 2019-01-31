9 великих научных мифов, после которых вы усомнитесь в том, что уже знали

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В одном из авторитетных научных журналов как-то была опубликована статья под названием «Корчеватель: алгоритм типичной унификации точек доступа и избыточности». Только вот... материал был создан компьютерной программой SCIgen генерации псевдонаучных текстов. А ведь статью проверил рецензент и допустил к публикации, хотя ее содержание и оказалось абсолютно бессмысленным. Что уж говорить о намеренных научных фальсификациях или просто ошибках, допущенных учеными, которые преподносятся миру как настоящие открытия.

AdMe.ru разобрался в самых интересных современных научных заблуждениях, которые уже опровергнуты, но это до сих пор мало кому известно.

Животные могут говорить

Долгое время одним из основных отличий человека от животных считалось умение разговаривать. Зверей можно научить определенным словам и командам, даже некоторым жестам языка глухонемых (опыт был проведен с приматами). Однако аналогом свободного человеческого общения это не считается. Недавно же ученые доказали наличие своеобразного языка у пчел, с помощью которого они могут передавать информацию о нахождении того или иного цветка на расстоянии. Определенные речевые диалекты были обнаружены в песнях китов и вое волков. А дельфины, оказывается, даже называют друг друга по именам, как и люди.

Возраст божьей коровки нельзя определить по пятнам

Мы с детства привыкли считать, сколько точек на спинке у божьей коровки, чтобы узнать, сколько ей лет. Однако возраст насекомого никак не связан с количеством пятен. В целом божьи коровки живут около года, некоторые особи доживают до 2 лет. А вот точек на спине у них может быть от 2 до 24. И зависит это только от вида насекомого. Божьи коровки бывают также разных окрасов, а у некоторых пятна даже сливаются друг с другом.

Вольные интерпретации Дарвина

Утверждения о том, что выживает сильнейший и что человек произошел от обезьяны, приписывают Дарвину и ищут многочисленные доказательства для них. Однако ученый никогда этого не говорил и на самом деле считал по-другому. Дарвин был убежден, что в природе выживает не самый сильный или самый умный, а тот, кто лучше приспосабливается к изменяющимся условиям, что подтверждается и эволюцией. А что касается происхождения человека, то он лишь предположил, что мы и человекообразные обезьяны можем иметь общего предка. А многие ученые мужи тут же принялись искать недостающее звено между нами.

Зефирный тест мало что может сказать о будущем ребенка

Американскими учеными было проведено исследование, которое заставило по-новому взглянуть на зефирный тест. Его суть сводится к следующему: ребенку предлагается съесть сладкое сейчас или потерпеть 15 минут и получить вдвое больше. Согласно результатам эксперимента, те, кто соглашался подождать, оказывались более успешными в будущем. Однако в 2018 году выяснилось, что в тесте не учитывались многие другие факторы (например высшее образование родителей), которые также влияют на жизнь ребенка. И зависимость успешности ребенка, когда он вырастет, от его выбора в 5 лет оказалась ничтожна мала.

Результаты Стэнфордского тюремного эксперимента оказались сомнительными

Пожалуй, один из самых известных и скандальных психологических экспериментов, демонстрирующий жестокость человеческой природы, сейчас вызывает недоверие в научном мире. Сомнительными оказываются выборка участников (очень узкая группа людей с похожими характеристиками) и методология проведения. К тому же по прошествии лет «тюремщики» и «заключенные» признавались в интервью, что для них это была в том числе и театрализованная постановка. А охранникам даже выдавались инструкции, как себя вести (отсюда возможна и жестокость). Британские психологи Стивен Райхер и Александр Хазлам попытались воспроизвести условия эксперимента, но на этот раз участники не показывали никаких садистских наклонностей.

Бык равнодушен к красной тряпке

Некоторые люди, проходя в красной одежде мимо быка, стараются отойти подальше, дабы не вызвать агрессивную реакцию у животного. Но напрасно: они не различают цвета. Почему же тогда в корриде используется именно этот цвет? Во-первых, он просто яркий и красивый, ведь бой с быком — это шоу. Во-вторых, на нем не так видна кровь. А без нее не обходится ни одна коррида. И наконец, дело не столько в определенном цвете, сколько в самом человеке. Бык реагирует на движение. Так что если бы тореадор взял тряпку спокойного небесно-голубого цвета, но стал бы ею размахивать перед животным, его реакция была бы точно такой же.

Собаки произошли не от волков

Большинство до сих пор верит, что предок собаки — волк. Но последние исследования ученых опровергают эту гипотезу. Волки и собаки скорее приходятся кузенами друг другу. По мнению исследователей из Чикагского университета, эти животные имели общего предка и стали развиваться параллельно. Но люди не одомашнивали волков, постепенно превращая их в собак. Поскольку эти два разных вида сохранили способность скрещиваться друг с другом, долгое время ученые придерживались другой версии. К тому же, согласно последним исследованиям, собаки одомашнили себя сами, все ближе подходя к человеческим поселениям, питаясь отходами и защищая территорию, а не люди пытались приручить диких животных.

Земля не увеличивается

В начале XIX века была выдвинута гипотеза, что Земля расширяется с каждым годом. Основывалось предположение на том, что материки постепенно расходятся. Сегодня ученые с помощью новых методик выяснили, что колебания радиуса Земли в год не превышают 0,1 мм (толщина человеческого волоса). Это не имеет какого-либо значимого влияния на происходящие изменения, поэтому гипотеза была признана несостоятельной.

Неандертальцы выглядели почти как мы

В представлении большинства неандертальцы — обезьяноподобные люди с грубыми и крупными чертами лица, сгорбленные и глупые. Такой образ возник из-за реконструкции древнего существа по его останкам. Загвоздка оказалась в том, что это был скелет старого самца, страдающего от артрита. Сегодня антропологи считают, что неандертальцы почти не отличались внешне от современного человека, да и глупыми их назвать нельзя. К тому же древние люди неоднократно скрещивались с ними. Так что каждый из нас, не считая африканцев, на 1–4 % неандерталец.

А какие научные заблуждения или фальсификации известны вам?