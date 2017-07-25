9 точек на теле, массаж которых избавит от неприятных ощущений

Все наши болезни — от нервов, а значит, и лечение можно связать с ними. Китайская народная медицина практикует такой метод избавления от болезней с незапамятных времен. От серьезных недугов это, конечно, не спасает, но при легком недомогании может облегчить боль по пути к врачу.

Редакция AdMe.ru проверила некоторые любытные методики.

1. Боль в горле

  • Что делать: Боль в горле можно снять ежедневным почесыванием уха.
  • Как это работает: Всё объясняется стимуляцией нервов, которые находятся во внутреннем ухе. Они порождают непроизвольный рефлекс в горле и снимают мышечный спазм. Это снижает раздражение и устраняет неприятное покалывание.

2. Скрутило живот

  • Что делать: Сильно постучать большим пальцем по животу.
  • Как это работает: При сильном стрессе в нашем животе будто в узел все завязывается, так что вздохнуть сложно. Нервные окончания, находящиеся в большом пальце, помогают регулировать дыхание и влияют на блуждающий нерв, который замедляет частоту биения сердца. Таким образом мы успокаиваемся и некомфортные ощущения в животе проходят.

3. Заложен нос

  • Что делать: Прижать язык к нёбу на несколько секунд или нажать пальцем на каждую бровь.
  • Как это работает: Снижает давление пазух из-за скопившейся мокроты. Таким образом проходит боль, мокрота выходит и дышится гораздо легче.

4. Зубная боль

  • Что делать: Подержать на ладони кубик льда.
  • Как это работает: Ладонь имеет множество нервных окончаний, связанных с мозгом в области между большим и указательным пальцами. Если охладить это место, то зубная боль в буквальном смысле ненадолго заморозится. Этого времени как раз хватит, чтобы добраться до стоматологии.

5. Головные боли

  • Что делать: Сдавливать большой палец в течение 5 минут.
  • Как это работает: Как было сказано выше, большой и указательный пальцы связаны с мозгом. При длительном воздействии на большой палец дискомфорт, вызванный головной болью, должен пройти.

6. Повышенное давление

  • Что делать: Сжимать средний палец так сильно, как это возможно.
  • Как это работает: Также этот способ помогает избавиться от вспышек гнева. Чтобы ничего не натворить в моменты сильного эмоционального напряжения — сдавливайте средний палец руки.

7. Учащенное сердцебиение

  • Что делать: Массажировать безымянный палец.
  • Как это работает: Для начала глубоко вдохните через нос и медленно выдыхайте через рот. Приступите к легкому пятиминутному массажу безымянного пальца и продолжайте медленно дышать. Так ваш пульс восстановится и сердце замедлит свой ход до привычного ритма.

8. Тошнота

  • Что делать: Массажировать центр ладони.
  • Как это работает: Середина ладони — это центр всех наших эмоций. Чтобы вернуть их в русло гармонии, необходимо твердыми пальцами медленно вырисовывать круг на ладони. Сопровождать такой массаж нужно расслабленным дыханием.

9. Паническая атака

  • Что делать: Соедините ладони вместе. Не давите. Посидите так несколько минут.
  • Как это работает: Спокойствие нагрянет незаметно. Эмоции и чувства придут в гармонию. Поток крови внутри организма нормализуется, и дыхание станет ровным.

Фото на превью depositphotos, depositphotos

80 На склад!
0 Комментарии
  • 25 июля 2017
  • 2414

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!