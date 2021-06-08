9 спорных процедур, которые на деле не так безобидны, как твердят в рекламе

Почти все современные салонные процедуры имеют свою темную сторону, о которой нам никто не говорит. Поэтому осознать всю опасность разрекламированных услуг зачастую можно только на собственном печальном опыте. В этом случае определенно лучше учиться на ошибках других, чем на своих. А сделать это сейчас проще простого: достаточно лишь открыть страницу браузера и выбрать любой тематический ресурс.

Мы в AdMe.ru решили ориентироваться не на радужные обещания маркетологов, а на реальный опыт пользователей сети из разных стран. Поэтому составили список процедур, о нюансах которых молчат в салонах красоты.

Пилинг

Цель любого пилинга — тотальное обновление и омоложение кожи. Это можно сделать с помощью химических веществ или всевозможных щеток и скрабов. Процедура болезненная и имеет ряд последствий. Чрезмерное отшелушивание может привести к покраснению, раздражению и общему ухудшению состояния кожи.

Сальные железы, которые располагаются в коже, выделяют так называемый себум, необходимый для увлажнения и защиты. Лишившись этого защитного слоя, кожа подвергается агрессивному воздействию среды. В результате она может потрескаться, отслоиться или потерять эластичность.

Каждому типу кожи нужен свой способ отшелушивания. Любое нарушение рекомендаций может вызвать воспаление и высыпания.

Пару недель назад я провела глубокое отшелушивание. После этого не могла нанести на воспаленную кожу даже успокаивающие средства: лицо просто горело огнем. Прошло 2–3 дня, прежде чем я снова смогла пользоваться сыворотками и лосьонами. © bluishcatbag / Reddit

Сделала химический пилинг лица. Ощущения: лицо держали над костром часа два. © country_mayor / Twitter

Лазерная эпиляция

Мастера лазерной эпиляции обещают полное избавление от нежелательных волосков и рассказывают, что кожа должна стать нежной, как у младенца. На деле, к сожалению, эффект часто оказывается противоположным. Вот что надо иметь в виду, прежде чем записываться в салон. Лазер разрушает луковицы волос, находящихся в активной стадии роста. Организм в ответ пытается заместить их и стимулирует рост новых, ранее дремавших. Так что избавиться от всех волос за одну процедуру не получится.

Для зоны бикини требуются одни настройки лазера, для пушка над верхней губой — другие. Например, грубые волосы могут полностью исчезнуть в результате 4–5 посещений, а для тонких волосков, как ни парадоксально, потребуется больше времени: они труднее поддаются лазерной эпиляции. Однако иногда в салонах сознательно игнорируют этот факт и часто делают все для того, чтобы увеличить число сеансов.

Загорать на солнце нельзя ни до лазерной эпиляции, ни после нее. Так что «привязать» процедуру к отпуску не получится.

Прошла 3 сеанса лазерной эпиляции на ногах и в подмышках. Через 4 недели после последней процедуры чувствую зуд и раздражение на голенях большую часть дня. У меня были огромные рубцы сразу после сеанса, но, к счастью, они исчезли. Я больше не могу носить брюки или длинные юбки, потому что их ткань кажется мне наждачной бумагой. © gottahavemorebarbell / Reddit

Ламинирование ресниц и бровей

В салонах ламинирование ресниц и бровей часто предлагается как питательная, восстановительная или лечебная процедура. Но на самом деле ее единственная функция — долговременная укладка. И далеко не всем она подойдет. Имеет смысл делать ламинирование, если у человека действительно густые, жесткие, непослушные брови, требующие ежедневной укладки. В остальных случаях эта процедура почти бесполезна .

. Во время ламинирования на брови наносятся химические растворы. Если у вас чувствительная кожа или вы склонны к аллергии, лучше предварительно сделать тест.

В момент ламинирования все волоски находятся на разных стадиях роста. Пройдет несколько дней, некоторые старые ламинированные волоски выпадут, а новые вырастут в прежнем направлении. Иногда это не слишком заметно, но в некоторых случаях очевидно.

