9 странных вещей, найденных в космосе

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Человечество смотрит в небо тысячи лет, и все, что мы поняли за это время, что космос — сумасшедшее место. Каждый день ученые открывают большое количество странных штук, которые рождают новые вопросы, нагоняют страх и вызывают невероятное восхищение.

AdMe.ru расскажет про 9 крутых и странных вещей, которые астрономы нашли в космосе за последнее время.

1. Запах рома и малины в центре галактики

Облако Стрельца В2 в несколько миллионов раз больше массы Солнца и плавает вокруг нашей галактики Млечный Путь. Недавно ученые установили, что в основном это облако — гигантская река малинового рома. Дело в том, что Стрелец В2 содержит 10 миллиардов миллиардов миллиардов литров алкоголя и молекул, называемым этиловым формиатом. Именно это вещество придает малине сладкий вкус, а рому — его отличительный запах. Однако происхождение этих молекул остается загадкой для ученых, поэтому открытие межгалактического паба стоит отложить.

2. Микки-Маус

Астрономы из США, изучая поверхность планеты Меркурий, обнаружили 3 кратера, которые по своей форме напоминают силуэт Микки-Мауса. Ученые заявили, что именно из космоса Дисней черпал свои идеи. Конечно, серьезные ученые просто шутят. И их можно понять: каждый день они получают тысячи писем от энтузиастов, которые нашли очередной кратер, который похож на тот или иной предмет.

3. Правда о падающей звезде

Все знают, что падающие звезды — это метеориты, которые попали в атмосферу. Но многие не знают, что существуют действительно падающие звезды. Когда сверхмассивная черная дыра поглощает двойную звездную систему, то одна звезда поглощается черной дырой, а вторая выстреливает в сторону, словно из огромной рогатки. Просто представьте себе огромный огненный шар газа, который в 4 раза больше нашего Солнца, мчащийся на скорости миллионы километров в час. Звучит уже не так романтично. Тут есть видео, как это выглядит.

4. Алмазная планета

Вы, наверное, слышали, что на Юпитере и Сатурне идут дожди из алмазов. Но что насчет планеты, которая сама является огромным алмазом? Экзопланету PSR J1719—1438 b обнаружили в 2009 году. Она находится на расстоянии 3 900 световых лет от нас. А 1/3 массы планеты — чистый алмаз, остальная — графит. По словам ученых, на таких планетах могут присутствовать области, сплошь покрытые километрами алмазов (алмазные поля).

5. Око Саурона

Если вы посмотрите ночью вверх, то, возможно, увидите одну из самых ярких звезд на небе — Фомальгаут (Fomalhaut). Она находится недалеко от нашей галактики Млечный Путь и в 2,3 раза тяжелее Солнца. Ученые долгое время изучали звезду, но настоящая магия произошла, когда при помощи новейшего оборудования они сделали ее снимки в инфракрасном фильтре. Оказалось, что Фомальгаут похож на знаменитое око Саурона (Sauron) из фильма «Властелин колец». Черная область в центре — сама звезда, а овал вокруг — это космический мусор. Выглядит жутко, но красиво.

6. Дождевое облако

Никаких метафор. Действительно, на расстоянии 10 млрд световых лет от нас крупнейший во Вселенной резервуар воды. Это дождевое облако в 100 тыс. раз больше Солнца, содержит в 140 трлн раз больше воды, чем в Мировом океане, и, как предполагают ученые, оно окутывает собой сверхмассивную черную дыру. «Теперь, когда мы о нем знаем, остается надеяться, что ветер не подует в нашу сторону», — шутят астрономы.

7. Послание

А вот эту вещь в космосе, возможно, найдет другая инопланетная цивилизация. Аппарат «Вояджер» (Voyager) запущен в 1970 году и до сих пор исследует космос. Благодаря ему у нас есть фотографии Земли с расстояния 6 млрд км, а также снимки Юпитера и Сатурна. Но самое интересное то, что прикреплено к самому аппарату. На корпусе «Вояджера» находится золотая пластинка, на которой записано приветствие на 55 языках, музыка разных народов, голоса людей, звуки природы, 100 фотографий и координаты планеты Земля. Это послание отправлено в надежде, что аппарат заметит какая-то внеземная цивилизация. Посмотреть, что на этой пластинке, можно тут.

8. Огромная линза

Одно из интереснейших открытий — гравитационная линза. Это образование в космосе, масса которого так велика, что своим гравитационным полем оно искривляет направление электромагнитного излучения. Точно так же, как обычное увеличительное стекло искривляет луч света. То есть когда мы смотрим через космическую линзу, то видим объект за пределами нашего поля зрения и немного искаженным. Благодаря таким линзам ученые могут наблюдать объекты, которые находятся в других галактиках.

9. Темный поток

Ученые говорят, что за пределами нашей видимой Вселенной есть что-то огромное. Мы не можем видеть, что это такое, но мы наблюдаем, что это что-то затягивает части соседних Вселенных, как водосток воду. Ученые назвали это нечто Темным потоком, потому что это было единственное название, которое звучало достаточно таинственно и зловеще. Некоторые из астрофизиков считают, что это край другой большой Вселенной, которая движется к нашей. Но точного ответа пока нет, поэтому остается ждать, пока изобретут более мощный телескоп.