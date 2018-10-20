9 распространенных привычек, от которых стоит отказаться, чтобы сохранить здоровье щитовидки

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Щитовидная железа, несмотря на свои крохотные размеры, контролирует практически все процессы организма, в том числе метаболизм. Когда в ее работе наступают сбои, она может вырабатывать гормоны в избытке либо, наоборот, их будет недостаточно. В обоих случаях это приводит к неприятным последствиям: резким колебаниям веса, нестабильному настроению, проблемам с кожей и не только.

Мы в AdMe.ru беспокоимся о своих читателях. Поэтому составили для вас список вредных привычек и пристрастий, которые пагубно сказываются на здоровье щитовидки.

1. Отсутствие контроля над стрессом

Стресс влияет на все системы организма, в том числе на эндокринную. Под воздействием излишнего и постоянного напряжения щитовидная железа может давать сбои, вырабатывая слишком много или слишком мало гормонов. Если щитовидка уже была не в лучшем состоянии, на фоне стресса могут развиться панические атаки или долговременные ухудшения памяти. Дополнительные факторы риска — недостаток сна и чересчур напряженная работа. Высокий темп жизни выработал у многих привычку постоянно нервничать. Чтобы минимизировать риски, рекомендуется нормализовать режим, больше отдыхать, сделать регулярными пешие прогулки или занятия спортом. В некоторых случаях разумно прибегнуть к помощи психолога, который подскажет, как снизить эмоциональное напряжение.

2. Диета с низким содержанием жиров

Собираясь сесть на диету, стоит хорошенько изучить, от каких именно продуктов (и, соответственно, веществ в их составе) вы собираетесь отказаться. Диета с пониженным содержанием жиров действительно помогает распрощаться с ненужными килограммами. Однако многие по незнанию перестают употреблять не только вредные жиры, которые откладываются в области талии и на бедрах, но и полезные, а ведь они нужны мозгу и щитовидке для нормальной работы. Полезные жиры содержатся, например, в оливковом и льняном масле, яйцах, молочных продуктах, мясе, рыбе и даже в зародышах пшеницы. От них отказываться точно не стоит, достаточно лишь умерить потребление этих продуктов. Тогда диета принесет желаемые плоды, а организм, в частности щитовидная железа, сохранит тонус и здоровье.

3. Обилие соевых продуктов

Соя содержит массу ценных микроэлементов, витаминов, она часто становится заменой продуктам животного происхождения. Но в употреблении соевых продуктов нужно знать меру, поскольку они обладают антитиреоидным действием, то есть замедляют работу щитовидной железы. Когда в рационе слишком много соевых продуктов, она гораздо хуже поглощает йод, необходимый для ее функционирования. Как избежать проблемы? Уменьшить количество сои в рационе и добавить в него йодсодержащие продукты: овощи, ягоды и фрукты, морепродукты. Клюква, морская капуста, креветки, мидии, кальмары и морская рыба — лучшие друзья щитовидки.

4. Чрезмерное употребление крестоцветных овощей

Ученые из Орегонского университета выяснили, что сырые овощи семейства крестоцветных негативно влияют на работу щитовидной железы. Чрезмерное употребление, в частности, капусты, репы, редиса может сыграть злую шутку. Особенно с теми, у кого уже зафиксирован дефицит йода в организме. Дело в том, что в этих плодах накапливаются глюкозинолаты. Они содержат азот, серу и производные глюкозы. Именно они придают горький вкус овощам и приправам. Попадая в организм человека, вкупе с дефицитом йода глюкозинолаты негативно сказываются на работе щитовидки и приводят к развитию зоба. Отдайте предпочтение другим овощным культурам: свекле, томатам, сельдерею.

5. Курение

Курение пагубно сказывается не только на состоянии легких. Многочисленные исследования подтверждают его негативное влияние на щитовидную железу. Табак медленно, но верно повышает секрецию гормонов щитовидки, что в конечном итоге ведет к гипертиреозу. Кроме того, в дыме сигарет содержатся токсины. Они выводятся из организма за шесть дней. В течение этого времени токсины способствуют утечке йода из щитовидной железы, замедляют его поступление и усвоение. Уровень гормонов щитовидки в крови становится выше, ее работа ухудшается. А вместе с тем и состояние человека.

6. Избыток кофеиносодержащих продуктов

Нет ничего дурного в том, чтобы начать день с чашечки ароматного кофе или крепкого чая. А вот злоупотреблять ими — далеко не лучшая идея. Оба напитка содержат кофеин, повышающий в организме уровень кортизола. Избыток гормона стресса негативно сказывается на работе щитовидной железы: обмен веществ протекает медленнее. Споры о том, какое количество кофе считается допустимой дневной нормой, не утихают: называются цифры от двух до шести чашек. В 150 мл зернового кофе содержится 110–160 мг кофеина, в зависимости от сорта. В том же количестве растворимого кофе заключено от 40 до 105 мл кофеина. Но надо помнить, что это вещество содержится не только в кофе и чае, но, скажем, в шоколаде, энергетиках или коле.

7. Употребление продуктов с высоким гликемическим индексом

Гликемический индекс показывает скорость расщепления продукта, содержащего углеводы. Высокий индекс свидетельствует о том, что процесс этот происходит быстро, низкий — медленно. Контролировать показатель полезно не только спортсменам или людям, страдающим сахарным диабетом, но и тем, кто заботится о состоянии щитовидки. Продукты с высоким гликемическим индексом — это, например, сладкое, сдоба, лапша из мягких сортов пшеницы, белый шлифованный рис. В них содержится большое количество углеводов, а вот белков не так много. Такие продукты негативно воздействуют на усвоение йода организмом. А недостаточное количество йода ведет к проблемам со щитовидкой. Разумеется, полностью исключить из рациона пищу с высоким гликемическим индексом трудно, однако периодически его контролировать не помешает.

8. Употребление сливочного масла и маргарина

Любителям сливочного масла стоит быть аккуратнее. Оно относится к продуктам с высоким содержанием холестерина, который способен нарушить липидный баланс организма и работу щитовидки. Несмотря на это, продукты на основе животных жиров нельзя полностью исключать из рациона. Например, сливочное масло — источник селена и витамина D. Суточная норма сливочного масла для взрослого человека — не более 30 г. А вот от маргарина стоит отказаться полностью. Он изготавливается из трансжиров, постоянное употребление которых (даже в малых дозах) пагубно влияет на эндокринную и сердечно-сосудистую системы, способствует ожирению. Использовать маргарин для жарки также не рекомендуется.

9. Пристрастие к алкогольным напиткам

Алкоголь может увеличивать или уменьшать секрецию поджелудочной железы. В обоих случаях это плохо сказывается на организме: у женщин возникают нарушения цикла, у мужчин снижается либидо. Сбои щитовидки воздействуют и на вегетативную нервную систему и могут привести к тремору конечностей, тахикардии, расстройствам кишечника, эмоциональной нестабильности и другим малоприятным симптомам. Если в работе щитовидки уже есть сбои и она вырабатывает избыточное количество гормонов, алкогольдегидрогеназа будет медленнее синтезироваться в организме. Этот фермент отвечает за переработку этанола. Процесс выработки алкогольдегидрогеназы тормозится, а значит, действие алкоголя на организм будет сильнее. Со всеми вытекающими.