Ламинирование бровей — ерунда полная. Химия сошла, и брови теперь кучерявые. Такое вообще возможно? Они просто торчат перпендикулярно моему лбу. © _divuchenko / Twitter

Они просто торчат перпендикулярно моему лбу. © _divuchenko / Twitter Ой, девочки, сделала себе ламинирование бровей, и теперь они живут своей жизнью: любое касание — и они разлетаются в разных направлениях. Спасает только фиксирующий гель. И то едва ощутимо, 2/10. Не рекомендую. © skate_mos / Twitter

Года 2 назад я решила себе сделать модное тогда ламинирование бровей: это когда их зачесывают наверх, покрывают составом, из-за чего они в таком состоянии и остаются. У меня тонкие брови. Я думала, вот зачешут мне их, придадут форму — и красота будет. Но нет. Когда все было готово и я увидела себя в зеркале, просто рассмеялась. Они выглядели так странно, комично. Просто торчащие вверх брови. Я была рада, что уже вечер и меня с этими волчьими бровями не сильно видно будет.

Удаление татуировок

Лазерный луч проникает под кожу и расщепляет частички пигмента. Происходит это не сразу. Количество сеансов зависит от многих факторов: цвета чернил, типа кожи и т. д. Поскольку интервал между процедурами должен составлять не менее 1,5–2 месяцев, полное лазерное удаление татуировки может растянуться на пару лет. Считается, что лазер — самый безопасный и безболезненный способ для сведения надоевшего тату. На самом деле все не так просто. Токсичные вещества, которые образуются при расщеплении пигментов, не всегда полностью выводятся из организма. Они могут скапливаться и вызывать аллергические реакции .

. Если настройки лазера не соответствуют типу кожи и виду выводимых пигментов (а мало кто из нас знает, какие именно пигменты использовались при нанесении тату), велик риск получения ожогов и рубцов.

После лазерного удаления татуировки на коже могут остаться светлые участки, ведь лазер одинаково разрушительно действует не только на краску, но и на пигменты самой кожи.

Сделала тату и почти сразу сильно пожалела: рисунок получился совсем не таким, каким я его себе представляла. В итоге решилась на сведение лазером, но это оказалось бесполезно. Несмотря на то, что у татуировки были тонкие контуры, после нескольких процедур она всего лишь стала немного светлее. Очень жаль потраченных денег.

Микротоковая терапия

Применить микротоки в салоне предлагают так часто, что эта процедура начинает казаться панацеей от всех бед. Утверждают, что с ее помощью можно разгладить морщины, подтянуть кожу лица, убрать отеки и мешки под глазами. Микротоки проникают глубоко под кожу, тонизируют мускулатуру лица и стимулируют выработку коллагена. Услышав все это, хочется немедленно отдаться в чьи-то заботливые руки и дремать с блаженной улыбкой под тихое потрескивание электродов. Таковы ожидания. Теперь реальность. Эта процедура является довольно дорогостоящей, а для достижения наилучшего эффекта ее следует повторять каждые 4 недели.

То, что мастера нередко называют легким покалыванием, на деле нередко оказывается довольно болезненными ощущениями . Особенно неприятно будет людям с чувствительной кожей.

. Особенно неприятно будет людям с чувствительной кожей. После применения микротоков о коже нужно особенно заботиться: использовать только деликатный уход, а также постоянно увлажнять лицо сыворотками и кремами.

Листала ленту в соцсетях и случайно наткнулась на одну косметологиню. Фото ее работ в профиле были просто огонь, вся она блистала сертификатами и вызывала доверие. Я пришла к ней поправить поплывший овал лица. Она посоветовала сначала провести курс применения микротоков для лимфодренажного эффекта. Типа выведем лишнюю жидкость с лица, а там будем дальше думать. Ну я и согласилась. Первая же процедура заставила меня усомниться в ее квалификации. Сначала она мне бахнула какой-то пилинг, не спросив, нужен ли он мне. Сказала, так эффект будет заметнее. Потом подключила эти самые микротоки. Было неприятно и местами больно. Уже дома я прочитала про процедуру и поняла, что такого быть не должно. Вечером кожа у меня начала гореть, мгновенно покрылась красными пятнами, около глаз даже опухла. К утру стало только хуже. Я сразу пошла в больницу к дерматологу, где мне поставили диагноз — какой-то там дерматит. По сути эта дама просто спалила мне местами кожу.

