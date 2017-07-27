9 симптомов гормонального дисбаланса, которые портят нашу внешность

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Как много в нашем организме зависит от гормонов! Они не только способны управлять телом, но и играют далеко не последнюю роль в том, как мы выглядим. AdMe.ru узнал, какие проблемы с внешностью могут говорить о гормональном дисбалансе. Обнаружив у себя сразу несколько из них, не поленитесь и обратитесь за консультацией к врачу.

Акне

Прыщи могут быть свидетельством неправильного ухода за кожей, несбалансированного питания или приближения менструации у женщин. Но, если акне стало вашим постоянным спутником вне зависимости от каких-либо факторов, дело, скорее всего, в гормонах.

Лишний вес

Кому-то удается с легкостью сбрасывать лишний вес, а кто-то продолжает толстеть, даже питаясь «воздухом» и занимаясь спортом. Причиной такой несправедливости также могут быть проблемы с гормонами. Примечательно, что гормональный дисбаланс мешает не только худеть, но и набирать вес заинтересованным в этом людям.

Усталый вид

Дисбаланс гормонов часто становится причиной плохого сна. Но даже тот, кто спит как младенец по 8 часов в сутки, может выглядеть усталым. Часто виной тому становится избыток гормона прогестерона. Узнать его концентрацию можно, сдав кровь на анализ.

Потливость

Излишняя потливость не всегда связана с гормональными нарушениями. Однако проверить нужно именно гормоны, особенно если избыточное выделение пота сопровождается внезапно появляющимся ощущением жара и духоты.

Темные круги под глазами

Никакой тональный крем не поможет избавиться от кругов под глазами, если вы не спали и трех часов. А при гормональном дисбалансе сон часто становится роскошью. Хроническая бессонница может оказаться следствием недостатка тестостерона у мужчин и прогестерона — у женщин.

Депрессия

Депрессия тоже может быть одним из симптомов гормонального дисбаланса. Для женщин такие состояния считаются естественными в период приближения менструации, во время беременности и менопаузы. Более частые приступы грусти и апатии должны послужить поводом для визита к эндокринологу.

Изменение формы груди у женщин

Плотность мягких тканей груди уменьшается при недостатке эстрогена. А избыток этого гормона может стать причиной непривычных уплотнений в груди. Так что, если ваша грудь беспричинно стала менее упругой или вы заметили на ней уплотнения мягких тканей, не тяните с визитом к врачу.

Выпадение волос

Если даже самые хорошие шампуни никак не помогают вам уменьшить количество волос, остающихся на расческе, стоит проверить гормоны.

Нежелательные волосы у женщин

Пока одни женщины всеми силами стараются остановить выпадение волос, другие могут искать способы от них избавиться. Появление темных волос на груди, лице, тыльных сторонах ладоней и других нехарактерных для этого местах у женщин может говорить о серьезном нарушении в составе гормонов.

Как привести гормоны в порядок?

Гормональный баланс очень хрупок, и его легко нарушить. Дисбаланс может быть естественным, связанным с определенными изменениями в организме или окружающей среде. Либо может свидетельствовать о неправильной работе эзокринных или эндокринных органов. Точную причину поможет установить врач-эндокринолог. Он же назначит лечение, которое приведет концентрацию гормонов в норму.