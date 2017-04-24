9 продуктов, которые только прикидываются здоровыми

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Питаться на 100 % правильно вряд ли возможно, но иногда так хочется, покупая продукт, быть уверенным, что он принесет организму пользу. Как оказалось, есть продукты, которые многие из нас считают полезными совершенно зря. AdMe.ru собирается выдать с головой предателей, которые маскируются под «своих».

Банановые чипсы

Их польза в том, что они содержат почти все то же, что и бананы: пищевое волокно, железо, калий и магний. Но производители добавляют в банановые чипсы усилители вкуса и сахар, да и часто жарят во фритюре. Чем заменить: самодельными банановыми чипсами, приготовленными в духовке или высушенными на воздухе.

Хрустящие хлебцы

Существует много разновидностей хлебцев. Часто можно наткнуться на снэки, замаскированные под хлебцы, с вредными маслами в составе. Чем заменить: просто тщательно смотрите состав. Там не должно быть дрожжей, модифицированного крахмала, консервантов, красителей, антиокислителей. Лучшие хлебцы сделаны из цельных зерен или цельнозерновой муки грубого помола.

Безглютеновые продукты

Глютен — белок, содержащийся в зерне. Именно он делает возможным смешивание муки с водой. Но опасен он лишь для людей с непереносимостью глютена, а таких на земле лишь 1 %. Всем остальным не стоит избегать этих белков без консультации с врачом, предпочитая безглютеновые продукты. В них много рафинированных добавок, что делает их только вреднее. Чем заменить: обычным хлебом. Не налегайте на него, но и не бойтесь.

Сухофрукты и цукаты

Сами по себе сухофрукты полезны, но чтобы защитить от плесени и сохранить цвет, их обрабатывают фунгицидами и диоксидом серы. Что касается цукатов, то от них пользы еще меньше из-за огромного количества сахара. Чем заменить: попробуйте высушить фрукты дома — это совсем не сложно, зато гораздо полезнее.

Плавленый сыр

Помимо того что в плавленом сыре много добавок, он содержит просто колоссальное количество натрия. Например, бутерброд с 3 кусочками плавленого сыра покроет 2/3 от дневной нормы этого элемента. Чем заменить: различными сортами качественного сыра, соленым творогом.

Консервированные овощи и фрукты

Производители добавляют в консервированные овощи соус барбекю, уксус и другие не очень полезные вещества. К примеру, по словам специалиста по питанию Николь Родригес (Nicole Rodriguez), банка фасоли содержит примерно 3 ложки сахара. Чем заменить: выбирайте качественные консервы из свежих овощей без соли, сахара и консервантов либо консервируйте овощи и фрукты сами.

Крахмалистые овощи

Кукуруза, груши, картофель, тыква, ямс содержат меньше пищевых волокон, витаминов и минералов, чем другие овощи и фрукты. А вот по количеству калорий они стоят далеко впереди. Это не значит, что стоит отказаться от этих овощей, просто тем, кто следит за фигурой, налегать на них не рекомендуется. Чем заменить: отдавайте предпочтение некрахмалистым (всем хрустящим, сочным и зеленым) овощам, особенно после 18:00.

Йогурты

Йогурты из магазина содержат очень много сахара и мало протеинов. К тому же их не надо жевать, и у нас создается впечатление, что мы едим легкую еду. Чем заменить: выбирайте йогурты, в которых мало сахара (менее 10 г на порцию) и много протеина (около 6 г на порцию). Также вы можете покупать йогурты без наполнителей и смешивать их с фруктами самостоятельно.

Овсянка быстрого приготовления

О пользе овсянки знают все, но мало кому известно, что хлопья, которые нужно варить всего 2–3 минуты, не особо полезны. Чем мельче зерно, тем больше оно было обработано и тем выше его гликемический индекс. Значит, оно принесет лишние калории. И конечно, каши быстрого приготовления с добавками и подсластителями еще менее полезны. Чем заменить: выбирайте овсянку крупного помола. Варится она дольше, но зато именно она даст вам все то, что вы ожидали от настоящей овсянки.