Кератиновое выпрямление волос

Кератиновое выпрямление волос вот уже несколько лет пользуется большой популярностью. Эта процедура позволяет сделать шевелюру идеально гладкой и надолго забыть об утюжке. Однако у нее также есть свои нюансы. Многократное повторение таких процедур может привести к аллергии, раздражению или шелушению кожи головы.

Проводить данную процедуру рекомендуется только обладательницам густых волос, поскольку компоненты, используемые при кератиновом выпрямлении, достаточно агрессивны. Они могут стать причиной ломкости волос и появления секущихся кончиков.

Нужно один раз в жизни сделать кератиновое выпрямление волос, чтобы ни в коем случае больше не повторять такие глупости. © yourdreamproj / Twitter

Надо потом мыть спецшампунем. Эффект заканчивается где-то через пару недель. © kirilltitov_com / Twitter

Фейсбилдинг

Фейсбилдинг, или, как его еще называют, йога для лица, — это проработка лицевых мыщц, повышение их тонуса и, как результат, уменьшение морщин и разного рода провисаний с помощью специальных упражнений. Звучит логично, но есть несколько существенных возражений. Очень важно правильно выполнять упражнения, поскольку в противном случае есть риск, что фейсбилдинг лишь добавит морщин, а не избавит от них .

. Мышцам потребуется много времени, чтобы повысить свой тонус, и, разумеется, эффект от производимых манипуляций будет заметен не сразу.

По рекомендации косметолога сегодня занялась фейсбилдингом. Ваще-е-е. Не знала, что там мышцы есть и что они тоже могут болеть. © love__uuu / Twitter

Мультимаскинг

Мультимаскинг вот уже несколько лет остается в тренде. В каком-то смысле это действительно удобно. Как известно, кожа на лице неоднородна, состоит из участков и зон с разными проблемами, и нанесение различных масок на каждую зону, как правило, помогает улучшить внешний вид кожи лица. Но не стоит забывать о следующем. Прежде чем экспериментировать, необходимо провести диагностику кожи. Неправильный подбор масок может вызвать сухость, закупоривание пор и даже стать причиной болезненных ощущений.

Необходимо следить за тем, сколько времени вы проводите с маской на лице. Это особенно касается масок с сухими ингредиентами: глиной, кислотами. Если оставить их на лице слишком надолго, это может нанести коже больше вреда, чем пользы.

Я пробовала это пару раз, но результаты были неоднозначными. С одной стороны, я понимаю, что это круто: на Т-зону я накладываю маску, сужающую поры; на подбородок — противовоспалительную, а на щеки — успокаивающую маску из розовой глины... Но потом приходит время, когда нужно смыть одну, а остальные оставить. И начинаются проблемы. © OfSquidAndSteel / Reddit

Массаж гуаша

Кто хоть раз пробовал настоящий массаж гуаша, тот больше никогда не поведется на красивые картинки со скребками из нефрита и розового кварца. Слово «гуаша» состоит из двух частей: «скрести» и «песок». Это и объясняет появление мелких красных точек под кожей после этого массажа. Процедура эта довольно жесткая, поскольку скребок почти всегда повреждает кожу, оставляя на ней царапины .

. Негативные побочные эффекты гуаша включают в себя дерматит, ссадины и другие травмы.

Сходила вчера в свою качалку на релаксацию. Предложили сделать массаж гуаша. Ну что ж, вся спина в кровоподтеках, как будто меня отхлестали. Массажистка в процессе низким голосом говорила, что я молодец. © Veronika_asya / Twitter

Весь вечер ухаживала за собой: масочка на волосы, пилинг, масочка на лицо, массаж гуаша. 30 минут спустя сижу рыдаю: рожа опухла, кожу щиплет от соли . © tanyasamcova / Twitter

. © tanyasamcova / Twitter Он оставляет на спине уродливые красные царапины на неделю или около того. В течение этой недели принятие душа может быть болезненным, нельзя наносить солнцезащитный или любой другой крем на спину. Любой контакт, кроме прикосновения одежды, вызовет у вас боль. И не дай бог какой-нибудь шутник решит хлопнуть вас по спине. © Chris Edwards / Quora