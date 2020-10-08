9 способов отрастить волосы естественным путем и забыть о залысинах

Незначительное выпадение волос в течение дня считается нормой, особенно если человек резко сбросил вес, испытывает ежедневный стресс или имеет хронические заболевания. Также на выпадение волос могут повлиять недавние роды. Однако иногда выпадение волос начинает грозить облысением. К счастью, есть несколько простых и эффективных способов сохранить волосы и даже сделать их сильнее.

AdMe.ru ежедневно ищет работающие способы и лайфхаки, которые смогут помочь нашим читателям. Сегодня мы заботливо составили подборку советов, которые точно будут полезны в борьбе с выпадением волос. Не забудьте их сохранить.

1. Введите в рацион продукты, которые стимулируют рост волос

2. Устройте масляный массаж для кожи головы

Массаж головы и маски с различными маслами могут быть так же полезны для роста волос, как и изменение рациона. Эти мероприятия помогают снять напряжение и активировать волосяные луковицы. Масло розмарина используется для лечения облысения и стимулирует рост волос. Массируйте кожу головы несколько раз в неделю с небольшим количеством масла.

используется для лечения облысения и стимулирует рост волос. Массируйте кожу головы несколько раз в неделю с небольшим количеством масла. Масло герани также способствует росту волос. Вы можете смешать его с базисным маслом и применять в качестве маски либо добавить в шампунь и пользоваться им как обычно.

также способствует росту волос. Вы можете смешать его с базисным маслом и применять в качестве маски либо добавить в шампунь и пользоваться им как обычно. Гель алоэ вера хорошо борется с перхотью, которая, как известно, вызывает зуд кожи головы. Расчесывание повреждает кожу, а небольшие ранки, сыпь и раздражение негативно влияют на рост волос и приводит к их выпадению. Сок алоэ вера известен своими ранозаживляющими свойствами.

3. Используйте луковый сок

Лук, конечно, имеет не самый приятный запах, однако может стать эффективным средством от залысин. Его сок содержит питательные вещества, полезные для фолликулов. Он улучшает состояние волос и способствует их росту. Вы можете выжать сок или измельчить лук в блендере, а затем аккуратно втереть полученную кашицу в кожу головы.

4. Пейте зеленый чай

Зеленый чай — один главных источников антиоксидантов. Его рекомендуют в качестве добавки при лечении различных заболеваний. Чай содержит галлат эпигаллокатехина, который влияет на рост волос. Во время небольшого исследования добровольцы, страдающие облысением, принимали новую добавку. В ее состав входили экстракт зеленого чая, витамин D, омега-3 и 6 видов жирных кислот. Результаты показали, что значительный рост волос был отмечен у 80 % участников.

5. Проверьте уровень витамина D

Возможно, существует связь между низким уровнем витамина D и очаговой алопецией. Поэтому людям, которые столкнулись с проблемой потери волос, имеет смысл проконсультироваться со специалистом и проверить уровень витамина D. Прием витаминов, выписанных врачом, здоровая диета и пребывание на солнце помогут остановить выпадение волос намного быстрее, чем вы думаете.

6. Не расчесывайте волосы, когда они влажные

Укладка волос сразу после мытья головы наносит заметный ущерб. Если вы делаете так регулярно, это может привести к потере волос и облысению. Вместо этого давайте волосам высохнуть естественным образом, а затем аккуратно их расчесывайте расческой с редкими зубьями.

7. Используйте масло тыквенных семечек

Во время большого научного исследования участников эксперимента с андрогенетическим (мужским) облысением попросили принимать добавки с маслом семян тыквы, а другую — плацебо. У участников первой группы наблюдался значительный рост волос. И, хотя ученым еще предстоит как следует изучить этот вопрос, добавление масла семян тыквы в рацион ни к чему плохому точно не приведет, а возможно, даже внесет свою лепту в борьбу с выпадением волос.

8. Мойте голову шампунем с лакрицей (корнем солодки)

Китайская солодка обладает множеством полезных свойств. Она стимулирует волосяные луковицы, поддерживает рост и уменьшает истончение волос. Легче применять корень солодки в виде шампуня. Вы можете купить натуральный травяной шампунь с лакрицей в составе и использовать его ежедневно.

9. Попробуйте использовать имбирь

Согласно еще одному исследованию, имбирь содержит биоактивные соединения, которые оказывают положительный эффект на рост волос. Кроме того, он обладает противогрибковым, антиоксидантным и противомикробным свойствами. Вы можете использовать сок или масло имбиря в виде питательной маски для кожи головы. Смешайте его с базисным маслом (например кокосовым, аргановым или жожоба) и нанесите на волосы. Наденьте на голову шапочку и через 30 минут смойте.