9 советов от Эдварда Сноудена, как обезопасить себя в интернете

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Наверное, каждый хотя бы раз задумывался о том, как обезопасить себя в интернете. Даже школьники знают о том, что браузеры, социальные сети и множество разных программ собирают информацию о пользователях, но мало кто знает, как этого избежать. Мы в AdMe.ru не хотим, чтобы за нами следили, поэтому собрали советы от бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена о том, как сделать интернет-серфинг и хранение данных безопаснее.

Сайты с зашифрованным соединением

Многие люди считают, что им нечего скрывать. Они уверены, что сотрудникам спецслужб безразлична информация о том, где они были, чем делились на своей страничке в фейсбуке и что купили на Ebay. И они правы. Но такая позиция затрагивает другую сторону проблемы.

«Когда вы говорите «мне нечего скрывать», вы говорите «меня не волнует мое право на интернет-безопасность, я согласен с тем, что за мной следят». Эдвард Сноуден

Эдвард Сноуден советует не разбрасываться так просто своими правами и посещать только те сайты, которые используют зашифрованное соединение. Это те сайты, которые начинаются с https. Злоумышленники могут украсть ваши служебные документы, деловую переписку, семейные фотографии, и их дальнейшая судьба будет непредсказуемой. Поэтому отнеситесь к данному вопросу с серьезностью. Чтобы каждый раз не проверять, защищено ли у вас соединение, вы можете установить специальный плагин, который будет автоматически шифровать все сайты, на которые вы заходите.

Тайна переписки

Вы переписываетесь по работе или посылаете друзьям фотографии своих детей? Все это может попасть в руки злоумышленников. Если вы хотите обезопасить себя, установите специальное расширение — шифровщик для вашего браузера. Работает оно довольно просто: вы отправляете письмо, а адресат получает его в виде зашифрованных символов. Чтобы расшифровать послание, он должен ввести специальный ключ. Только не отправляйте ключ эсэмэской или сообщением в социальной сети. Лучше передайте его лично или отправьте при помощи программы, которая использует шифрование.

Мессенджеры

Злоумышленники часто покушаются на мессенджеры. В первую очередь, чтобы обезопасить себя, используйте мессенджеры, которые автоматически шифруют переписку, например Telegram, WhatsApp, Facebook Messenger, Signal Private Messenger и т. д. Если вдруг кто-то перехватит вашу переписку, то увидит лишь набор символов, на расшифровку которых потребуется времени больше, чем человеческая жизнь. Но от любопытства компании, которая владеет мессенджером, это вас не оградит: у компаний, как правило, есть ключи, позволяющие читать вашу переписку, и в случае чего они могут предоставить ее правоохранительным органам. Чтобы этого избежать, воспользуйтесь мессенджером с подключенным плагином для шифрования в процессе отправки сообщения. Такой плагин часто называют OTR: off the record — препятствующий записи. Например, RedPhone.

О небезопасных «облаках»

Облачное хранилище данных также небезопасно. Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud — все это уязвимо перед злоумышленниками, которые могут подобрать пароль или воспользоваться уязвимостью самой системы. Чтобы сохранить свои данные в тайне, используйте программу, которая их зашифрует. Такие программы создают на компьютере папку, вы помещаете туда файлы, они автоматически шифруются и отправляются в облачное хранилище. Например, вы можете установить программу Boxcryptor, она бесплатна для личного пользования.

Секретный браузер

Если вам приходится пользоваться незашифрованным Wi-Fi в публичном месте, зашифруйте весь трафик (не только браузерный). Для этого стоит воспользоваться VPN — проще говоря, это защищенный шифрованием канал, протягиваемый от вас до VPN-провайдера. На сервере провайдера трафик дешифруется и отправляется далее по назначению. Вы можете воспользоваться услугами бесплатных провайдеров, например VPNbook или Freevpn. Благодаря такому соединению будет создаваться впечатление, что вы выходите в интернет с сервера VPN, а не со своего компьютера. Еще вы можете установить браузер TOR — при его правильной настройке никто не сможет узнать, где вы находитесь и кто вы есть.

Испорченный телефон

Зашифруйте флешки, телефоны и другие вещи, которые вы можете потерять. Для этого используйте простейшие программы кодирования, которые можно скачать в интернете. Обычно такие программы работают незаметно для вас, то есть шифруют и дешифруют файлы автоматически. В случае если зашифрованное устройство попадет в руки злоумышленника, он не сможет ничего оттуда извлечь. Для полного шифрования смартфонов и планшетов лучше воспользоваться встроенным функционалом операционной системы. На Android-устройствах загляните в «Настройки -> Безопасность», на iOS в «Настройки -> Пароль».

Личные разговоры

Как известно, практически любой телефон можно прослушать. Чтобы ваш личный разговор не узнал кто-либо еще, существуют специальные приложения, например EAGLE Security. Такие приложения отслеживают и запоминают расположение всех базовых станций. Если они обнаруживают, что какая-то база движется по городу или сигнал время от времени пропадает с места ее расположения, они помечают ее как ложную и подозрительную и уведомляют об этом владельца телефона. Еще в таких программах обычно можно посмотреть, какие из установленных на телефоне приложений имеют доступ к видеокамере и микрофону и в случае чего их отключить.

Коварная реклама

Вирусы-шпионы могут притворяться обычной рекламой. Чтобы не попасть на крючок злоумышленников, установите на свой компьютер блокировку рекламы. А еще вовремя обновляйте программное обеспечение, особенно антивирусы.

Хороший пароль — залог успеха

Придумывайте сложные пароли. Простые слова, последовательности цифр, дата рождения, ваше имя и кличка питомца — это самые ненадежные пароли. Хороший пароль состоит из заглавных и строчных букв, цифр и знаков препинания. А еще важно придумывать разные пароли для сайтов, почты и соцсетей. В противном случае при взломе вашего аккаунта пароль может быть использован злоумышленниками и на других ресурсах.