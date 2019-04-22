9 реальных событий из нашей жизни, которые переплюнули бы сюжет «Черного зеркала»

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Летающий скейт Марти Макфлая уже не вызывает такого трепета, а новые серии «Черного зеркала», кажется, все меньше опережают настоящее. Технологии меняют все: как мы едим, учимся, лечимся и даже скорбим по умершим. Если вам кажется, что футуристичным сериалам скоро будет нечем нас удивлять, скорее всего, вы правы, и у нас есть тому несколько доказательств.

Мы в AdMe.ru задумались: какие современные разработки отлично вписались бы в сюжет фильма о будущем? И, надо сказать, некоторые изобретения оказались гораздо более впечатляющими в реальной жизни, чем в кино.

1. Система социального рейтинга

В Китае действует система социального рейтинга, которая оценивает граждан и организации по различным параметрам. Для этого используются инструменты массового наблюдения и технология анализа больших данных. Так, в случае неуплаты штрафа рейтинг человека будет понижен, а это может привести к последствиям вроде запрета покупки билетов на поезд или самолет. Среди других наказаний — ограничение доступа к хорошим школам, запрет работать на некоторых должностях и низкая скорость интернета. Кроме того, в стране работает мобильное приложение, которое оповещает пользователей, если поблизости появляются люди с низким социальным рейтингом.

2. Боты, имитирующие общение с умершим человеком

В 2016 году Евгения Куйда создала своеобразный цифровой памятник умершему другу Роману Мазуренко. Речь о чат-боте, в основе которого — переписки и посты погибшего. Боту можно писать сообщения и вести с ним диалог, а отвечает он так, как мог бы писать настоящий Роман. Это не единственный griefbot (англ. «grief» — горе, «bot» — бот). Считается, что такие боты помогают пережить горечь утраты близкого человека, а также могут, например, познакомить внуков с бабушками и дедушками, которые умерли до их рождения.

3. Роботы, которые двигаются как люди и животные

Инженерная компания Boston Dynamics специализируется в робототехнике и известна своими роботами, которые бегают и двигаются как животные. Некоторым людям они напоминают апокалиптических псов, а антропоморфного робота Handle даже прозвали «роботом из ночных кошмаров». Кроме того, продукт компании PETMAN является первым антропоморфным роботом, который двигается как человек.

4. Соцсеть, где можно создать свою цифровую копию

ETER9 — соцсеть, главный элемент которой — искусственный интеллект. Здесь можно создать свою цифровую копию, которая будет оставаться в системе и взаимодействовать с другими пользователями так, как это делали бы вы, если бы все время были онлайн. Сейчас ETER9 работает в режиме бета-тестирования, так что люди уже могут пользоваться этой соцсетью. Создатели считают свое творение одним из вариантов достичь бессмертия в киберпространстве.

5. Отслеживание внимания школьников

В некоторых китайских школах начали тестировать специальные ободки, которые измеряют мозговую активность учеников. Приборы отслеживают внимание и концентрацию детей и подают сигнал учителям, если школьники отвлекаются или перестают смотреть на доску. Кроме того, в одной из китайских школ установили систему распознавания лиц для определения детей, которые отвлекаются от урока.

6. Автономная доставка пиццы

В 2018 году сеть пиццерий Pizza Hut представила необычный автомобиль на CES, международной выставке потребительской электроники. Это машина, которая может самостоятельно доставлять пиццу без помощи курьера.

7. Порошок, заменяющий еду

Компания Soylent разработала порошок, которым можно полностью заменить еду. Продукт содержит все вещества, необходимые для поддержания жизнедеятельности, что позволяет заменять им привычные обеды и ужины. По задумке создателей, этот порошок поможет отказаться от нездоровых перекусов и сократить время на покупку и готовку еды.

8. Наушники с функцией перевода в реальном времени

Сегодня существует уже не одно приспособление для перевода речи с иностранного языка в реальном времени. Например, компания Google выпустила наушники Pixel Buds, которые помогают преодолеть языковой барьер. Принцип работы прост: вы нажимаете на наушник, произносите фразу и слушаете ее перевод. Таким же образом будет переведен ответ собеседника на ваш родной язык.

9. Летающее такси

В 2019 году компания Bell представила летающее такси на выставке потребительской электроники CES. Это судно, похожее на огромного дрона, было разработано для программы воздушного такси Uber. Компания рассчитывает запустить тестовые полеты к 2023 году, а вскоре после этого дать старт и коммерческим перевозкам.