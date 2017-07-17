9 простых способов узнать, как пахнет у вас изо рта

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1. Лизните внутреннюю часть запястья

Старайтесь сделать это средней частью языка, где скапливается больше бактерий. Подождите 5–10 секунд и понюхайте. Если запах вам не нравится, стоит почистить зубы или воспользоваться ополаскивателем. Но проводить данный тест сразу после чистки не стоит, так как он будет неинформативным.

2. Проведите пальцем ближе к корню языка

Этот метод будет более информативен, чем первый, если вы ухитритесь провести пальцем по самому корню языка. Подождите, пока слюна высохнет, и понюхайте ее. Пользуйтесь этим методом в течение дня, но не забывайте делать это чистыми руками!

3. Подышите в чистый стаканчик

Можно использовать также кружку, пластиковый контейнер или полиэтиленовый пакет. Глубоко вдохните и медленно выдохните через рот в емкость, максимально приблизив ее к лицу, затем резко вдохните носом. Оцените результат. Кстати, дышать в кулак неэффективно, так как к запаху изо рта будет примешиваться запах собственных рук.

4. Используйте марлю

Протрите небольшим кусочком марли поверхность языка, оцените — то же чувствуют и ваши собеседники. Желтый налет расскажет вам о повышенной выработке сульфидов, а значит, и о запахе.

5. Снимите налет с языка

С помощью обычной ложки или специального скребка снимите часть налета с поверхности языка и оцените его. Чем темнее будет вещество в вашей ложке, тем вероятнее и наличие неприятного запаха.

6. Тест с зубной нитью

Проведите обычную чистку зубов с помощью специальной нити, а после понюхайте ее. Запах флосса будет полностью повторять ваш собственный: если он вам не нравится, воспользуйтесь щеткой.

7. Испытание с зеркалом

Встаньте перед зеркалом и максимально высуньте язык. Если на нем есть налет, то, вероятно, присутствует и неприятный запах. Помните, чем темнее налет, тем скорее надо воспользоваться щеткой и ополаскивателем для рта.

8. Попросите о помощи друга

Выберите человека, которому доверяете, и попросите максимально честно ответить на ваш вопрос. Возможно, вам потребуется прибегнуть к такой помощи несколько раз, чтобы окончательно успокоиться или все-таки отправиться к врачу.

9. Оцените привкус во рту

Чаще всего, если вам не нравится привкус во рту, то и запах будет не лучше. Однако не забывайте, что специфический вкус может быть временным, например, если вы съели что-то острое, пряное или сладкое. В такой ситуации вам поможет обычная жевательная резинка.