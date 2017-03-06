9 продуктов и лекарств, которые нельзя употреблять вместе

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Все мы знаем, что лекарства нужно принимать по строгим правилам, которые касаются не только дозировки и системы приема, но и рациона питания на время лечения. AdMe.ru составил 9 пар продуктов и лекарств, которые не рекомендуется, а в некоторых случаях и категорически нельзя принимать вместе. Читайте и будьте здоровы.

Препараты от спазма бронхов (назначают при астме, бронхите и других болезнях легких)

Препараты: теофиллин, альбутерол.

Ограничить: напитки и продукты с кофеином. Оба препарата оказывают стимулирующее действие на нервную систему, поэтому, чтобы избежать повышенной возбудимости и нервозности, на период лечения необходимо сократить употребление кофеина. Особенно осторожным следует быть с теофиллином, так как кофеин сильно увеличивает токсичность лекарства. Также нужно свести к минимуму жирную пищу в рационе, потому что она повышает биодоступность теофиллина, что может стать причиной передозировки. Источник: NCBI

Препараты для понижения артериального давления (назначают для лечения и профилактики болезней сердца, почек)

Препараты: каптоприл, эналаприл, рамиприл.

Ограничить: продукты, богатые калием. Лекарства из этой группы увеличивают количество калия в крови, переизбыток которого может спровоцировать нарушение сердечного ритма, одышку. Поэтому на время лечения нужно ограничивать в рационе бананы, картофель, сою, шпинат. Другие продукты с высоким содержанием калия вы можете посмотреть тут. Источник: FDA

Препарат против аритмии (назначают для лечения или профилактики сердечной недостаточности)

Наименования: дигоксин.

Ограничить: лакрица. Лакрица (солодка) содержит глицирризиновую кислоту, которая, вступая в контакт с дигоксином, может вызвать нарушение сердцебиения и даже сердечный приступ. Содержится это вещество в конфетах, тортах и других кондитерских изделиях. Также солодка часто присутствует в составе кваса и пива. Пищевая клетчатка (например, отруби) снижает эффективность этого препарата, поэтому употреблять ее нужно за 2 часа до или после еды. Ухудшают действие дигоксина и такие травы, как сенна, зверобой. Источник: FDA

Препараты для снижения «плохого» холестерина (назначают при ожирении, сахарном диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях)

Препараты: аторвастатин, флувастатин, ловастатин, симвастатин, розувастатин, правастатин.

Ограничить: грейпфрут. Грейпфрут сильно увеличивает всасываемость препаратов, что повышает вероятность передозировки и появления побочных эффектов. Так, действие всего одной таблетки, запитой грейпфрутовым соком, равно эффекту 20 таблеток, запитых обычной водой. Аналогичным действием обладают такие цитрусовые, как помело, лайм, севильский апельсин. Источник: NCBI

Препарат для разжижения крови (назначают для лечения и профилактики тромбов)

Наименование: варфарин.

Ограничить: уменьшающие вязкость крови и богатые витамином К продукты. Принимая этот препарат, нужно значительно сократить потребление клюквы, чеснока, имбиря и некоторых специй (кайенского перца, корицы, куркумы). Эти продукты разжижают кровь и, усиливая действие варфарина, могут спровоцировать кровотечение. Уменьшает эффект препарата витамин К, присутствующий в больших количествах в шпинате, репе, белокочанной капусте, брокколи. С другими продуктами, которые содержат этот витамин, можно ознакомиться тут. Источник: FDA

Тиреоидные гормоны (назначается при гипотиреозе — пониженной функции щитовидной железы)

Наименование: левотироксин.

Ограничить: соя, грецкие орехи, клетчатка. Людям, принимающим левотироксин и его аналоги (эутирокс, баготирокс, L-тироксин),

следует ограничивать потребление сои и продуктов из нее, так как эта культура блокирует всасывание препарата. Аналогичным действием обладают грецкие орехи и еда, богатая клетчаткой. Источник: FDA

Антибиотики (назначаются при бактериальных инфекциях)

Наименования: тетрациклин (и остальные препараты этого ряда), ципрофлоксацин, пенициллин.

Ограничить: молочные продукты. Указанные антибиотики формируют с кальцием, которым богато молоко и молочные продукты, трудновыводимые соединения, из-за чего активность препарата резко снижается. Источник: FDA

Болеутоляющие (назначаются при воспалениях, мышечных и головных болях)

Наименование: ибупрофен

Ограничить: сладкие газированные напитки. Ибупрофен (другие торговые названия: нурофен, адвил, бонифен) несовместим со сладкими газированными напитками. Углекислый газ и кислота, которые содержатся в газировке, усиливают всасываемость и увеличивают концентрацию препарата в крови. В этом случае невозможно контролировать дозу, и возникает угроза токсического действия, которая затрагивает в первую очередь почки. Источник: NCBI

Антидепрессанты (назначаются при затяжных депрессиях)

Наименования: все препараты из группы ингибиторов МАО (транилципромин, фенелзин, ниаламид) .

. Ограничить: продукты, богатые тирамином. В препаратах против депрессии содержится ингибитор моноаминоксидазы, который, вступая в реакцию с тирамином, может увеличить давление до критических значений. Сам тирамин — это аминокислота, которая образуется в результате старения продуктов, богатых белками. В больших количествах это вещество содержится в зрелых сырах, вяленом мясе или рыбе, сухих колбасах, мясных или рыбных консервах. С остальными продуктами, которые содержат тирамин, вы можете ознакомиться тут. Источник: FDA

И, пожалуй, самое важное: консультируйтесь с врачом или фармацевтом перед приемом даже самого безобидного, на первый взгляд, лекарства! Человеческий организм уникален, и многие рекомендации, особенно медицинские, должны подбираться индивидуально. Поэтому никакой из вышеперечисленных советов не может заменить врачебную консультацию.