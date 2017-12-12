9 странных и редких человеческих заболеваний, столкнувшись с которыми, врачи чешут затылок

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Медицина меняется и развивается с очень давних времен. За сотни лет людям удалось совершить множество открытий и прорывов, которые помогли вылечить те заболевания, что когда-то считались неизлечимыми. И пусть нам многое известно о том, что может навредить человеку, на сегодняшний день все еще встречаются болезни, столкнувшись с которыми, врачи приходят в недоумение. AdMe.ru составил список из 9 загадочных и крайне редких заболеваний, о которых многие люди даже не слышали и перед которыми медицина бессильна.

9. Извращение вкуса

Существует такое психическое расстройство, как пикацизм. Люди с этим расстройством ощущают непреодолимое желание употреблять в пищу малосъедобные или совершенно несъедобные предметы: канцелярские скрепки, гвозди, глину, мел, зубной порошок. В современной медицине пикацизм рассматривается как симптом железодефицитной анемии. Чаще всего это расстройство наблюдается у детей и женщин всех возрастов, а также в областях с низким социально-экономическим статусом. Пикацизм встречается у людей с нарушениями развития, такими как аутизм, и особенно часто — у беременных женщин.

8. Фибродисплазия

Фибродисплазия — редкое и тяжелое генетическое заболевание, при котором мягкая соединительная ткань прогрессивно превращается в кость. Процесс прогрессирует с годами и начинается он в пределах 10-летнего возраста у детей с мутацией определенного гена. Первые зарегистрированные случаи относятся ко времени XVII и XVIII столетий. Основу заболевания составляет формирование воспалительных процессов в мышцах, сухожилиях и связках, результатом которых является окостенение мягких тканей.

7. Синдром Алисы в Стране чудес

Синдром Алисы в Стране чудес, или микропсия — дезориентирующее состояние, которое проявляется в визуальном искажении, когда человек видит окружающие предметы пропорционально уменьшенными. Разные объекты или их некоторые части кажутся человеку далекими или чрезвычайно близкими в то же самое время.



Данное состояние — результат патологических изменений в психике, и оно никак не связано с повреждением глаз. Помимо визуального восприятия, синдром также затрагивает слух, осязание, а иногда и представление о собственном теле. Микропсия может проявляться с наступлением темноты, когда мозг испытывает недостаток в сигналах о размерах предметов.

6. Синдром чужой руки

Это сложное психоневрологическое расстройство, при котором одна или обе руки действуют сами по себе, вне зависимости от желания хозяина. Другое название этого синдрома — «болезнь доктора Стрейнджлава» (в честь героя из фильма Стэнли Кубрика, рука которого иногда сама по себе начинала душить своего хозяина). Первый случай этого расстройства изучал немецкий невролог Курт Гольдштейн в 1909 году. Он наблюдал пациентку, которую во время сна начала душить собственная левая рука. Невролог не нашел психических отклонений и прекратил наблюдение, так как приступы перестали проявляться. После ее смерти он произвел вскрытие и нашел повреждение в мозге, из-за которого была разрушена передача сигналов между полушариями. Это повреждение и привело к развитию синдрома.

5. Фатальная семейная бессонница

Редкое неизличимое наследственное заболевание. Известно всего 40 семей, пораженных этой болезнью. Болезнь начинается в возрасте от 30 до 60 лет и продолжается от 7 до 36 месяцев. Фатальная бессонница была открыта Игнацио Ройтером в 1979 году. Он наблюдал смерть от бессонницы двух родственниц жены, а в архивах обнаружил истории болезни других членов семьи с похожей клинической картиной. В 1984 году заболел еще один родственник жены Ройтера. После смерти его мозг был отправлен в США для исследований, в ходе которых удалось идентифицировать мутацию и выяснить, что болезнь передается доминантным геном.

4. Аквагенная крапивница

У людей с этой редкой формой аллергии выступает сыпь при любом контакте с водой. После каждого умывания появляются высыпания на теле, которые держатся до 2 часов. Аквагенная крапивница чаще встречается у женщин, а начало болезни обычно приходится на период полового созревания. Об аллергии на воду мало что известно, так как заболевание очень редкое (зарегистрировано около 50 случаев). Вылечить такую крапивницу невозможно, но существует ряд препаратов, которые облегчают приступы.

3. Синдром Клейне — Левина

Еще одно крайне редкое неврологическое расстройство, характеризующееся периодическими эпизодами чрезмерной сонливости (гиперсомнии) и сужения сознания. Страдающие от данного расстройства спят большую часть суток (до 18 часов, порой и дольше), просыпаясь лишь для того, чтобы поесть и сходить в уборную. Когда кто-то пытается нарушить сон больного, он становится раздражительным и агрессивным, однако разбудить таких больных очень сложно. Чаще всего данное заболевание возникает в юности.

2. Синдром ходячего мертвеца

Синдром Котара, или бред Котара — психическое заболевание, сочетающее в себе тревожную депрессию и нарушение восприятия окружающего мира. Страдающий этим заболеванием человек считает все окружающее нереальным, а себя воспринимает как мертвеца. Для таких больных характерны бредовые идеи и яркие нигилистические утверждения на фоне тоскливо-тревожного аффекта. Например, они могут жаловаться, что у них нет сердца или сгнил кишечник. Были зарегистрированы случаи, когда больные заявляли, что они давно умерли.

1. Гиперэкплексия

И еще одно редкое наследственное неврологическое расстройство, завершающее наш сегодняшний список, — гиперэкплексия. Это заболевание может проявиться в любом возрасте. Оно характеризуется чрезмерной реакцией испуга (моргание, спазмы тела), возникающей при внезапном шуме, прикосновениях или движениях. Отличительной особенностью данного заболевания является большая напряженность мышц, из-за которой человек может оказаться полностью обездвижен. Также у некоторых людей могут наблюдаться неустойчивая походка и гиперрефлексия.