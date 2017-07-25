9 точек на теле, массаж которых избавит от неприятных ощущений

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Все наши болезни — от нервов, а значит, и лечение можно связать с ними. Китайская народная медицина практикует такой метод избавления от болезней с незапамятных времен. От серьезных недугов это, конечно, не спасает, но при легком недомогании может облегчить боль по пути к врачу.

Редакция AdMe.ru проверила некоторые любытные методики.