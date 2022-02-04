9 способов ухаживать за волосами на теле, чтобы кожа была гладкая, как в рекламе

Наличие волос на теле — явление совершенно нормальное, но не вписывающееся в большинство бьюти-стандартов. Первые упоминания о депиляции относятся к временам Древнего Египта — тогда нежелательные волосы удаляли с помощью сахарной пасты. С тех пор косметология сильно продвинулась вперед, но волосы на теле по-прежнему доставляют неудобства многим из нас.

AdMe.ru решил бросить вызов проблеме нежелательных волос и нашел несколько уловок, которые могут перевернуть ваши ритуалы ухода за собой.

От вросших волос помогает избавиться кислотный пилинг

После бритья и других видов депиляции часто возникает неприятный побочный эффект — вросшие волосы. Они появляются, когда фолликул оказывается заблокирован омертвевшими клетками кожи и волос не может пробиться наружу. Чтобы облегчить ему путь, дерматологи рекомендуют использовать ухаживающие средства с кислотами. Они мягко растворяют верхние слои эпидермиса, помогая волосам расти в нужном направлении. К тому же кислотные пилинги отлично справляются с пигментными пятнами, которые могут появиться из-за вросших волос.

Можно мягко подготовить кожу к депиляции с помощью энзимной пудры

Отличной альтернативой для тех, кто по тем или иным причинам не может использовать кислотные пилинги, станет энзимная пудра. Она сочетает в себе активные ферменты, которые естественным образом разрушают омертвевшие клетки кожи, и отшелушивающие частички, которые помогают их удалять. После такого ухода вероятность появления вросших волос сводится к минимуму.

Можно снизить болевые ощущения от эпиляции, если делать процедуру в определенные дни цикла

Женский организм по-разному реагирует на боль в разные периоды менструального цикла. Особенно чувствительные дни — незадолго до и во время месячных. Это самое неблагоприятное время для эпиляции. Лучше проводить процедуру в фолликулярную фазу, вскоре после окончания кровотечения.

Курс световой эпиляции стоит начинать осенью

Световая эпиляция (фото- или лазерная) — один из самых надежных способов удаления нежелательных волос. С ее помощью можно избавиться от них на срок от 2 до 6 лет. Правда, чтобы получить такой результат, потребуется курс из 4–6 процедур. Сеансы лазерной эпиляции рекомендуют проводить с интервалом в 6 недель. А значит, борьба с ненужной растительностью на теле займет примерно 9 месяцев. Если начать курс летом, можно пожалеть о своем решении. Кожа, обработанная лазером, особенно чувствительна к солнцу, а значит, велик риск появления пигментных пятен. Те же, кто стартует осенью, делают все правильно. Можно успеть как раз к жаркому сезону.

Темные пушковые волосы можно окрашивать, а не удалять

Наравне с депиляцией и эпиляцией можно бороться с нежелательными волосами с помощью окрашивания. Такой способ лучше всего подходит для осветления пушка на лице или на руках. А эффект от него держится около 2 недель.

За волосами на теле стоит ухаживать с помощью специальной косметики

Нет ничего предосудительного в том, чтобы иметь волосы на теле: они растут у всех. И многие знаменитости уже давно пытаются популяризовать отказ от депиляции. Поэтому прогрессивные бренды разработали специальные средства для ухода, которые помогают увлажнять и кондиционировать волосы, делая их блестящими и шелковистыми.

Существует только один способ избавления от нежелательных волос навсегда

Среди многочисленных способов эпиляции только один может избавить от нежелательных волос навсегда — электролиз. Лазерная эпиляция, конечно, тоже даст длительный эффект, но для его поддержания могут потребоваться дополнительные процедуры. Еще одно преимущество электроэпиляции заключается в том, что ее можно использовать для борьбы с любыми волосами, даже совсем светлыми. Но важно не забывать о противопоказаниях и перед записью к мастеру проконсультироваться со специалистом.

Сменные блоки на бритвенном станке нужно обновлять после каждых 10 использований

Лезвия бытовых бритв делают из мартенситной нержавеющей стали — закаленного металла, который также используется для изготовления хирургических инструментов, гаечных ключей и столовых приборов. Но, несмотря на кажущуюся долговечность, они быстро изнашиваются, взаимодействуя с волосами. И даже самая острая и надежная бритва становится далеко не такой эффективной уже после 5–10 использований.

Для ухода за чувствительной кожей можно использовать масло для бритья

Около 50 % женщин и почти 40 % мужчин считают, что у них чувствительная кожа, которая остро реагирует на различные косметические манипуляции, в том числе на бритье. Чтобы помочь им избавиться от дискомфорта, инновационные компании разработали специальные масла для бритья, которые смягчают щетину и делают ее более податливой для лезвий бритвы, а также создают защитный барьер на коже.