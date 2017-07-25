9 точек на теле, массаж которых избавит от неприятных ощущений
Все наши болезни — от нервов, а значит, и лечение можно связать с ними. Китайская народная медицина практикует такой метод избавления от болезней с незапамятных времен. От серьезных недугов это, конечно, не спасает, но при легком недомогании может облегчить боль по пути к врачу.
Редакция AdMe.ru проверила некоторые любытные методики.
1. Боль в горле
- Что делать: Боль в горле можно снять ежедневным почесыванием уха.
- Как это работает: Всё объясняется стимуляцией нервов, которые находятся во внутреннем ухе. Они порождают непроизвольный рефлекс в горле и снимают мышечный спазм. Это снижает раздражение и устраняет неприятное покалывание.
2. Скрутило живот
- Что делать: Сильно постучать большим пальцем по животу.
- Как это работает: При сильном стрессе в нашем животе будто в узел все завязывается, так что вздохнуть сложно. Нервные окончания, находящиеся в большом пальце, помогают регулировать дыхание и влияют на блуждающий нерв, который замедляет частоту биения сердца. Таким образом мы успокаиваемся и некомфортные ощущения в животе проходят.
3. Заложен нос
- Что делать: Прижать язык к нёбу на несколько секунд или нажать пальцем на каждую бровь.
- Как это работает: Снижает давление пазух из-за скопившейся мокроты. Таким образом проходит боль, мокрота выходит и дышится гораздо легче.
4. Зубная боль
- Что делать: Подержать на ладони кубик льда.
- Как это работает: Ладонь имеет множество нервных окончаний, связанных с мозгом в области между большим и указательным пальцами. Если охладить это место, то зубная боль в буквальном смысле ненадолго заморозится. Этого времени как раз хватит, чтобы добраться до стоматологии.
5. Головные боли
- Что делать: Сдавливать большой палец в течение 5 минут.
- Как это работает: Как было сказано выше, большой и указательный пальцы связаны с мозгом. При длительном воздействии на большой палец дискомфорт, вызванный головной болью, должен пройти.
6. Повышенное давление
- Что делать: Сжимать средний палец так сильно, как это возможно.
- Как это работает: Также этот способ помогает избавиться от вспышек гнева. Чтобы ничего не натворить в моменты сильного эмоционального напряжения — сдавливайте средний палец руки.
7. Учащенное сердцебиение
- Что делать: Массажировать безымянный палец.
- Как это работает: Для начала глубоко вдохните через нос и медленно выдыхайте через рот. Приступите к легкому пятиминутному массажу безымянного пальца и продолжайте медленно дышать. Так ваш пульс восстановится и сердце замедлит свой ход до привычного ритма.
8. Тошнота
- Что делать: Массажировать центр ладони.
- Как это работает: Середина ладони — это центр всех наших эмоций. Чтобы вернуть их в русло гармонии, необходимо твердыми пальцами медленно вырисовывать круг на ладони. Сопровождать такой массаж нужно расслабленным дыханием.
9. Паническая атака
- Что делать: Соедините ладони вместе. Не давите. Посидите так несколько минут.
- Как это работает: Спокойствие нагрянет незаметно. Эмоции и чувства придут в гармонию. Поток крови внутри организма нормализуется, и дыхание станет ровным.
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