9 способов определить причину боли по месту ее локализации

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Часто, чувствуя дискомфорт в теле, мы строим догадки, что же все-таки с нами произошло. В такие моменты жалеешь, что нельзя заглянуть внутрь собственного тела и определить проблемный орган. Мы в AdMe.ru решили разобраться, какой из распространенных видов боли какому органу соответствует. Но при этом отметим, что наша памятка носит ознакомительный характер и не агитирует заниматься самодиагностикой.

Сердце

Если что-то не так с сердцем, человек чувствует сдавливающую боль в груди, которая может распространяться на левую руку, лопатку и часть шеи. В отличие от других видов боли, сердечная никак не связана с движениями тела или дыханием.

Почки

Боль в почках иногда можно спутать с рядовой болью в спине. Отличие заключается в том, что почки болят глубже, под ребрами. Мышечная боль обычно ощущается ниже почечной.

Тонкий кишечник

Чаще всего проблемы с тонким кишечником становятся причиной боли в области пупка. Если ощущения навязчивы и мешают вам нагибаться и ходить, визит к врачу нельзя откладывать.

Толстый кишечник

Для него характерна боль внизу живота, смещенная к правой стороне. Подтверждением наличия проблем с этим органом также являются регулярные запоры.

Легкие

Сами легкие болеть не могут, так как в них нет нервных окончаний. Но если этот орган не в порядке, вы можете чувствовать притупленную боль в грудной клетке вокруг легких. О проблемах с легкими также говорят кашель и затрудненное дыхание.

Аппендикс

Аппендикс располагается в правой нижней части брюшной полости. Но при аппендиците может болеть как весь живот, так и отдельно его нижняя или верхняя части. Боль также может отдавать в правую ногу. Еще для подобных случаев характерны тошнота, рвота, повышенная температура тела и расстройство стула.

Желудок

При проблемах с желудком болит область живота, расположенная посередине под ребрами. Также боль может проявиться на том же уровне в районе спины. Стоит отметить, что боль в желудке и пищеводе часто путают с сердечной. Развеять сомнения в этом случае сможет только врач.

Желчный пузырь и печень

При проблемах с печенью и желчным пузырем может болеть правый верхний отдел живота. Также боль может проявиться на том же уровне в районе спины. О проблемах с печенью может говорить широкий ряд симптомов, начиная от горечи во рту и заканчивая желтухой.

Поджелудочная железа

При проблемах с поджелудочной может болеть центральная часть верхнего отдела живота. Однако чуть менее интенсивная боль может распространяться по всему животу. В случае, когда заболела именно поджелудочная железа, боль будет усиливаться, если лечь на спину, а также после еды.