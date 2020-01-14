9 тонких приемов, которые помогут расположить к себе людей даже против их воли

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Все мы стремимся к достижению целей. Правда, наши методы могут сильно различаться: одни идут напролом, а другие предпочитают действовать деликатнее, используя простые психологические техники, которые помогают расположить к себе даже незнакомца. Кстати, дипломаты, политики, дизайнеры и маркетологи тоже прибегают к этим уловкам, чтобы понравиться вам.

AdMe.ru по уши зарылся в исследования психологов и нашел лучшие способы убеждения собеседников. А в конце статьи вас ждет бонус: вы узнаете, какие жесты помогут перетянуть на вашу сторону даже самых злостных спорщиков.

1. Людям, которые просят мало, невозможно отказать из-за особенностей нашей психики

Людям гораздо легче согласиться с вашими требованиями, если вы начнете просить с малого. Эту технику открыли маркетологи еще в 60-х годах ХХ века и успешно пользовались ей, чтобы продавать домохозяйкам моющие средства. Как это работает? Если вы планируете добиваться от шефа повышения зарплаты, начните издалека. Попросите закупить новые канцелярские принадлежности или другую мелочь, которая не ударит по бюджету предприятия. После того как просьба будет удовлетворена, переходите к разговору о повышении зарплаты. Хитрость в том, что между вами и человеком, к которому вы обращаетесь, создается связь: теперь собеседнику просто не остается ничего другого, кроме как выполнить вашу просьбу.

2. Для убеждения собеседника можно использовать особый вид одежды

Одежда с логотипом известной марки помогает расположить к себе собеседников даже против их воли. Тут замешаны два психологических приема: лояльность к бренду и эффект распознаваемости. Как это работает? Согласно некоторым исследованиям, логотип известного бренда повышает шансы получить хорошую работу и вызывает доверие собеседников. Секрет в том, что мы неосознанно проецируем репутацию бренда на личность человека. Плюс эффект распознаваемости: люди, которые носят одежду, часы или телефон известной марки, кажутся нам смутно знакомыми, из-за чего возникает подсознательное доверие.

3. Вы можете влиять на то, как поведут себя люди

В ХХ веке психологи обнаружили, что если два события следуют одно за другим, то впечатления от первого сильно влияют на то, как вы воспримете второе. Даже если эти два события логически не связаны. Например, вам нахамили в автобусе, а потом обед в кафе кажется безвкусным. Это явление называется прайминг, и с его помощью можно управлять поведением людей. Как это работает? Вот пример прайминга от чешского вратаря Франтишека Планички. При назначении пенальти вратарь от огорчения срывал с головы кепку и бросал ее в какой-либо угол ворот. В 9 из 10 случаев исполнитель пенальти бил в угол, где была шапка. Планичка был готов к этому и отбивал удар. Если вы хотите, чтобы ребенок хорошо написал контрольную, перед началом тестов проведите беседу о том, как хорошо живется успешным людям. Если вы продавец и вам позарез нужно сбыть партию бразильского кофе в магазине, делайте это под аккомпанемент соответствующей музыки (самбы, например).

4. Особенность психики человека не дает дружбе перерасти в любовь

Немецкий гештальт-терапевт Карл Дункер заметил интересную закономерность: привычное назначание вещей мешает использовать их как-то по-другому. Этот психологический феномен называется функциональная закрепленность. Представьте, что вам нужно вбить гвоздь, но молотка под рукой не оказалось. Вы мечетесь по дому в поисках нужного инструмента и даже не задумываетесь о том, что гвоздь можно было вбить гаечным ключом, который лежит рядом. Как это работает? Феномен функциональной закрепленности проявляется в человеческих отношениях. Если вы, например, решили завоевать сердце коллеги, не надо стараться сначала подружиться с ним. Потому что из-за эффекта функциональной закрепленности вы так и останетесь во френдзоне без шансов на романтическое продолжение.

