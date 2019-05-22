9 трюков маркетологов, благодаря которым мы перестаем контролировать себя и скупаем все подряд

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Не такая уж редкость, когда два человека с одинаковым уровнем дохода совершенно по-разному распоряжаются деньгами. Почему же одному из них удается делать сбережения и при этом сохранять качественный уровень жизни, а другой каждый раз занимает до следующей зарплаты? Мы думаем, что одна из разгадок в знании маркетинговых уловок и умении не попадаться на них.

Мы в AdMe.ru уверены, что навести порядок в собственных финансах гораздо проще, когда знаешь маркетинговые крючки, на которые мы снова и снова ловимся в океане потребительского рынка. Очередные 9 из них — перед вами.

1.Контекстная реклама в социальных сетях

У мобильных версий социальной сети Facebook есть доступ к микрофону в телефонах, и они могут прослушивать наши разговоры в режиме ожидания даже при погасшем экране. Этот прием используется для контекстной рекламы. Например, накануне в семье вы могли обсуждать вопрос покупки квартиры в другом районе города, и вот уже с утра ваши странички в социальных сетях пестрят всевозможными предложениями о продажах недвижимости в желаемом месте. Компании стремятся таким образом предвосхитить наши решения и подтолкнуть нас к покупке.

2. В комплект к дешевому товару мы покупаем дорогой

Многие производители привлекают клиента ходовыми товарами, которые можно приобрести за небольшую стоимость. Но если вы захотите купить другие вещи, например подобрать комплект, то заметите, что они стоят уже несравнимо дороже. К примеру, классные женские трусики вам достались всего лишь за $ 10, но к ним напрашивается покупка бюстгальтера: зря вы, что ли, зашли в магазин. А вот он обойдется вам уже в $ 70. Или способ, который часто практикуется при продажах в интернете. Вы узнаете о марафоне по стилю, которым давно интересовались, к тому же он бесплатный. Но даром вам достанутся только 3 первых занятия, а весь последующий курс, в котором как раз и раскрывается все, что вам нужно, уже обойдется в кругленькую сумму. Кроме того, компания уже получила ваши контакты и теперь начнет преследовать рекламой на всех ресурсах.

3. Акция «один товар в одни руки»

Этот прием используется во многих супермаркетах. Такое покупательское ограничение отлично привлекает внимание клиентов, а порой даже вызывает ажиотаж вокруг продаж того или иного продукта. Ведь когда потребителю напрямую заявляют о том, что данный товар выдается не более 2 штук в одни руки, он начинает восприниматься как уникальный, востребованный и каждый стремится заполучить его. Зачастую в подобных акциях участвуют вещи, которые просто залежались на складе и их нужно поскорее сбыть.

4. Правило объемной выкладки

Объемная выкладка, когда в зале товары располагаются пирамидой и украшаются ярким ценником, стимулирует продажи. Покупатель воспринимает это как распродажу и спешит воспользоваться «выгодным» предложением. Такой ход нередко используют с залежалым товаром, поэтому не будет лишним проверить срок его годности.

5. Веселые ценники

Большие яркие плакаты на стойках отделов и веселые изображения на ценниках способствуют росту продаж. Такой прием воздействует на наши эмоции, а мы не готовы упускать то, что приносит нам заряд позитива. Как результат покупатель не может оставаться равнодушным и спешит приобрести понравившуюся вещь, ведь процесс покупки сильно связан с эмоциями.

6. Если сначала будет куплено что-то полезное, то следом мы готовы приобрести и что-то более вредное

Нередко в начале торгового зала супермаркета покупателю попадаются полезные продукты: овощи, фрукты, молочная продукция. Это сделано неслучайно: чем больше денег человек тратит на них, тем больше ощущает за собой «законное право» купить что-нибудь очень вкусненькое, но не такое полезное. Это своего рода компенсация, которой он себя вознаграждает за правильный выбор. А в итоге менее полезные продукты могут съесть существенную часть нашего месячного бюджета.

7. Объявления о ликвидации товара увеличивают продажи

Часто нам на глаза попадаются объявления о финальных распродажах в связи с закрытием магазина. Мы склонны думать, что там-то нам точно удастся заполучить выгодную вещицу. Если для нас в приоритете вопрос цены, а остальные характеристики не столь важны, то предложением, возможно, и правда стоит воспользоваться. Но если вопрос стоимости не первостепенный, то, пожалуй, торопиться не следует, ведь часто таким образом пытаются сбыть непопулярный товар.

8. Создание ощущения неполноценности

Маркетологам хорошо известно о человеческих слабостях и болевых точках, поэтому в обращениях к потенциальному покупателю многие из них говорят о той или иной нашей личной неполноценности. Это может касаться внешности и физической формы, отношений с детьми и супругом, кулинарных способностей, уровня владения иностранным языком и многого другого. Главное — в потоке всех этих посланий грамотно выделить те, которые действительно актуальны для нас, а не попасться на манипуляцию.

9. Деньги в подарок на счет

Многие интеренет-магазины во время распродаж или накануне дня рождения клиента дарят денежные купоны, которыми клиенты могут поспользоваться у них при покупке. Суть уловки в том, что у такого купона весьма ограничен срок действия, что провоцирует в нас чувство неотложности. Боясь, что подарок обнулится, мы совершаем импульсивные покупки.