5. Существует оптимальное время, когда вы можете продвигать свои идеи и требования

Врачи говорят, что хроническая усталость принимает масштабы эпидемии. Причем женщины подвержены этому состоянию больше, чем мужчины. В конце рабочего дня у человека буквально не остается сил на споры и разбирательства, и это идеальное время для того, чтобы пролоббировать свои идеи. Как это работает? Если вам позарез нужно согласовать проект, отпроситься у жены на рыбалку, подписать документы в учреждении, начинайте действовать, когда ваш собеседник устал. Тогда он с большей вероятностью согласится с вами, лишь бы вы поскорее отстали. Но помните, это работает и в другую сторону: не принимайте важных решений, когда выбились из сил.

6. Правильная внешность может быть важнее внутренних качеств человека

Нравится нам это или нет, но человеческая природа довольно поверхностна, поэтому нас против воли привлекают красивые и харизматичные люди. Это стереотип физической привлекательности: наше подсознание любит все красивое и сигнализирует о том, что внешне привлекательному человеку можно довериться. Как это работает? Необязательно быть Аполлоном, чтобы очаровать всех вокруг. Согласно исследованиям, приятные и общительные люди кажутся нам умнее, чем есть на самом деле. В школе, институте и на работе у людей с имиджем хорошего мальчика (девочки) гораздо больше шансов добиться успеха.

7. Выиграть в споре можно так, что оппонент даже не заметит подвоха

Нет ничего сложнее, чем доказать человеку его неправоту и при этом не обидеть его. Однако существует техника убеждения, которая в этом способна помочь, — «защита Рэнсбергера»: чтобы победить в споре, нужно всего лишь сыграть на самолюбии противника, согласившись с ним. Как это работает? Чтобы поймать на свою удочку даже самого непримиримого спорщика, нужно действовать в 3 этапа: 1) внимательно выслушайте оппонента; 2) найдите в его речи то, с чем можете согласиться, и сообщите ему об этом; 3) донесите свое мнение через вашу общую точку зрения. Готово, вы великолепны!

8. Тактика ведения беседы, которая помогает подобрать ключ к любому человеку

У психологов есть теория самопроверки, согласно которой каждому человеку просто жизненно необходимо подтверждать свою самооценку за счет других людей. Другими словами, нам очень важно, чтобы окружающие думали о нас так же, как мы сами думаем о себе. Зная эту тонкость, вы можете найти подход к любому собеседнику. Как это работает? Посмотрите на своего оппонента его же глазами. Это вовсе не значит, что нужно впадать в неприкрытую лесть, но по возможности дайте человеку понять, что понимаете его и принимаете его образ жизни.

9. Эффект изоляции помогает выгодно отличаться от других людей

Психологи, маркетологи, режиссеры и дизайнеры используют эффект изоляции, чтобы привлечь ваше внимание к нужному объекту. Эффект изоляции, или эффект Ресторфф, — это свойство человеческой памяти, которая хорошо запоминает объект или явление, выделяющиеся из общего ряда. Как это работает? Людям буквально врезаются в память вещи, которые выделяются в ряду однородных объектов: яркое платье на фоне скучных нарядов, подчеркнутое слово на странице учебника. Этот закон относится и к человеческим отношениям. Если вы довольно строгий родитель или начальник, то какой-нибудь акт поощрения (премия, поход в парк) вашим подопечным запомнится больше, чем ваши нотации.

Бонус: жесты, которые помогут перетянуть собеседника на свою сторону

«Горсть песка». Опустите руку вниз, поднимите с земли воображаему горсть песка на уровень груди собеседника. Для убедительности в верхней точке ладонь можно раскрыть и продемонстрировать новую трепыхающуюся мысль. Этот жест помогает демонстрировать слушателям новые факты и идеи, чтобы те казались убедительнее.

«Гипнотизер». Выставите вперед обе руки на уровне своей груди, а затем начните медленно рисовать ими волны и круги. Этот жест помогает объяснить комплексные многоуровневые вещи.

«Крошечные детали». Согните руки в локтях и поднимите их на уровень груди. Пальцами или кистями делайте круговые движения (будто вкручиваете лампочку). Этот жест помогает поймать внимание аудитории и привлечь его к маленьким, но важным деталям.

«Итальянский официант». Знаменитый жест, когда пальцы собраны в щепотку, помогает продвинуть свои идеи даже среди враждебно настроенных собеседников.

А вы готовы опробовать один из наших советов на своих знакомых? Или вы уже пользуетесь некоторыми уловками и можете поделиться с нами своим опытом?